خلف الكواليس: تحضيرات إقامة المشاهير في فنادق دبي
نحن نحب النجوم. فهم قد يكونون ممثلين أو موسيقيين أو مؤلفين أو رياضيين أو رياضيات مفضلين لدينا، والقائمة تطول. وسنكون سعداء للغاية إذا سنحت لنا الفرصة لمقابلتهم، أليس كذلك؟
من الممكن تحقيق ذلك في دبي حيث يواصل العديد من المشاهير الذين يتمتعون بعامل "النجومية" زيارة المدينة. ولكن هل شعرت يومًا بالفضول حول مكان إقامتهم أو ما وراء ترتيب إقامتهم في مدينة مثل دبي، ففي النهاية، ليس كلهم يمتلكون عقارات هنا. ما هو البديل؟ فندق خمس نجوم.
يقدم "علي أوزباي"، المدير الإقليمي للتسويق والاتصالات في فنادق ريكسوس الخليج ومجموعة ALL Inclusive، نظرة حصرية على ما يتطلبه إنشاء إقامات استثنائية للضيوف رفيعي المستوى. من تسجيل الوصول الخاص إلى تجارب تناول الطعام المصممة حسب الطلب، ينظم أوزباي وفريقه مزيجًا سلسًا من الفخامة والخصوصية، مما يضمن أن يشعر كل ضيف من المشاهير وكأنه من أفراد العائلة المالكة. من خلال التعامل مع كل شيء من بروتوكولات الأمان إلى المطالبات عالية المخاطر للحظات تستحق أن يتم نشرها على Instagram، يناقش أوزباي فن موازنة السرية مع التجارب التي يمكن مشاركتها، وإنشاء إقامات تجعل المشاهير سعداء ومتحمسين للعودة.
في إحدى المقابلات، ألقى أوزباي الضوء على الاستراتيجيات التي تتم خلف الكواليس والتي تساعد في جعل إقامة المشاهير مثالية. من أهمية تدريب الفريق على آداب الفخامة إلى دور المتابعة الشخصية، تكشف رؤى أوزباي عن نهج يضمن تجارب لا تُنسى للنجوم. فيما يلي مقتطفات محررة من المقابلة:
1. عند التحضير لإقامة أحد المشاهير، ما هي العوامل الرئيسية التي تأخذها في الاعتبار لضمان تجربة مخصصة واستثنائية؟
نحب أن نعتبر أنفسنا طاقمًا خلف الكواليس لأداء نجم خارق. أولاً، نجمع كل المعلومات - الأطعمة المفضلة، ودرجة حرارة الغرفة المثالية، وحتى صلابة الوسادة المثالية. الأمر أشبه بالاستعداد لمهمة عالية المخاطر، ولا يوجد شيء صغير جدًا لا يمكن تجاهله. هل تريد غرفة مليئة بزهور الأوركيد النادرة؟ تم ذلك. علامة تجارية معينة من المياه الغازية المبردة إلى 4 درجات بالضبط؟ بالتأكيد.
الهدف هو خلق تجربة سلسة ومذهلة حيث يتم تصميم كل التفاصيل بشكل مثالي، مع الشعور بأنها سهلة للغاية. وكل هذا يحدث دون أن يحرك أحد إصبعه - ربما باستثناء التقاط بعض الصور الجديرة بالنشر على إنستغرام.
2. غالبًا ما يكون لدى المشاهير مخاوف صارمة بشأن الخصوصية. كيف تضمن أن احتياجاتهم للخصوصية والأمان متوازنة مع التزام الفندق بتوفير تجربة لا تُنسى؟
إن السرية ضرورية في تسويق المشاهير. يوقع أعضاء فريق العمل لدينا على اتفاقيات عدم الإفصاح ويتلقون تدريبًا متخصصًا لضمان السرية المطلقة. نحن نقدم خدمات شخصية خلف الكواليس لا تتدخل في خصوصيتهم ولكنها مغرية بما يكفي لمشاركتها مع متابعيهم. على سبيل المثال، نضمن تسجيلات دخول خاصة ومناطق حصرية لهم للاسترخاء، مما يتيح لهم خيار عرض إقامتهم بمستوى الراحة الخاص بهم، مع الشعور بالأمان في نفس الوقت. كل ما نقوم به مصمم خصيصًا لخلق لحظات يشعرون بالرغبة في نشرها مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على خصوصيتهم.
