دبي تستعد لأضخم كرنفال عائلي لاستقبال العام الجديد

تستعد دبي لشهد أضخم احتفالاتها بالعام الجديد، "كرنفال عائلة السنة الجديدة 2026" (New Year Family Carnival 2026)، وذلك في "هورايزون بيتش آند لاونج" بفندق "لي ميريديان مينا سياحي ومنتجع وبارك مائي" في 31 ديسمبر 2025.

الحدث من تنظيم "نيرفانا نايت لايف"، و"صحارى"، و"ذا إيفينتيك"، و"جليتش".

يتميز هذا الكرنفال العائلي الموجه لجميع الأعمار بأجواء حماسية، واحتفالات على شاطئ البحر، وإطلالات واضحة على الألعاب النارية لرأس السنة، مع توفر المأكولات والمشروبات، وأكثر من 21 منطقة ترفيهية، وعروض ترفيهية عالمية المستوى، بما في ذلك منطقة ألعاب للأطفال، وألعاب الكرنفال، وفرصة لقاء وتحية شخصية "لابوبو" (Labubu)، وغيرها الكثير.

استمتع بعروض حية مذهلة يقدمها منسقو الأغاني (DJs): G2، وكاران، وراحيل، ولاثيش، وبلود شيدر؛ بالإضافة إلى عروض الطبول المائية وعروض "الدول" (الطبول التقليدية)؛ إلى جانب الإطلالات الخلابة على عروض الألعاب النارية في نخلة جميرا، وبرج العرب، وجي بي آر (JBR).

شاهد الألعاب النارية لليلة رأس السنة من "هورايزون بيتش آند لاونج"، وانغمس في أجواء الحفلة مع ترفيه مستمر، وعد تنازلي مباشر، ورقص تحت النجوم.

تفتح الأبواب في تمام الساعة 6 مساءً. الدخول مجاني للأطفال حتى سن السادسة. رمز الملابس (Dress code) هو ملابس كاجوال أنيقة (Casual, chic).

التذاكر متوفرة عبر موقع "بلاتينيوم ليست" (Platinumlist).