دبي تستضيف حدثاً فريداً للقاء العزاب بتنظيم الروائي "رافيندر سينغ"
كانت مأساة شخصية هي التي دفعت "رافيندر سينغ" إلى الكتابة. كان في السادسة والعشرين من عمره عندما فقد صديقته في حادث سيارة. وجاء التنفيس عن نفسه في شكل روايته الأولى "أنا أيضا كان لدي قصة حب". يقول: "أعتقد أنني كنت مغرماً بها لدرجة أنني أردت تخليدها من خلال كتابتي. حتى في ذلك الوقت لم أكن أتخيل أنني سأستمر في العمل كمؤلف، لكنني تلقيت الكثير من الحب من قرائي الذين أرادوا المزيد مني".
لقد مر عقد ونصف من الزمان منذ أن بدأ رافيندر في كتابة قصص الحب، والتي حققت العديد منها مبيعات عالية. ولكن مساهمته الأبرز في عالم الرومانسية ربما تكون Let's Socialize، وهو منتدى للقاء العزاب يسمح للأفراد ذوي التفكير المماثل بالالتقاء وإجراء محادثة ونقل ذلك إلى العالم الرقمي بدلاً من العكس. رافيندر مستعد لاستضافة نسخة دبي من الحدث في 7 ديسمبر في مقهى يارا، بالم ستريب مول، جميرا.
تعود فكرة "دعونا نتواصل اجتماعيًا" إلى فترة الوباء عندما بدأ العالم يعيش في صوامع. يقول رافيندر: "أعتقد أنني شعرت بالوحدة الآن لأن الجميع أغلقوا أبوابهم في وجه بعضهم البعض. يمكنني أن أرى الناس من حولي يتوقون إلى الحب والدفء. كما ترك هذا العديد من الناس مكتئبين وبدأ العديد من العزاب في تبني الحيوانات الأليفة". إلى جانب حقيقة أن إعادة الهيكلة المجتمعية تعني وجود المزيد من الأشخاص العزاب ("لأن الانفصال والطلاق أصبحا مقبولين أكثر الآن، بالإضافة إلى أن الناس يتزوجون أيضًا في سن متأخرة")، اعتقدت رافيندر أنه سيكون من الجيد أن نجعل الناس يلتقون في العالم الحقيقي. ماذا عن تطبيقات المواعدة، تسأل. "أذهب في موعد وأدرك أن الشخص الذي كنت أدردش معه يختلف عن الصورة المعروضة التي نشرها. أو أقابل هذا الشخص الذي كنت أدردش معه لفترة طويلة جدًا فقط لأدرك أن شخصيته الحقيقية مختلفة تمامًا عن تلك التي واجهتها عبر الإنترنت. يبدو الناس مثاليين في العالم الرقمي، ولكن في الحياة الواقعية، لا أراهم كشريك لي". ثم هناك مشكلة الملفات الشخصية المزيفة، والتي تجعل المغازلة عبر الإنترنت أكثر تحديًا. في مثل هذا السيناريو، يوفر لقاء العزاب للناس فرصة حقيقية لتبادل الملاحظات، خاصة في مدينة مثل دبي حيث يأتي العديد من الشباب للعيش والعالم.
كان من المفترض أن تجعل التكنولوجيا حياتنا أسهل، ولكن عندما يتعلق الأمر بأمور القلب، فقد حولتنا إلى شبه روبوتات. كل لمسة على تطبيق مواعدة تعزز الاعتقاد بأن لديك خيارات. "أعتقد أن النساء لا يعجبهن جودة الرجال والرجال يعجبهم عدد النساء. لذا، فإن هذا لا يحل المشكلة. وبهذا المعنى، من المنطقي أن نعود إلى التسعينيات عندما كان الناس يلتقون ببعضهم البعض شخصيًا أولاً قبل الالتزام. هذا جعلني أفكر في فائدة فكرة لقاء العزاب".
وقد سبق لرافيندر أن نظم لقاءات مماثلة في تورنتو ولندن ودبي، فضلاً عن مدن مختلفة في الهند. وتقول: "أعتقد أنني تمكنت من القيام بذلك بفضل ثقة النساء بي. ويرجع ذلك إلى الروايات الرومانسية التي كتبتها خلال العقد ونصف العقد الماضيين".
وتأتي محاولة رافيندر لإقامة الشراكات في وقت تعيد فيه المجتمعات في مختلف أنحاء العالم تقييم شكل العلاقات. فالوتيرة السريعة للحياة، إلى جانب رغبة النساء في النجاح في العمل، تعني ضرورة اكتشاف أشكال مختلفة من الترابط. والواقع أن العديد منهن تبنين الحياة الفردية كخيار حتمي. ولكن هل هناك أي شيء يجهزك للوحدة التي تأتي مع الحياة الفردية؟ في حين لا يستطيع البعض العيش بدون المساحة التي توفرها لهم، فإن البقية لا يعتبرونها خياراً واعياً. يقول رافيندر: "أرى الناس يتحدثون عن العزوبية باعتبارها طريقة بطولية للعيش. وهناك احتمال كبير أنهم لم يريدوا هذا. ففي أعماقهم، يريدون علاقة، ولكن لأنهم يخشون أن يشفق عليهم العالم، ينتهي بهم الأمر إلى وضع واجهة شجاعة. وقليلون هم من وجدوا السعادة في العزوبية". ولكن بالنسبة للكثيرين، قد يشعر الحب وكأنه يتنقل في متاهة لأنهم يريدون المزيد من الأشياء في الحياة. "يقول الناس إن الحب معقد، لكنه في الواقع بسيط. ولكن نعم، محظوظون هم الأزواج الذين يعيشون في حالة حب ويعيشون في علاقة مع بعضهم البعض. في كثير من الأحيان، نفقد الحب ولكننا نستمر في العلاقة.
