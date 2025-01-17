دبي: الأخطبوط الذي غيّر مسار حياة مدون الطعام الشهير
يمكنك عادةً معرفة ما إذا كان شخص ما يحب الطعام، من ذلك البريق الذي يلمع في عينيه عندما يكون بالقرب من الحلوى أو يتحدث عن وجبة ما. الطريقة التي ينقبض بها أنفه عندما يستنشق تلك الرائحة الشهية، والأسئلة التي تبدو وكأنها تتدفق من فمه، حول التوابل والتقنيات وأفضل طريقة لتناول شيء ما. تلك النظرة المتجمدة قليلاً التي تظهر عليه عندما تحاول إجراء محادثة بدلاً من البدء في تناول الوجبة.
وهكذا تعرفنا على السيد "تاستر"، واسمه الحقيقي "هوبرت سيبيدنام"، في مؤتمر أساطير صناع المحتوى والذكاء الاصطناعي في ديسمبر/كانون الأول. كان يرتدي نظارته الغريبة المتعددة الألوان والأشكال، وهو يوجهنا إلى غرفة مبتسماً للحديث عن رحلته من محترف تسويق، يسعده أن يرى 10 إعجابات على منشور، إلى شخصية مشهورة على الإنترنت حيث يسافر الناس ويجربون أطعمة جديدة لمجرد أنه نصح بها.
بفضل هذه النظارات غير العادية فإحداهما ذات إطار دائري والأخرى مربعة، وجرعة البهجة والحيوية، قد تعتقد أنه رجل مرح يتمتع بحظ سعيد. ولكن تحدث إليه وستكتشف عقلاً تحليلياً مستعداً لتقديم أفضل القصص وراء الطبق.
يقول أحد مدوني الطعام الأصليين، وهو مهاجر بريطاني من أصل إيراني يقيم الآن في دبي، لـ wknd. إنه كان في لندن عندما أدت مصادفة مع أخطبوط وكاميرا وعقل كان يشعر بالملل إلى تغيير حياته المهنية. يتذكر: "كنت في لندن. كنت في مؤتمر حول استراتيجيات محركات البحث. وعندما ذهبت لتناول الطعام، أكلت أخطبوطاً صغيراً، ووضعته منشوراً على صفحتي"، وحاز هذا المنشور على 400 إعجاب. قال ضاحكاً "كانت فكرتي الأولى هي، 'إن الناس يحبون الطعام أكثر من التسويق'". ولمعت فكرة مدونة طعام عبر الإنترنت في مخيلته. كان هذا منذ أكثر من 15 عاماً، عندما لم يكن المجال مليئاً بالمؤثرين الذين يحاولون إيصال أصواتهم؛ بدلاً من ذلك، كان هناك جمهور متعطش للأخبار من جميع أنحاء العالم، للقصص عن الأشياء الغريبة وغير العادية، لجزء من المعلومات حول طريقة عيش بقية العالم وتناوله للطعام.
وهكذا بدأ في التركيز على الفرص التي سمحت له برؤية المزيد والسفر أكثر وجمع المزيد من المعلومات لقنواته. واليوم، يبلغ عدد متابعي حسابه على إنستغرام 2 مليون متابع، وقناته على يوتيوب 175 ألف مشترك، وحسابه على تيك توك 718.2 ألف متابع.
وبعد مرور سنوات من بدئه العمل في عام 2005، لا يزال يستمتع بمكافآت العمل الذي أنجزه على النحو الصحيح. ويقول: "أنا أحب الشيف جوردون رامزي. ومؤخراً تابعني. لقد أرسل لي رسالة يقول فيها: "تهانينا على كل ما فعلته". ومن بين الجوائز التي فاز بها جائزة أفضل علامة تجارية شخصية لهذا العام التي نظمتها جامعة زيورخ بسويسرا في عام 2021.
ويوضح أن نجاحه يأتي من شغفه. ويقول بخجل: "الشيء المميز في كونك مدوناً للطعام هو أنه يتعين عليك تجربة الكثير من الأشياء. وعلى الرغم من أنها شيء رائع حقاً لبراعم التذوق لديك، إلا أن جسمك قد لا يتفق معك، بسبب مستويات الكوليسترول لديك".
وعندما يتعلق الأمر بمعايير صحته الخاصة، يعترف بأنه يختلف مع قرارات زوجته. ويقول: "تأخذني زوجتي إلى الطبيب كل ثلاثة أشهر، فهي تفحصني طوال الوقت. ومؤخراً، لم أعد أتناول الكثير من الطعام... أحاول ممارسة الرياضة والسباحة، ولكن كما تعلمون، من واجبي أن أتناول الطعام كل يوم".
يعارض السيد تاستر تماماً التمييز على أساس الطعام أو النكهة، وهو سريع في سرد أسماء مطابخه المفضلة. ويقول: "أنا أحب الطعام الهندي. وأحب الطعام الباكستاني والأفغاني. أما الطعام الفارسي فهو من بلدي. وأنا أحبه كثيراً".
