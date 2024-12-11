دبي: تجربة طعام استثنائية مع "شيفين"بـ 15 نجمة ميشلان
بشرى سارة لعشاق الطعام! سيستضيف مطعم "جارا باي مارتن بيراساتيجوي" في فندق "ذا لانا، دورتشيستر كولكشن" عشاءً فاخراً بالتعاون مع مطعم "لينيا دبي" في 18 ديسمبر. تخيّلوا أمسية استثنائية يبدع فيها طاهيان حاصلان على 15 نجمة ميشلان، ليُقدّما للضيوف تجربة غنية بنكهات إسبانيا الساحرة.
وإن كنتم من خبراء التذوّق، فأنتم على موعد مع الإبداع، حيث سيُمتع الشيف "مارتن بيراساتيجوي" من مطعم "جارا" والشيف "داني جارسيا" من مطعم "لينيا دبي" ضيوفهم بتجربة استثنائية. لكن المقاعد محدودة للغاية، إذ لا يتوفر سوى 15 مقعداً لباقة صالون الشمبانيا و100 مقعد لتجربة العشاء الرئيسية.
سيأخذنا الشيف "مارتن"، المعروف بأسلوبه المبتكر، في رحلة إلى بلاد الباسك عبر نكهاتها الأصيلة، بينما سيقدم الشيف داني، السفير العالمي للمطبخ الإسباني، أطباقاً مبتكرة مستوحاة من تقاليد إسبانيا والأندلس العريقة.
تنطلق رحلة التذوق بمجموعة فاخرة من المقبلات، تضم طبق "ميل فوي" من إبداع الشيف "مارتن" المُكون من ثعبان البحر المدخن وكبد الإوز والبصل الأخضر والتفاح الأخضر، وطبق كبد الإوز المُشكّل على هيئة تفاحة من ابتكار الشيف "داني"، وطبق "موليت" المقرمش مع صلصة الشيف "مارتن" السرية، وبرجر "داني" الشهي، وطبق ثنائي من كارابينيروس، وهو طبق مأكولات بحرية حصري من إبداع الشيفين معاً. ثمّ تنتقل بنا القائمة إلى الأطباق الرئيسية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بفخذ لحم البقر "كيوامي" مع صلصة فويوت والبصل بالكمأة من إعداد الشيف "داني"، وسمك الدنيس المشوي على الطريقة الباسكية مع صلصة بيل بيل وبطاطس باناديرا والخضروات، وهو طبق مميّز من توقيع الشيف "مارتن".
ولختام هذه الأمسية الاستثنائية، سيتم تقديم الحلويات التي ترضي جميع الأذواق، منها "تارتا دي روز" مع شانتيلي الفانيليا، وهي حلوى مستوحاة من الزهور من إبداع الشيف "داني"، و"توريجا" من توقيع "مارتن بيراساتيجوي"، وهي حلوى غنية بالنكهات التقليدية.
تُقدّر تكلفة التجربة بـ 10000 درهم إماراتي للشخص الواحد بالنسبة لباقة صالون الشمبانيا، و 1500 درهم إماراتي للشخص الواحد بالنسبة للباقة العادية. وذلك يوم 18 ديسمبر، ابتداءً من الساعة 7 مساءً.