3. غالبًا ما يكون للمشاهير طلبات فريدة. هل يمكنك مشاركة أي مواقف لا تُنسى أو صعبة حيث كان عليك تلبية متطلبات شخصية معينة لأحد المشاهير؟
غالبًا ما تتوافق مطالب المؤثرين والمشاهير مع علاماتهم التجارية الشخصية، وهنا يأتي دور الإبداع. ورغم أنني لا أستطيع الخوض في التفاصيل، فقد تلقينا طلبات دفعتنا إلى التفكير خارج الصندوق - سواء كان ذلك من خلال إعداد موقع لالتقاط الصور بشكل عفوي أو ترتيب عناصر نادرة لإنشاء المحتوى. المرونة هي المفتاح. نسعى دائمًا إلى تلبية هذه الطلبات بطريقة تعزز تجربتهم، مع ضمان أنها تتوافق مع علامتهم التجارية وعلامتنا التجارية.
4. كيف تتعامل مع التوقعات العالية التي غالباً ما تكون لدى المشاهير مع ضمان مستوى ثابت من الخدمة لجميع الضيوف؟
إنه مثل المشي على حبل مشدود، ولكن ببراعة. من ناحية، هناك المشاهير الذين يتوقعون المعاملة الملكية - وهذا حقهم - لكننا نتأكد من أن كل ضيف يشعر وكأنه من كبار الشخصيات. فكر في الأمر باعتباره رفاهية متعددة الطبقات: السجادة الحمراء دائمًا مفروش، وقد نضيف بعض مدافع القصاصات الذهبية الإضافية لضيوفنا رفيعي المستوى.
في نهاية المطاف، سواء كنت من المشاهير أو كنت ترغب في قضاء عطلة نهاية الأسبوع فقط، فإن الجميع يحصلون على نفس الخدمة ذات الخمس نجوم. قد يحظى المشاهير بمزيد من التألق والتألق، لكن صدقني، لدينا الكثير من ذلك للجميع.
5. ما هو التدريب الخاص الذي يخضع له الموظفون للتعامل مع ضيوف المشاهير، وخاصة فيما يتعلق بالسرية والآداب والخدمة الشخصية؟
لا يتدرب فريقنا على آداب الفخامة فحسب، بل وأيضًا على ديناميكيات وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع إقامات المؤثرين بطريقة حساسة للعلامة التجارية. إنهم يدركون قيمة التحفظ أثناء إنشاء لحظات يمكن تصويرها على Instagram. بالإضافة إلى ذلك، فهم مستعدون لإدارة الطلبات التي غالبًا ما تنطوي على إنشاء محتوى - سواء كان ذلك إعداد عشاء خاص يمكن أن يكون بمثابة منشور يحمل علامة تجارية أو تقديم المشورة بشأن أكثر الأماكن جاذبية للتصوير في فندقنا.
6. في حالة حدوث أي مشاكل غير متوقعة أثناء إقامة أحد المشاهير، كيف تتعامل مع السيطرة على الأضرار أو التخفيف من الدعاية السلبية المحتملة لكل من الضيف والفندق؟
لا تقتصر إدارة الأزمات في التسويق المؤثر على حل المشكلة خلف الكواليس؛ بل تتعلق أيضًا بكيفية التواصل عبر الإنترنت. نحن نتعامل مع أي مخاوف بسرعة وبشكل خاص، ولكننا نعمل أيضًا عن كثب مع المؤثر لضمان أن تظل روايته عن التجربة إيجابية، أو على الأقل محايدة. يتمثل نهجنا في تحويل التجارب السلبية المحتملة إلى فرص تعلم لكلا الطرفين، مما يضمن سير الإقامات المستقبلية بسلاسة أكبر.
