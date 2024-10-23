خصم 35%++ لإنتاجات الأفلام والتلفزيون في أبوظبي

"أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام عن رفع نسبة الخصم النقدي الممنوح لإنتاجات الأفلام والتلفزيون، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من شركات الإنتاج الكبرى إلى العاصمة الإماراتية. وذكرت اللجنة أن نسبة الخصم النقدي التي كانت تبلغ 30% سترتفع إلى أكثر من 35% ابتداءً من يناير 2025، وذلك عند تقديم طلبات جديدة."

وقال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام لصحيفة خليج تايمز : "منذ عام 2013، عرضت لجنة أبوظبي للأفلام خصماً نقدياً بنسبة 30%. ونحن الآن نعمل على رفع هذا الخصم حتى يتمكن المنتجون من المطالبة بخصم نقدي يبدأ من 35%++".