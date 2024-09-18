دبي: تجارب لا تُنسى في اليوم الوطني السعودي الـ94
هل تترقبون اليوم الوطني السعودي الـ94 في 23 سبتمبر؟ نحن كذلك! سيكون هذا العام استثنائياً، حيث تستعد دبي للاحتفال بعروض الألعاب النارية والعديد من التجارب التفاعلية الرائعة.
إليكم ما يمكنكم فعله للاحتفال بهذا اليوم الخاص.
مشاهدة عرض الألعاب النارية
من لا يحب الألعاب النارية؟ استمتعوا بعروض السماء المبهرة يومي السبت 21 سبتمبر والأحد 22 سبتمبر الساعة 9 مساءً في ريفرلاند دبي. ولكن هذا ليس كل شيء، حيث ستستضيف ساحة "دبي بارك آند ريزورتس" أيضاً عروض الليزر الصديقة للبيئة كل يوم في الساعة 7.30 مساءً و8.30 مساءً و9.30 مساءً. ولتجربة تناول طعام مميزة، توجهوا إلى مطعم الماشوة لتذوق الأطباق الإماراتية والعربية. وكمعاملة خاصة للسعوديين، سيتم تقديم أطباق مميزة مثل الكسبة والهريس. سعر الدخول إلى ريفرلاند 15 درهماً إماراتياً.
الاستمتاع بالمياه
انغمسوا في المغامرة من خلال زيارة حديقة الألعاب المائية وايلد وادي، التي تضم أكثر من 30 لعبة ومناطق ترفيهية. وفي يومي 21 و22 سبتمبر، ستقام حفلة دي جي على المسبح أيضاً. وسيستمتع الأطفال بعروض الطبول الأفريقية المبهجة في الساعة 12 ظهراً و5:30 مساءً. وإذا كنت مواطناً سعودياً في دبي خلال هذه الفترة الخاصة (من 20 إلى 23 سبتمبر)، فيمكنك الاستفادة من خصم 30% على التذاكر اليومية، والتي تبدأ من 195 درهماً إماراتياً.
مغامرة مع الحيوانات
تستعد الغابة المطيرة الداخلية في دبي للاحتفال باليوم الوطني السعودي هذا العام. من 20 إلى 28 سبتمبر، يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين الاستفادة من عرض العائلة الخاص الذي يتيح لكم الحصول على 4 تذاكر بسعر 3. كما تقدم "ذا جرين بلانيت" قائمة طعام مستوحاة من الغابات الاستوائية بالإضافة إلى أنشطة فنية وحرفية للأطفال.
مشاهدة المناظر الخلابة
إذا كنتم من محبي المناظر البانورامية، توجهوا إلى منصة المراقبة في نخلة جميرا التي توفر إطلالات بزاوية 360 درجة على نخلة جميرا والخليج العربي وأفق دبي. تقع هذه المنصة على ارتفاع 240 متراً عن سطح الأرض وتقدم عرض دخول مجاني لأطفال المواطنين السعوديين من 21 إلى 23 سبتمبر.