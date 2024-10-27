خلف الكواليس: تحضيرات إقامة المشاهير في فنادق دبي

يقدم "علي أوزباي"، المدير الإقليمي للتسويق والاتصالات في فنادق ريكسوس الخليج ومجموعة ALL Inclusive، نظرة حصرية على ما يتطلبه إنشاء إقامات استثنائية للضيوف رفيعي المستوى. من تسجيل الوصول الخاص إلى تجارب تناول الطعام المصممة حسب الطلب، ينظم أوزباي وفريقه مزيجًا سلسًا من الفخامة والخصوصية، مما يضمن أن يشعر كل ضيف من المشاهير وكأنه من أفراد العائلة المالكة. من خلال التعامل مع كل شيء من بروتوكولات الأمان إلى المطالبات عالية المخاطر للحظات تستحق أن يتم نشرها على Instagram، يناقش أوزباي فن موازنة السرية مع التجارب التي يمكن مشاركتها، وإنشاء إقامات تجعل المشاهير سعداء ومتحمسين للعودة.