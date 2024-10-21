"دا بانج ريلوديد" يعود إلى دبي: سلمان خان يعتلي المسرح

هل أنت مستعد لرؤية نجومك المفضلين على المسرح؟ حفل "دا بانج ريلوديد" قادم إلى الشرق الأوسط، وسيبدأ بحفل في دبي. سيحضر سلمان خان، المعروف باسم Bhai، أو الأخ الأكبر، من قبل معجبيه إلى الحفل مع نجوم مثل .تامانا بهاتيا وجاكلين فرنانديز وديشا باتاني وسوناكشي سينها وأستا جيل وسونيل جروفر وبرابهو ديفا ومانيش بول.