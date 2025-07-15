خالد العامري يقتحم عالَم السينما: حضور إماراتي يضيء فيلم "تشاثا باتشا"

حقق فيلم الكوميديا الأكشن Chatha Pacha: The Ring of Rowdies، المستوحى من WWE، ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل الظهور غير المتوقع للنجم الإماراتي المفضل على وسائل التواصل الاجتماعي خالد العامري.

لكن بالنسبة للمخرج السينمائي شيهان شوكت، المقيم في دبي، والذي يُشرف على إنتاج هذا العمل الضخم تحت مظلة شركته "ريل وورلد إنترتينمنت"، بدا القرار بديهيًا. يقول شيهان لصحيفة "خليج تايمز": "كثيرًا ما أمزح مع [خالد] بأنه مالايالي مُتبنى. لكن حب المالاياليين - وخاصةً في الخليج - لخالد أمرٌ مختلف تمامًا. لذلك عندما دخل موقع التصوير، شعرتُ وكأنني أحد أبناء جلدتنا" .

يُضفي على كل ما يفعله طاقة دافئة وواقعية ومرحة، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في بناء شخصيته. لقد كان مزيجًا ممتعًا من شخصيته، مع لمسة مميزة تتناسب مع أجواء عالمنا المجنون والفوضوي، كما يضيف.