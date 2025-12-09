دبي : "حماة البرية": مغامرة تعليمية للأطفال تبدأ 15 ديسمبر

في خطوة لتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية تجاه الحياة البرية، أعلنت دبي سفاري بارك عن إطلاق النسخة الجديدة من مخيم الشتاء "حماة البرية"، الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر 2025. يوفر المخيم للأطفال من عمر 6 إلى 14 عاماً برنامجاً تعليمياً ترفيهياً متكاملاً يمتد لعشرة أيام مليئة بالمغامرات والمعرفة.

تحت شعار "حماة الحياة البرية"، تم تصميم المخيم ليأخذ المشاركين في رحلة استكشاف عن قرب لعالم الحيوانات وأهمية الحفاظ على البيئة من خلال أنشطة تطبيقية شيقة. وتجمع النسخة الجديدة بين العروض التفاعلية لرعاية الحيوانات، وورش العمل المبتكرة في مجال الاستدامة، وجلسات حوارية مع حراس الحديقة، بالإضافة إلى مشاريع مصغرة تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير الإبداعي لدى الأطفال.