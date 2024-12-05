دبي تحتضن مهرجان كوميدي "ميكس تيب" يناير 2025
انطلاقاً من رؤية مشتركة لإحداث ثورة في عالم الترفيه بدبي، تتعاون كل من "إيفا لايف الشرق الأوسط" و"ميداس إيفنتس" و"دي إكس بي لايف" لإطلاق "مهرجان كوميدي ميكس تيب" في مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ 19 يناير 2025.
ويستعد "مهرجان كوميدي ميكس تيب" لتقديم جرعة مكثفة من الضحك والفكاهة، حيث يجمع نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في جنوب آسيا على مسرح واحد. ابتداءً من الساعة 5:30 مساءً، سيستمتع الجمهور بمشاهدة كوكبة من المواهب الرائعة، تضم النجم "أنوبهاف سينغ باسي"، والكاتب الساخر "كيني سيباستيان"، والفنان الكاريزمي "هارش جوجرال"، وأسطورة الكوميديا "سماي راينا"، بالإضافة إلى العديد من الأسماء اللامعة.
وبدعم من شركة "سبلاش"، الراعي الرسمي لهذا الحدث الضخم، يسلّط "مهرجان كوميدي ميكس تيب" الضوء على كوكبة من المواهب الصاعدة، أمثال "رافي جوبتا" و"براشاستي سينغ" و"محمد سهيل" و"أورجيتا واني" و"فيفيك ديساي" وغيرهم الكثير، ليقدّم مزيجاً فريداً يجمع بين الأسماء اللامعة والوجوه الجديدة في عالم الكوميديا. ويرسخ هذا المهرجان مكانته كحدث استثنائي في أجندة دبي النشطة، من خلال التزامه بدعم المواهب الإقليمية، بالتوازي مع استضافة نجوم الكوميديا العالميين.
وقبل انطلاق فعاليات "مهرجان كوميدي ميكس تيب"، ستطلق اللجنة المنظمة حملة مثيرة للبحث عن المواهب الكوميدية المخبأة في الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من شغف "دي إكس بي لايف" و"إيفا لايف الشرق الأوسط" و"ميداس إيفنتس" بدعم المواهب المحلية، سيتيح المهرجان الفرصة أمام الكوميديين الناشئين في الإمارات للمشاركة في برنامج حصري لاكتشاف المواهب. وسيتمكن الفنانون الكوميديون الطموحون من مشاركة المسرح مع نخبة من نجوم الكوميديا في جنوب آسيا، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل عملية التصويت قريباً عبر جميع المنصات الرسمية.
انطلاقاً من حرص "إيفا لايف الشرق الأوسط" و"ميداس إيفنتس" و"دي إكس بي لايف" على دعم المواهب المحلية، سيطلقون حملة لاكتشاف المواهب عبر الإنترنت، حيث سيحظى الفنانون المختارون بفرصة ذهبية لتقديم عرض حي خلال الفعالية، وافتتاح العرض الرئيسي. تمثل هذه المبادرة فرصة استثنائية للفنانين الطموحين في الإمارات العربية المتحدة لعرض مواهبهم، واحتمالية المشاركة في افتتاح هذا الحدث الضخم.
ترقبوا المزيد من المعلومات حول هذا الحدث الكوميدي الاستثنائي، والذي من المتوقع أن يكون الحدث الأبرز والأكثر شهرة في عام 2025!
الموعد: الأحد 19 يناير 2025
الموقع: قاعة الشيخ سعيد 1، مركز دبي التجاري العالمي
التوقيت: ابتداءً من الساعة 7 مساءً
للحصول على التذاكر، يرجى زيارة الرابط التالي: https://dubai.platinumlist.net/event-tickets/95870/comedy-mixtape-fest
الحد الأقصى للعمر: 21+