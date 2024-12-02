دبي تستضيف حدثاً فريداً للقاء العزاب بتنظيم الروائي "رافيندر سينغ"

هل الجيل زد أكثر عملية نسبيًا في الأمور المتعلقة بالقلب؟ لا يعتقد رافيندر ذلك. بل إنه يذهب إلى حد القول إننا غالبًا ما نميل إلى اختراع لغة جديدة وصياغة كلمات جديدة حتى عندما تكون التجربة مألوفة. يقول رافيندر: "يفعل كل جيل جديد الأشياء بشكل مختلف. لديهم توقعات مختلفة ويختبرون حزن القلب بشكل مختلف. ما تغير هو أننا لدينا كلمات جديدة مثل situationship أو backgrounding. ما تفعله هذه الكلمات هو أنها تشرح الأفعال وردود الأفعال التي كانت موجودة حتى قبل عقدين من الزمان". ووفقًا له، فإن ما تغير حقًا هو حقيقة أن الجيل زد يسعى إلى مزيد من الوضوح. "ما يقولونه هو هذا - دعونا نكون واضحين بشأن ما إذا كنا فيه أم لا. شخصيًا، أرى الكثير من الخير في ذلك. في الأساس، يظل الحب كما هو. الحاجة إلى إيجاد الرفقة، والحاجة إلى إيجاد الحب، وتوقع أن يتم حبنا في المقابل، هذه احتياجات أساسية. قد نخترع أكبر عدد ممكن من المصطلحات، لكنني لا أعتقد أن الجيل زد يتعامل مع العلاقات بشكل مختلف تمامًا عن جيل الألفية".