ويتطلع إلى موطنه للحصول على طعامه الفارسي. ويقول: "زوجتي طاهية ماهرة". ويضيف أنه يريد نشر "الطعام الفارسي للعالم".
ويبحث نجم مواقع التواصل الاجتماعي عن المزيد من الفرص للتعرف على أنماط وعادات الطعام. ويقول: "أسافر إلى دولة واحدة كل شهر. وسنبدأ من باكستان مرة أخرى. وسنذهب إلى المغرب ومصر".
وبينما يتواجد في هذه الأماكن، فإنه يحاول أن يتعمق في ثقافة الطعام في تلك الأماكن. ويقول مبتسماً: "عادةً ما أذهب إلى منزل أحد السكان المحليين. في السعودية، كنا نصنع الخبز السعودي المحلي، وفي باكستان، جربت طعام الشوارع وأحب تصويره. وفي بعض الأحيان أذهب إلى المنازل لإظهار الثقافة والطعام في القرى. يقول الجميع إن المحتوى الجيد يأتي من أماكن خطيرة. لذا أذهب أحياناً إلى الأماكن الخطرة، لكنني لن أظهر الخطر. سأظهر الحب والطعام والناس".
يقول صانع المحتوى المخضرم على موقع يوتيوب: "كونك مؤثراً يشبه شخصاً على جهاز المشي؛ لا يمكنك التوقف." ويؤكد أنه لتحقيق النجاح، يجب عليك تنويع قنواتك. "حاول أن تكون متسقاً، وامتلك استراتيجية محددة. فصانعوا المحتوى، يتوجب عليهم نشر منشور على فيسبوك كل يوم، ونشر منشورٍ واحدٍ على تيك توك، ونشر مقطعي فيديو على يوتيوب كل أسبوع". كما يقول.
إن مغامرات السيد تاستر هي درس في الاحتمالات. يقول: "عندما ذهبت إلى بلوشستان، رأيت أكثر الناس كرماً في العالم؛ لقد ذبحوا 14 عنزة في يوم واحد من أجلي. كانوا يرقصون الرقصة المحلية، وكانوا يعرفون قدرتهم على إظهار ثقافتهم لشخص من بلد آخر، لأنهم كانوا يقولون، إن الجميع يعتقدون أن الأمر خطير هنا. حاولت أن أظهر قدر ما أستطيع على قنواتي، ولحسن الحظ، يخبرني البلوشيون أو الباكستانيون عندما يرونني أنهم يقدرون تلك المقاطع".
لا يتردد في تجربة غير المعتاد - الحليب مباشرة من الجمل؟ رأس الغنم المسلوق؟ يجربه مباشرة. الفكرة هي معرفة القصة الحقيقية للمكان والشعب من خلال أذواقهم.
كما أن روح التجريب هذه هي التي تصبغ مسيرته المهنية. على سبيل المثال، كان في فصل دراسي حول الذكاء الاصطناعي، عندما أدرك الآثار المترتبة عليه بالنسبة لمنشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم. دفعه ذلك إلى جعله موضوعاً مثيراً للنقاش في مؤتمر أساطير منشئي المحتوى والذكاء الاصطناعي. ويصرح قائلاً: "إنها توفر للناس الفرصة للتواجد جغرافياً في مساحة مختلفة ومع ذلك يكونون جزءاً من مشروع. أحد الأشياء هو الوصول العالمي - وهو شيء مفيد جداً لذلك".
السيد تاستر من محبي السفر حول العالم ويلتزم باكتشاف العالم شيئاً فشيئاً، لكنه يعتبر دبي موطنه. يقول: "لقد تمت دعوتي إلى هنا، ومنحت تأشيرة ذهبية للانتقال. إنها موطني الآن، وأنا أحبها. هناك الكثير من الفرص، ويعيش الجميع في سلام في هذه المدينة الجميلة. لا أريد الذهاب إلى أي مكان في العالم".
يقول السيد تاستر إنه لكي تصنع إرثك الخاص في مجال التدوين عن الطعام، يجب عليك أولاً ألا تصاب بالإحباط. قد يكون هذا المجال مليئاً بالمؤثرين، ولكن هناك دائماً مساحة للمحتوى الجيد. ويقول: "إن تحسين المهارات أمر مهم أيضاً. تعلم التصوير الفوتوغرافي، والتسويق. لقد حاولت أن أكون على اطلاع دائم، فذهبت إلى المؤتمرات، وتعرفت على الكثير من أشخاص، وشاهدت مقاطع فيديو لأشخاص آخرين، وراقبت الاتجاهات الرائدة".
"الآن أصبحت من محبي الطعام. ولكنني لم أكن كذلك قبل عشر سنوات، لذا قمت بتعلم كيفية إعداد الطعام. استمر في التعلم دائماً"، يقول وهو يلوح بقبضته في الهواء. "استمر، استمر، استمر، لا تتوقف أبداً".