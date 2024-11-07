دبي تقدم تجربة تناول الطعام في مناطيد مع إطلالات خلابة

لا تتوقف دبي عن إبهارنا بعروضها.

مع انخفاض درجات الحرارة، تستقبل التراسات الزوار مرة أخرى، وإضافة إلى تجربة التراس، يقدم جميرا القصر تجربة طعام فريدة من نوعها في نوفمبر/تشرين الثاني مع "بالونز أت ذا بالاس" Balloons at the Palace - وهو مفهوم فريد من نوعه يعيد تصور تناول الشاي والعشاء بعد الظهر في دبي.

يقع هذا المكان الساحر في الطابق الخامس من الفندق الشهير، ويتيح للضيوف الاستمتاع بوجباتهم في مساحات مستوحاة من منطاد الهواء الساخن، ويوفر إطلالات بانورامية خلابة على الخليج العربي، وبرج العرب، وأفق دبي المتلألئ.

ضع في اعتبارك أن هذه البالونات متمركزة على التراس، وأنت في الواقع لست في الهواء، على الرغم من أن دبي توفر ذلك في أماكن أخرى.

تتميز تجربة تناول الطعام الخيالية هذه بخيارين حصريين: شاي بعد الظهر في السماء، وعشاء مكوّن من خمسة أطباق مستوحى من مطابخ عالمية، يجمع كلا العرضين بين فنون الطهي الأنيقة والشعور بالدهشة والاكتشاف، مما يخلق مغامرة لا تُنسى لكل ضيف.

لتناول العشاء، يدعو المطعم رواده للانطلاق في رحلة عالمية من النكهات، من خلال قائمة مكونة من خمسة أطباق تم إعدادها بعناية، ومتوفرة من الأربعاء إلى الأحد في الساعة 7 مساءً مقابل 395 درهماً إماراتياً للشخص الواحد (مقاعد محدودة).

فرنسا: ابدأ مع بار الشيف كيم أو سيترون، وهو عبارة عن كارباتشيو سمك البحر الرقيق المعزز بصلصة الليمون الشهية.

إيطاليا: بعد ذلك، استمتع بطبق رافيولي ديل بلين من ابتكار الشيف بياتريس، حيث توضع كل قطعة معكرونة بعناية في مرق غنيٍّ بالكونياك.

تايلاند: يقدم الشيف أمارا طبق لون غونغ، الذي يتميز بجمبري النمر في صلصة جوز الهند والتمر الهندي الكريمية، ليجلب النكهات الغريبة من أسواق التوابل التايلاندية إلى الحياة.

بلاد الشام: يقدم الشيف إلياس سمك السيباس الحار، الممزوج بالزعتر العطري، ليقدم مذاقاً دافئاً وغنياً من الشرق الأوسط.

كندا: بالنسبة للطبق الرئيسي، يقدم الشيف إيريك لحم البقر مع صلصة القيقب أفضل نكهات كندا.

وتختتم الرحلة بتكريم لائق لدبي: مادلين التي تحمل توقيع الشيف ديمتري.

أما بالنسبة للباحثين عن تجربة أخف من العشاء، فإن خدمة الشاي بعد الظهر في السماء، هي خدمة مستوحاة من الطراز البريطاني تنقل الضيوف إلى قلب لندن مع إطلالات بانورامية وأجواء هادئة، ومع توفر خيارين للجلوس من الأربعاء إلى الأحد (1-3 مساءً و3.30 مساءً-5.30 مساءً)، يمكن للضيوف الاختيار من بين ثلاث باقات تبدأ من 250 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.