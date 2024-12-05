دبي تحتضن مهرجان كوميدي "ميكس تيب" يناير 2025

وبدعم من شركة "سبلاش"، الراعي الرسمي لهذا الحدث الضخم، يسلّط "مهرجان كوميدي ميكس تيب" الضوء على كوكبة من المواهب الصاعدة، أمثال "رافي جوبتا" و"براشاستي سينغ" و"محمد سهيل" و"أورجيتا واني" و"فيفيك ديساي" وغيرهم الكثير، ليقدّم مزيجاً فريداً يجمع بين الأسماء اللامعة والوجوه الجديدة في عالم الكوميديا. ويرسخ هذا المهرجان مكانته كحدث استثنائي في أجندة دبي النشطة، من خلال التزامه بدعم المواهب الإقليمية، بالتوازي مع استضافة نجوم الكوميديا العالميين.