7. ما هي أنواع الخدمات أو الباقات الحصرية التي تقدمها فنادق ريكسوس للمشاهير؟ هل يمكنك مشاركة أي تفاصيل خلف الكواليس حول أماكن الإقامة الخاصة التي تم توفيرها للضيوف رفيعي المستوى؟
صُممت عروضنا لخلق لحظات حصرية لا تُنسى وقابلة للمشاركة. ويشمل ذلك أجنحة خاصة مع خدمات الكونسيرج الشخصية، وتجارب تناول الطعام المصممة حسب الطلب، والوصول إلى الأحداث البارزة، وكلها توفر الخلفية المثالية لمحتوى المؤثرين. سواء كان الأمر يتعلق بترتيب جلسات يوغا خاصة على شاطئ منعزل أو خلق تجارب طهي فريدة، فإن الفكرة هي تقديم شيء يستحق المشاركة مع منحهم الخصوصية التي يحتاجون إليها.
8. هل يمكنك أن تتذكر أي إقامة خاصة لأحد المشاهير علمتك أو علم فريقك دروسًا قيمة حول التعامل مع الضيوف رفيعي المستوى؟ كيف طبقت هذه الدروس في استراتيجياتك المستقبلية؟
أوه، بالتأكيد. لقد أعطتنا إحدى الإقامات على وجه الخصوص درسًا حقيقيًا في فن المرونة. تخيل هذا: كان لدينا ضيف مشهور قرر أن التقاط المحتوى المثالي لا يمكن أن يتم إلا في الساعة الذهبية... ولكن الساعة الذهبية كانت في الساعة 5.30 صباحًا. لذا، كنا هناك، نسارع إلى تجهيز كل شيء - الموظفين والإضاءة والقهوة (الكثير من القهوة) - للتأكد من أن كل شيء يبدو مثاليًا للنشر على Instagram قبل شروق الشمس.
ماذا تعلمنا؟ التوقيت هو كل شيء، ولكن في عالم المشاهير والمؤثرين، فإن التوقيت هو كل شيء. ومنذ ذلك الحين، أصبحنا محترفين في مواكبة التيار، وتعديل خدماتنا لتناسب عملية الإبداع الخاصة بهم - سواء كان ذلك تصويرًا عفويًا لشروق الشمس أو تجربة طهي في منتصف الليل. المرونة هي الآن سلاحنا السري، لأنه عندما يكونون سعداء وملهمين، يفوز الجميع.
9. ما الدور الذي تلعبه المتابعة أو التواصل بعد الإقامة في الحفاظ على العلاقات مع المشاهير؟ كيف تتأكد من أنهم يتركون انطباعًا إيجابيًا ويفكرون في العودة في المستقبل؟
آه، المتابعة - إنها مثل تكرار الحفل. لا نكتفي بالوداع ونتمنى الأفضل؛ بل نتأكد من استمرار الحب إلى ما بعد المغادرة. فكر في ملاحظات الشكر الشخصية والعروض الحصرية وقليل من الوصول الداخلي إلى حدثنا الكبير التالي. كل ما يهم هو الحفاظ على أجواء VIP، حتى عندما يعودون إلى المنزل ويتصفحون موجز الأخبار الخاص بهم.
نحرص على البقاء على رادارهم من خلال بعض نقاط الاتصال في الوقت المناسب - فقط بما يكفي لتذكيرهم بالوقت الرائع الذي قضوه، دون أن نكون متشبثين. الأمر أشبه بأن نقول، "لقد استمتعنا كثيرًا، أليس كذلك؟ دعنا نفعل ذلك مرة أخرى في وقت قريب!" بهذه الطريقة، سيحجزون إقامتهم التالية بشكل أسرع مما يمكنك أن تقول، "هاشتاج أعدني!"