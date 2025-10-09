دبي تحتفل على طريقتها: بريق بوليوود في عرض "دولها دولهان دراما"

تستعد دبي لاحتضان احتفال ترفيهي استثنائي بعنوان "دولها دولهان دراما" (Dulha Dulhan Drama)، وهو أول حفل موسيقي فاخر من نوعه في الهند يُقام بطابع الزفاف، ليحوّل دبي إلى ساحة احتفالية نابضة بالحياة في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي يومي 10 و11 أكتوبر.

ويمزج هذا العرض الضخم بين فخامة حفلات الزفاف الهندية وحيوية العروض الحية، حيث سيشهد الحدث على مدى يومين مشاركة نخبة لامعة من نجوم بوليوود ودي جي عالميين وفنانين يقدمون عروضاً مباشرة. ومن أبرز الأسماء المشاركة جاكلين فرنانديز، وتمنا بهاتيا، وأبرشاكتي خورانا، وكاريشما تانا، وصوفي شودري، وغورديب مهندي، إلى جانب الدكتور سانكيت بوسالي، وروميو، ومجموعة من أشهر منسقي الموسيقى العالميين مثل دي جي شادو، ودي جي دانيكا، ودي جي غانيش، ودي جي يوغي، وأولي إيسي.

أجواء احتفالية بطابع الزفاف الهندي

تم ابتكار وتنظيم "دولها دولهان دراما" من قبل شركة "إكسبيرت فور إيفنتس" (Fodxpert)، ويعدّ بتحويل دبي إلى "أرض للأعراس" تنبض بالبهجة، مع عروض مستوحاة من حفلات الـ"سانغيت"، وإيقاعات مستلهمة من طقوس الـ"هالدي"، واستقبالات براقة، وحفلات ما بعد العرض في أجواء فاخرة وخاصة.

ويجري الترويج للفعالية بواسطة شركة "موبي إيفنتز" (MobiEventz) وإدارتها في العلاقات العامة عبر "19AGH"، لضمان تقديم احتفال عالمي الطراز يجمع بين التقاليد والرفاهية والترفيه العصري.

تذاكر وتجارب حصرية

التذاكر متاحة الآن عبر منصتي "بلاتينيوم ليست" و"ديسكتكس"، مع باقات كبار الشخصيات التي تتيح لحامليها الجلوس في الصفوف الأمامية ولقاء النجوم بشكل مباشر.

يمثّل العرض "دولها دولهان دراما" فصلاً جديداً في عالم الفعاليات الترفيهية الفاخرة، إذ يجلب سحر حفلات الزفاف الهندية إلى قلب دبي الفاخر، مقدّماً تجربة متكاملة تمزج الاحتفال بالثقافة والبهجة بالموسيقى في أجواء لا تُنسى.