دبي: تجربة طعام استثنائية مع "شيفين"بـ 15 نجمة ميشلان

تنطلق رحلة التذوق بمجموعة فاخرة من المقبلات، تضم طبق "ميل فوي" من إبداع الشيف "مارتن" المُكون من ثعبان البحر المدخن وكبد الإوز والبصل الأخضر والتفاح الأخضر، وطبق كبد الإوز المُشكّل على هيئة تفاحة من ابتكار الشيف "داني"، وطبق "موليت" المقرمش مع صلصة الشيف "مارتن" السرية، وبرجر "داني" الشهي، وطبق ثنائي من كارابينيروس، وهو طبق مأكولات بحرية حصري من إبداع الشيفين معاً. ثمّ تنتقل بنا القائمة إلى الأطباق الرئيسية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بفخذ لحم البقر "كيوامي" مع صلصة فويوت والبصل بالكمأة من إعداد الشيف "داني"، وسمك الدنيس المشوي على الطريقة الباسكية مع صلصة بيل بيل وبطاطس باناديرا والخضروات، وهو طبق مميّز من توقيع الشيف "مارتن".