"دا بانج ريلوديد" يعود إلى دبي: سلمان خان يعتلي المسرح
هل أنت مستعد لرؤية نجومك المفضلين على المسرح؟ حفل "دا بانج ريلوديد" قادم إلى الشرق الأوسط، وسيبدأ بحفل في دبي. سيحضر سلمان خان، المعروف باسم Bhai، أو الأخ الأكبر، من قبل معجبيه إلى الحفل مع نجوم مثل .تامانا بهاتيا وجاكلين فرنانديز وديشا باتاني وسوناكشي سينها وأستا جيل وسونيل جروفر وبرابهو ديفا ومانيش بول.
وفي إطار الجولة في الشرق الأوسط، ستكون هناك عروض في جدة والدوحة.
سيقام الحفل الأول في استوديو A، ميناء دبي في 7 ديسمبر.
تم كتابة سيناريو وإخراج عرض DaBangg Reloaded بواسطة Sohail Khan Entertainment وJA Events، وتقديمه إليكم بواسطة AFM Developments.
"نحن سعداء للغاية بجلب عرض Da-Bangg Reloaded إلى دبي والذي يستضيف النجم سلمان خان. وباعتباره أكبر عرض ترفيهي بوليوودي، يضع هذا الحدث التاريخي معايير جديدة للترفيه الحي ويعكس التزامنا بالتميز في AFM Developments، فضلاً عن مهمتنا في الارتقاء بتجربة الترفيه في دبي". يقول مقصود محمد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة AFM Development LLC دبي.
يتم تنظيم هذا العرض من قبل شركتي Orbit Events وBliss Events، وسيستمر لمدة أربع ساعات وسيتضمن موسيقى وكوميديا وعروض رقص وحركة متواصلة.
تتوفر تذاكر الحفل على Platinumlist، وتبدأ الأسعار من 150 درهمًا إماراتيًا.
للحجز بالجملة للتذاكر أو الطاولات أو الكبائن، اتصل على الرقم +971 55 576 3536.