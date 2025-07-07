دبي: أنشطة رائعة للحفاظ على لياقتك صيفاً

هل تشعر بالخمول بسبب الحر؟ هل تدفعك للتخلي عن حصصك الرياضية والتوجه نحو مشروبات الثلج المثلجة؟ لدينا أخبار سارة - هناك العديد من الأنشطة المائية (والثلجية) في أنحاء المدينة التي ستساعدك على الحفاظ على لياقتك وبرودتك. من حصص اللياقة البدنية المائية منخفضة التأثير إلى جلسات جرّ الزلاجات الرياضية، والمشي لمسافات طويلة على المنحدرات الثلجية، إليك لمحة عن الأنشطة الممتعة التي يمكنك القيام بها في دبي هذا الشهر.
حافظ على هدوئك واستمتع بتمرين ممتع في جيم نيشن هذا الصيف. يُطلق على هذا النادي الرياضي لقب "أروع حصة في دبي"، وهو أحدث عروضه، ويجمع بين التدريب المتقطع عالي الكثافة وتحديات البرد (حرفيًا). تخيل سباقات بليزارد، حيث تركض على جهاز المشي بينما تُحاكي مراوح عملاقة المقاومة؛ وتمارين فروستيد ريبز، وهي تمارين قرفصاء مع سترات ثقيلة مُغطاة بالثلج؛ وتحدي قبضة الجليد، حيث تحتاج إلى حمل دلو ثلج؛ وتمارين بولار بوش، حيث تدفع زلاجة عليها كتل ثلج. في نهاية جلستك، ستحصل على حمام ثلج لتسريع عملية التعافي. هل أنت قلق من الإصابة بنزلة برد؟ ستكون مُجهزًا بقفازات عازلة وغطاء رأس للحفاظ على ثبات درجة حرارتك.
مجاني للأعضاء وغير الأعضاء (بشرط التسجيل عبر الإنترنت). أيام السبت من يوليو، الساعة ١٠ صباحًا. جيم نيشن موتور سيتي.
يا سيدات، حان وقت اصطحاب صديقاتكن والتوجه إلى المنحدرات الثلجية. أجل، في دبي (شكرًا للتكنولوجيا). تجولن على المسارات المغطاة بالثلوج بينما تضحكن وتتبادلن أطراف الحديث هذا الشهر. وفي نهاية ساعتين من التمرين، استمتعن بفطور شهي - بيض بينيديكت، برجر، كرواسون موز - في نورث 28. النشاط متاح لمن تزيد أعمارهم عن 13 عامًا، وستحصلن على خزانة لحفظ أغراضكن قبل التوجه إلى الثلج. ليس لديكن الملابس التي تحتاجينها؟ لا تقلقن، يمكنكن أيضًا استعارة أحذية ثلجية وجوارب وسراويل وسترات مناسبة لهذه الجلسة.
١٣٠ درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد. ٢٦ يوليو، من الساعة ٧ صباحًا إلى ٩ صباحًا. سكي دبي، مول الإمارات.
ألا تخطط لقضاء الصيف خارج المدينة؟ هذا لا يعني أنه لا يمكنك إتقان حركات الشقلبة أو المحور أو الحلقة على الجليد. توجه إلى حلبة التزلج في دبي مول واحصل على عضوية لمدة شهرين تُتيح لك التزلج والتزحلق بعيدًا عن حرارة الصيف.
١٣٩٩ درهمًا إماراتيًا. يوليو - أغسطس. حلبة التزلج، دبي مول.
ركوب الدراجات في حمام السباحة، هل يرغب أحد في ذلك؟
انضم إلى حصة لياقة بدنية لن تزيد من نشاط قلبك فحسب، بل ستُحسّن من مقاسات ملابسك، وستُحقق ذلك في بيئة مريحة. (ثق بنا، ستشكرك ركبتاك). يمكنك تدريب عضلاتك الأساسية، وممارسة تمارين القرفصاء، والدوران، والغطس، وغيرها الكثير، في مسبح بمياه منعشة لتخفيف حرارة الشمس. مدة الحصص 45 دقيقة، وتتراوح مدة كل مجموعة تمارين بين 45 ثانية ودقيقة، وتكون مصحوبة بموسيقى. سيُترك الملل على الشاطئ.
١٢٠ درهمًا إماراتيًا (للحضور المباشر)؛ ٨٩٩ درهمًا إماراتيًا (١٢ حصةً خلال أربعة أسابيع). أوقات ومواقع مختلفة في جميع أنحاء دبي.
بقدر ما تُساعد التمارين البدنية على الحفاظ على لياقتك البدنية، فإن للتمارين الذهنية فوائد علاجية أيضًا. جرّب تجربة علاجية بالصوت في حوض أسماك "ذا لوست تشامبرز"، المُصمّم خصيصًا للمساعدة في إعادة توازن الجهاز العصبي والتحرر العاطفي. إنه تأملٌ مُكثّف. احجز مقعدك مُبكرًا، فهناك 15 مقعدًا فقط لكل حصة.
١٧٥ درهمًا إماراتيًا. الأربعاء والجمعة، الساعة ٨ صباحًا. أتلانتس، نخلة دبي. اتصل على +٩٧١ ٤ ٤٢٦ ٢٦٦٦ لحجز مكانك.
حسنًا، نعلم أن هذه ليست حصة تمارين رياضية، على حدّ تعبيرهم. لكن كما تعلم، إذا قضيت وقتًا في التنقل بين الألعاب المائية وأنت تصرخ فرحًا، فأنت تحرق سعرات حرارية كثيرة. الآن، تُقدّم أكبر حديقة مائية في العالم - التي تضم 105 منزلقات مائية وتجارب ترفيهية - عرضًا صيفيًا رائعًا للغاية. عند حجز تذكرة دخول ليوم واحد، ستحصل على دخول مجاني لليوم الثاني! بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاهدة عرض اكتشاف الدلافين لمدة 30 دقيقة من شاطئ خليج الدلافين، والحصول على خصومات على تذاكر حوض أسماك "الغرف المفقودة"، وتجارب مشاهدة الدلافين وأسود البحر.
ابتداءً من ٢٨٠ درهمًا إماراتيًا (أقل من ١٫٢ متر)؛ و٣٣٠ درهمًا إماراتيًا (أكثر من ١٫٢ متر). حتى ٣١ أغسطس. عالم أكوافنتشر.