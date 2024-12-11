دبي: حديقة "أكوافنتشر وورلد"تحطم رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس"

حققت حديقة "أكوافنتشر وورلد" المائية، أكبر حديقة مائية في دبي وصاحبة الرقم القياسي لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مكان واحد، إنجازاً آخر خلال تحدي غينيس للأرقام القياسية في نهاية الأسبوع الماضي. وهذه المرة، سجلت الحديقة رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات على منزلقة مائية في ساعة واحدة، حيث قفز 90 جنسية على منزلقة "قفزة الإيمان" الشهيرة.