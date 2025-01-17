دبي: الأخطبوط الذي غيّر مسار حياة مدون الطعام الشهير

يقول أحد مدوني الطعام الأصليين، وهو مهاجر بريطاني من أصل إيراني يقيم الآن في دبي، لـ wknd. إنه كان في لندن عندما أدت مصادفة مع أخطبوط وكاميرا وعقل كان يشعر بالملل إلى تغيير حياته المهنية. يتذكر: "كنت في لندن. كنت في مؤتمر حول استراتيجيات محركات البحث. وعندما ذهبت لتناول الطعام، أكلت أخطبوطاً صغيراً، ووضعته منشوراً على صفحتي"، وحاز هذا المنشور على 400 إعجاب. قال ضاحكاً "كانت فكرتي الأولى هي، 'إن الناس يحبون الطعام أكثر من التسويق'". ولمعت فكرة مدونة طعام عبر الإنترنت في مخيلته. كان هذا منذ أكثر من 15 عاماً، عندما لم يكن المجال مليئاً بالمؤثرين الذين يحاولون إيصال أصواتهم؛ بدلاً من ذلك، كان هناك جمهور متعطش للأخبار من جميع أنحاء العالم، للقصص عن الأشياء الغريبة وغير العادية، لجزء من المعلومات حول طريقة عيش بقية العالم وتناوله للطعام.