"ثم هناك نوع آخر من الخسارة ــ الموت ــ الذي اختبره رافيندر نفسه عندما فقد صديقته. هل تتعافى حقاً من شيء كهذا؟ يقول رافيندر: "أعلم أن الناس سيحبون أن أقول إنك لن تتعافى أبداً، ولكن الحقيقة هي أن الحزن شأن شخصي مثل الحب. وكل منا لديه آليات مختلفة للحزن. ويتحدث الناس عن مراحل مختلفة من الحزن، ولكن الجزء الأصعب هو القبول. ولا يمكن أن يبدأ الشفاء إلا بمجرد قبولك لحدوث شيء ما. والقبول يقودك إلى مسار التعافي". ويقول إن أي وفاة أو خسارة تترك فراغاً عميقاً، ولا يمكن لشخص آخر أن يملأه على الفور. ويقول إنه فقط عندما تتعافى يمكنك أن تدخل في علاقة جديدة. "نحن حزينون لأننا ننام ونحن نشعر بالفراغ ونستيقظ ونحن نشعر بالفراغ. بعد وفاة صديقتي الأولى في وقت غير مناسب، حددت لنفسي هدف كتابة أول كتاب لي. لقد دفعني هذا إلى الاستمرار. وعندما تضع عقلك في ما يقوله قلبك، تبدأ عملية التعافي. كان هدفي هو تأليف الكتاب، ولكن قد يكون لدى شخص آخر هدف آخر - قد يكون بسيطًا مثل إنشاء حساب جديد على Instagram ورفعه إلى مستوى جديد تمامًا. هذه طريقة صحية لملء هذا الفراغ. افعل شيئًا كنت ترغب دائمًا في القيام به. إذا كنت تكره جداول Excel، فلا تتولى مهمة تتطلب العمل عليها.
هل الجيل زد أكثر عملية نسبيًا في الأمور المتعلقة بالقلب؟ لا يعتقد رافيندر ذلك. بل إنه يذهب إلى حد القول إننا غالبًا ما نميل إلى اختراع لغة جديدة وصياغة كلمات جديدة حتى عندما تكون التجربة مألوفة. يقول رافيندر: "يفعل كل جيل جديد الأشياء بشكل مختلف. لديهم توقعات مختلفة ويختبرون حزن القلب بشكل مختلف. ما تغير هو أننا لدينا كلمات جديدة مثل situationship أو backgrounding. ما تفعله هذه الكلمات هو أنها تشرح الأفعال وردود الأفعال التي كانت موجودة حتى قبل عقدين من الزمان". ووفقًا له، فإن ما تغير حقًا هو حقيقة أن الجيل زد يسعى إلى مزيد من الوضوح. "ما يقولونه هو هذا - دعونا نكون واضحين بشأن ما إذا كنا فيه أم لا. شخصيًا، أرى الكثير من الخير في ذلك. في الأساس، يظل الحب كما هو. الحاجة إلى إيجاد الرفقة، والحاجة إلى إيجاد الحب، وتوقع أن يتم حبنا في المقابل، هذه احتياجات أساسية. قد نخترع أكبر عدد ممكن من المصطلحات، لكنني لا أعتقد أن الجيل زد يتعامل مع العلاقات بشكل مختلف تمامًا عن جيل الألفية".
في حين تهدف Let's Socialize في الوقت الحالي إلى جذب انتباه مجتمع جنوب آسيا، يهدف رافيندر إلى تنويع أنشطته في الأيام القادمة. وقد يكون لهذا علاقة بحقيقة أن عقلية الشتات الهندي نفسه تختلف اختلافًا كبيرًا في أجزاء مختلفة من العالم. ويستشهد بمثال اللقاء الذي عقد في لندن والذي ضم الجيل الأول والثاني من الهنود. "كان الجيل الثاني من الهنود يتمتع بلكنة كثيفة. لقد أرادوا مواعدة أشخاص بيض وأرادوا عمومًا أن يتم قبولهم كمجتمع دولي. لقد لاحظت أنهم كانوا باردين إلى حد كبير تجاه الجيل الأول من الهنود. لذا، كما ترى، تصبح الثقافة مصطلحًا مهمًا للتواصل بين الناس حتى عندما يريدون العثور على رفيق". لكن ألم يكن الحب من المفترض أن يتجاوزه؟