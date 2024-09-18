دبي: تجارب لا تُنسى في اليوم الوطني السعودي الـ94

من لا يحب الألعاب النارية؟ استمتعوا بعروض السماء المبهرة يومي السبت 21 سبتمبر والأحد 22 سبتمبر الساعة 9 مساءً في ريفرلاند دبي. ولكن هذا ليس كل شيء، حيث ستستضيف ساحة "دبي بارك آند ريزورتس" أيضاً عروض الليزر الصديقة للبيئة كل يوم في الساعة 7.30 مساءً و8.30 مساءً و9.30 مساءً. ولتجربة تناول طعام مميزة، توجهوا إلى مطعم الماشوة لتذوق الأطباق الإماراتية والعربية. وكمعاملة خاصة للسعوديين، سيتم تقديم أطباق مميزة مثل الكسبة والهريس. سعر الدخول إلى ريفرلاند 15 درهماً إماراتياً.