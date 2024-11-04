خدمة بحث "تشات جي بي تي" تنافس "جوجل"

ومع ذلك، فإن تغيير محرك البحث الافتراضي من "جوجل" إلى "تشات جي بي تي" لا يخلو من بعض الصعوبات في بعض المتصفحات. ففي حين تُسهّل متصفحات مثل "كروم" هذه العملية، تُقدم متصفحات أخرى، مثل "سفاري" و"فايرفوكس"، بعض التحديات. إليك دليل مُفصّل خطوة بخطوة حول كيفية اعتماد "تشات جي بي تي" كمحرك بحث افتراضي أو إضافته كاختصار في العديد من متصفحات سطح المكتب الشائعة.