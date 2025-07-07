دبي: أنشطة رائعة للحفاظ على لياقتك صيفاً

حسنًا، نعلم أن هذه ليست حصة تمارين رياضية، على حدّ تعبيرهم. لكن كما تعلم، إذا قضيت وقتًا في التنقل بين الألعاب المائية وأنت تصرخ فرحًا، فأنت تحرق سعرات حرارية كثيرة. الآن، تُقدّم أكبر حديقة مائية في العالم - التي تضم 105 منزلقات مائية وتجارب ترفيهية - عرضًا صيفيًا رائعًا للغاية. عند حجز تذكرة دخول ليوم واحد، ستحصل على دخول مجاني لليوم الثاني! بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاهدة عرض اكتشاف الدلافين لمدة 30 دقيقة من شاطئ خليج الدلافين، والحصول على خصومات على تذاكر حوض أسماك "الغرف المفقودة"، وتجارب مشاهدة الدلافين وأسود البحر.