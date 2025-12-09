دبي : "حماة البرية": مغامرة تعليمية للأطفال تبدأ 15 ديسمبر

في خطوة لتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية تجاه الحياة البرية، أعلنت دبي سفاري بارك عن إطلاق النسخة الجديدة من مخيم الشتاء "حماة البرية"، الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر 2025. يوفر المخيم للأطفال من عمر 6 إلى 14 عاماً برنامجاً تعليمياً ترفيهياً متكاملاً يمتد لعشرة أيام مليئة بالمغامرات والمعرفة.
تحت شعار "حماة الحياة البرية"، تم تصميم المخيم ليأخذ المشاركين في رحلة استكشاف عن قرب لعالم الحيوانات وأهمية الحفاظ على البيئة من خلال أنشطة تطبيقية شيقة. وتجمع النسخة الجديدة بين العروض التفاعلية لرعاية الحيوانات، وورش العمل المبتكرة في مجال الاستدامة، وجلسات حوارية مع حراس الحديقة، بالإضافة إلى مشاريع مصغرة تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير الإبداعي لدى الأطفال.
يشمل البرنامج اليومي مجموعة متنوعة من التجارب المصممة بعناية لدمج "التعليم بالترفيه". سيحظى الأطفال بفرصة إطعام الحيوانات، ومشاهدة عروض حية، والاستمتاع بـ "جولة سفاري المستكشف" طوال فترة المخيم. كما تتاح لهم مساحة للتعبير عن إبداعاتهم عبر أنشطة مثل البحث الفني بأسلوب "صيد الكنز"، وورشة "ازرع غذاءك"، وتجارب التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية ضمن برنامج "نيكون للشباب".
يؤكد مخيم "حماة الحياة البرية" على هدف دبي سفاري بارك المتمثل في تحويل العطلة المدرسية إلى فرصة هادفة وممتعة، تضمن للأهالي الاطمئنان على أن أبناءهم يكتسبون وعياً بيئياً عميقاً ويشاركون في مغامرات لا تُنسى.
مواعيد التسجيل والمخيم:
الفترة: من 15 إلى 26 ديسمبر 2025.
المواعيد: من الاثنين إلى الخميس (9:00 صباحاً – 2:00 ظهراً)، والجمعة (9:00 صباحاً – 12:00 ظهراً).
رسوم التسجيل: 1500 درهم للطفل الواحد.
اللغات: تتوفر الأنشطة باللغتين العربية والإنجليزية.
إغلاق التسجيل: 14 ديسمبر 2025.
للتسجيل ومعرفة المزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي لدبي سفاري بارك: http://dubaisafari.ae/wintercamp