خلافات العائلة المالكة تتعمق: هاري ينفي "مشاجرة عنيفة" مع الأمير أندرو

نفى الأمير هاري بشدة الاتهامات المتفجرة في السيرة الذاتية الملكية الجديدة التي تزعم أنه دخل في مشاجرة جسدية مع عمه الأمير أندرو، بسبب تعليقات وراء الكواليس حول ميغان ماركل.

تظهر هذه الادعاءات في كتاب جديد للكاتب أندرو لوني بعنوان "صعود وسقوط آل يورك" . يزعم مقتطف نُشر في صحيفة ديلي ميل أن نقاشًا حادًا وقع عام ٢٠١٣ خلال تجمع عائلي، وتصاعد إلى حد تبادل اللكمات، مما أدى إلى نزيف أنف الأمير أندرو. ويزعم الكتاب أيضًا أن أندرو وصف ميغان سرًا بأنها "انتهازية"، وألمح إلى أن علاقتها بهاري لن تدوم.

ردّ متحدث باسم الأمير هاري على مجلة بيبول قائلاً: "لا أستطيع تأكيد صحة أيٍّ من هذه الأمور. لم يسبق للأمير هاري والأمير أندرو أن دخلا في شجار جسدي، ولم يُدلِ الأمير أندرو قطّ بمثل هذه التعليقات بشأن دوقة ساسكس للأمير هاري".

يُفاقم هذا النفي التوترات المتنامية التي تصدرت عناوين الصحف منذ تخلي هاري وميغان عن واجباتهما الملكية عام ٢٠٢٠ وانتقالهما إلى كاليفورنيا. ويستقر الزوجان الآن في مونتيسيتو مع طفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، ويُعرفان بتركيزهما على العمل الخيري والمشاريع الإعلامية.

في غضون ذلك، يرسم الكتاب صورةً أوسع للخلافات الداخلية داخل العائلة المالكة، مدعيًا وجود توتراتٍ مُستمرة منذ فترة طويلة بين أندرو وأبناء أخيه، بمن فيهم الأمير ويليام. ويشير إلى أن ويليام عمل سرًا على إبعاد أندرو عن قصر رويال لودج في وندسور، ويُقال إنه يُكنّ مشاعر قوية تجاه كلٍّ من أندرو وزوجته السابقة سارة فيرجسون، وفقًا لتقريرٍ نُشر في مجلة بيبول.

رغم التزام العائلة المالكة الصمت العلني، أعرب الأمير هاري مرارًا وتكرارًا عن أمله في المصالحة. وفي مقابلة له مع بي بي سي في مايو/أيار، قال: "أتمنى المصالحة مع عائلتي. لا جدوى من الاستمرار في الشجار بعد الآن".

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