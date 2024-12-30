خطوات سهلة لتحويل جهازك من أندرويد إلى آيفون بسلاسة
إن العام الجديد هو الوقت المناسب لبدايات جديدة، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، فهو الوقت المثالي لترقية أجهزتهم التقنية. إذا كنت تفكر في التحول من نظام التشغيل أندرويد إلى نظام التشغيل آي أو إس، فأنت لست وحدك. تقدم آبل مزيجاً فريداً من التصميم الأنيق والتكامل السلس وميزات الخصوصية القوية التي تجذب الملايين. ومع ذلك، قد يكون تبديل أنظمة التشغيل أمراً شاقاً. سيرشدك هذا الدليل خلال عملية التحول، مما يضمن لك تجربة سلسة أثناء تبني نظام التشغيل آي أو إس.
أولاً، إليك سببين للانتقال إلى آيفون:
تجربة المستخدم : واجهة آي أو إس سهلة الاستخدام ومتناسقة، مما يجعلها خياراً ممتازاً للمستخدمين الذين يعطون الأولوية للبساطة والموثوقية.
تكامل النظام البيئي : يوفر نظام التشغيل آي أو إس تكاملاً لا مثيل له مع مجموعة أجهزة آبل، بما في ذلك آيباد ماك بوك وآبل ووتش. تجعل ميزات مثل إير دروب وهاند أوف وآي كلاود إدارة حياتك الرقمية أمراً سهلاً.
الاستعداد للتبديل
قبل التبديل، تأكد من نسخ بياناتك في أندرويد احتياطياً وتنظيمها. ستساعدك الخطوات التالية على إتمام عملية الانتقال بسلاسة:
1. قم بعمل نسخة احتياطية لبيانات أندرويد: استخدم جوجل درايف لعمل نسخة احتياطية لجهات الاتصال والتقويمات والوسائط. و للملفات الإضافية، استخدم خدمات التخزين السحابي مثل دروب بوكس أو وان درايف.
2. مراجعة توافق التطبيقات: تحقق من توفر تطبيقاتك المفضلة على متجر التطبيقات. تتوفر التطبيقات الأكثر شهرة على كلا المنصتين، ولكن قد تحتاج إلى شرائها مرة أخرى لنظام التشغيل آي أو إس.
3. قم بتنظيم ملفاتك: انقل المستندات المهمة إلى خدمة سحابية متاحة على نظام التشغيل آي أو إس. استخدم تطبيقات مثل جوجل فوتوز لحفظ صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك.
كيفية نقل البيانات
يعمل تطبيق موف تو آي أو إس من آبل على تبسيط عملية نقل البيانات:
ابدأ بتمكين ال "واي فاي" على جهاز الأندرويد الخاص بك وقم بتوصيل الجهازين بالطاقة. استخدم كابل يو إس بي-سي لنقل البيانات بشكل أسرع، إذا كان متاحاً. تأكد من أن جهازك الجديد الذي يعمل بنظام آي أو إس يحتوي على مساحة تخزين كافية لجميع المحتويات، بما في ذلك العناصر الموجودة على بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي. قم بتحديث جوجل كروم على جهاز الأندرويد الخاص بك إذا كنت تريد نقل الإشارات المرجعية.
استخدام تطبيق موف تو آي أو إس
ابدأ على جهاز آي أو إس الخاص بك: قم بتشغيل جهاز الآيفون الخاص بك واتبع تعليمات الإعداد. على شاشة "التطبيقات والبيانات"، اختر "نقل البيانات من أندرويد".
إعداد موف تو آي أو إس على أندرويد: قم بتنزيل تطبيق موف تو آي أو إس من متجر جوجل بلاي أو امسح رمز الاستجابة السريعة على جهاز الآيفون الخاص بك. افتح التطبيق، ووافق على الشروط، واتبع التعليمات للحصول على الأذونات.
توصيل الأجهزة: سيعرض جهاز الآيفون الخاص بك رمزاً مكوناً من 6 أو 10 أرقام. أدخل هذا الرمز على جهاز الأندرويد الخاص بك. انضم إلى شبكة واي فاي المؤقتة التي أنشأها جهاز الآيفون الخاص بك.
حدد البيانات التي تريد نقلها: اختر ما تريد نقله: جهات الاتصال والرسائل والصور ومقاطع الفيديو والملفات وبيانات واتساب والمزيد. انقر فوق "متابعة" وانتظر حتى يكتمل النقل.
إنهاء عملية النقل: بمجرد انتهاء شريط التقدم على جهاز الآيفون، انقر "تم" على جهاز الأندرويد. واصل عملية الإعداد على جهاز الآيفون. تأكد من نقل جميع البيانات. بعض العناصر، مثل الموسيقى وملفات بي دي إف، تحتاج إلى نقل يدوي. أعد تنزيل تطبيقاتك من متجر التطبيقات الخاص بـ آبل. قد يتم نقل التطبيقات المجانية المتوافقة تلقائياً.
ثلاث نصائح لانتقال سلس
1. اترك كلا الجهازين بمفردهما حتى تكتمل العملية.
2. قم بإيقاف تشغيل الإعدادات على نظام أندرويد التي قد تؤدي إلى تعطيل شبكة ال "واي فاي"، مثل مبدل الشبكة الذكي.
3. أعد تشغيل الأجهزة إذا فشل النقل وحاول مرة أخرى.
قد يبدو نظام التشغيل آي أو إس مقيداً إذا كنت معتاداً على التخصيص في نظام التشغيل أندرويد. اقضِ بعض الوقت في استكشاف الإعدادات وتجربة الأدوات. وقبل أن تدرك ذلك، ستوصي الآخرين بإجراء التبديل.