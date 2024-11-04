خدمة بحث "تشات جي بي تي" تنافس "جوجل"
كشفت "أوبن ايه آي" (OpenAI) هذا الأسبوع عن خدمة "بحث تشات جي بي تي" (ChatGPT Search)، مُقدّمةً بذلك تجربة بحث مبتكرة تنافس "جوجل" (Google). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة لا تزال حصرية لمشتركي "تشات جي بي تي بلس" (ChatGPT Plus) في الوقت الحالي.
ومع ذلك، فإن تغيير محرك البحث الافتراضي من "جوجل" إلى "تشات جي بي تي" لا يخلو من بعض الصعوبات في بعض المتصفحات. ففي حين تُسهّل متصفحات مثل "كروم" هذه العملية، تُقدم متصفحات أخرى، مثل "سفاري" و"فايرفوكس"، بعض التحديات. إليك دليل مُفصّل خطوة بخطوة حول كيفية اعتماد "تشات جي بي تي" كمحرك بحث افتراضي أو إضافته كاختصار في العديد من متصفحات سطح المكتب الشائعة.
استبدال "جوجل" بـ "بحث تشات جي بي تي" في "كروم"
سيلاحظ مُستخدمو "كروم" سهولة الاستبدال، وذلك بفضل إضافة "تشات جي بي تي" المُخصصة من "أوبن ايه آي" لمتصفح "كروم". فبمجرد تثبيت هذه الإضافة، سيُستبدل "جوجل" تلقائياً بـ "تشات جي بي تي" كمحرك بحث افتراضي.
إليك كيفية إضافة "بحث تشات جي بي تي" كاختصار في "كروم" دون تعيينه كخيار افتراضي:
1. افتح إعدادات "كروم".
2. في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر، حدد محرك البحث.
3. انقر على إدارة محركات البحث وبحث الموقع.
4. ضمن بحث الموقع، انقر على إضافة.
5. قم بتسميته "تشات جي بي" "ChatGPT" (دون علامتي الاقتباس).
6. اختر اختصاراً، مثل "@chatgpt".
7. أدخل عنوان محدد موقع الموارد الموحد (URL) مثل https://chatgpt.com/?q=%s، ثم انقر على إضافة.
للبحث باستخدام "تشات جي بي تي"، ما عليك سوى كتابة "@chatgpt" متبوعة بسؤالك في شريط العناوين (مثال: "@chatgpt الطقس اليوم في شيكاغو")، ثم الضغط على زر المسافة، ليُعالج "تشات جي بي تي" طلبك.
استبدال "جوجل" بـ"بحث تشات جي بي تي" في "سفاري"
يُتيح متصفح "سفاري" من "آبل" بعض الخيارات لتغيير محركات البحث الافتراضية، لكنه يقتصر حالياً على خمسة خيارات مُحددة مُسبقاً، ولا يُعد "تشات جي بي تي" واحداً منها. ومن المؤسف أن "سفاري" لا يدعم "تشات جي بي تي" أيضاً في ميزة البحث السريع عن المواقع الإلكترونية، والتي تتيح لك البحث عن مواقع معينة من شريط العناوين دون زيارتها بشكل مباشر.
إلى حين إصدار "أوبن ايه آي" مزيداً من أدوات التوافق لمتصفح "سفاري"، قد يضطر المستخدمون إلى اللجوء إلى حلول بديلة، مثل إنشاء إشارة مرجعية مُخصصة لبحث "تشات جي بي تي" أو استخدام موقع "تشات جي بي تي" مُباشرةً.
استبدال "جوجل" بـ"بحث تشات جي بي تي" في "فايرفوكس"
يُتيح "فايرفوكس" مرونة في اختيار محرك البحث الافتراضي، لكن حتى الآن، لم تُصدر "أوبن ايه آي" إضافة رسمية له. هذا يعني أن مُستخدمي "فايرفوكس" يواجهون أيضاً بعض القيود في جعل "بحث تشات جي بي تي" محرك البحث الأساسي لديهم.
كحل بديل، يُمكن لمُستخدمي "فايرفوكس" استخدام إشارة مرجعية أو اختصار يدوي من خلال ضبط اختصار بحث مُخصص في إعداداتهم. وبمجرد أن تُصدر "أوبن ايه آي" إضافةً مُخصصة لـ "فايرفوكس"، سيتمكن المُستخدمون من إجراء التبديل بسهولة.
يُعد "بحث تشات جي بي تي" ميزة بحث مُبتكرة من "أوبن ايه آي" تُحسّن تجربة البحث التقليدي على الويب من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي واستجابات أكثر تفاعلية وعمقاً. تتيح هذه الميزة، المتوفرة حالياً لمُشتركي "تشات جي بي تي بلس" فقط، للمستخدمين الوصول إلى معلومات ثرية ومباشرة من خلال واجهة "تشات جي بي تي"، مما يُنتج غالباً نتائج أكثر شمولية ودقة من محركات البحث التقليدية.