دبي: حديقة "أكوافنتشر وورلد"تحطم رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس"
حققت حديقة "أكوافنتشر وورلد" المائية، أكبر حديقة مائية في دبي وصاحبة الرقم القياسي لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مكان واحد، إنجازاً آخر خلال تحدي غينيس للأرقام القياسية في نهاية الأسبوع الماضي. وهذه المرة، سجلت الحديقة رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات على منزلقة مائية في ساعة واحدة، حيث قفز 90 جنسية على منزلقة "قفزة الإيمان" الشهيرة.
كما شهدت عطلة نهاية الأسبوع التي حطمت الأرقام القياسية إنجازاً مذهلاً للرياضي الإماراتي مانع المرزوقي، الذي حطم لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الحركات البهلوانية الخلفية على اللوح الطائر في دقيقة واحدة، حيث أكمل 41 حركة بهلوانيه خلفية متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 30 حركة. وظل مانع المرزوقي، المعروف بشغفه بالرياضات المائية، من بين الأوائل في بطولات الإمارات الوطنية لنادي دبي الدولي للرياضات المائية في عامي 2016 و2017.
كما تمت دعوة زوار الحديقة لمحاولة تحطيم ستة أرقام قياسية عالمية من موسوعة غينيس. وتراوحت التحديات بين مسابقات إطلاق النار على الهدف بمسدس الماء وسباقات الحلقات القابلة للنفخ وألعاب الكرة الشاطئية. وقد نجح ثمانية مشاركين في تحقيق ذلك، وحصلوا على شهادات رسمية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذكريات لا تنسى.
وتبلغ مساحة عالم أكوافنتشر، الذي يعد جوهرة منتجع أتلانتس دبي، 22.5 هكتارًا ويضم أكثر من 105 منزلقًا ووجهة جذب وتجارب ترفيهية. وهو يوفر لمحبي الإثارة فرصة الاستمتاع بألعاب تحطم الأرقام القياسية.
تتمتع حديقة أكوافنتشر وورلد بتاريخ طويل من الإنجازات في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. في عام 2022، سجلت حديقة أكوافنتشر وورلد الرقم القياسي لأكبر عدد من المنزلقات المائية في حديقة مائية، حيث بلغ عددها 50 منزلقة، متجاوزة الرقم السابق الذي بلغ 41 منزلقة.