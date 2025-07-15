خالد العامري يقتحم عالَم السينما: حضور إماراتي يضيء فيلم "تشاثا باتشا"

حقق فيلم الكوميديا الأكشن Chatha Pacha: The Ring of Rowdies، المستوحى من WWE، ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل الظهور غير المتوقع للنجم الإماراتي المفضل على وسائل التواصل الاجتماعي خالد العامري.
لكن بالنسبة للمخرج السينمائي شيهان شوكت، المقيم في دبي، والذي يُشرف على إنتاج هذا العمل الضخم تحت مظلة شركته "ريل وورلد إنترتينمنت"، بدا القرار بديهيًا. يقول شيهان لصحيفة "خليج تايمز": "كثيرًا ما أمزح مع [خالد] بأنه مالايالي مُتبنى. لكن حب المالاياليين - وخاصةً في الخليج - لخالد أمرٌ مختلف تمامًا. لذلك عندما دخل موقع التصوير، شعرتُ وكأنني أحد أبناء جلدتنا" .
يُضفي على كل ما يفعله طاقة دافئة وواقعية ومرحة، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في بناء شخصيته. لقد كان مزيجًا ممتعًا من شخصيته، مع لمسة مميزة تتناسب مع أجواء عالمنا المجنون والفوضوي، كما يضيف.
وبعد مرور 30 يومًا على التصوير، بدأ فيلم Chatha Pacha في جذب الأنظار بالفعل، ليس فقط بسبب الظهور المفاجئ، ولكن أيضًا بسبب طاقمه المليء بالنجوم، وطاقم WWE القديم، والموسيقى التصويرية المرتقبة للغاية، مما يمثل أول ظهور سينمائي للمخرج Shankar-Ehsaan-Loy باللغة المالايالامية.
نظريًا، يبدو فيلم "تشاثا باتشا" حلمًا مُريعًا: فيلمٌ مالايالامي تدور أحداثه في فورت كوتشي، حيث يجتمع ثلاثة إخوة مُنفصلون لتأسيس نادٍ خاص بهم للمصارعة على غرار WWE. لكن بين يدي شيهان، أصبح الفيلم رسالة حب لهواجس الطفولة، والفوضى العائلية، والصراع المُرير الناتج عن النشأة في مكانٍ لا تتحقق فيه الأحلام بسهولة.
"عندما جاءتني القصة، تذكرت على الفور تلك الذكرى الطفولية لمشاهدة WWE مع أخي وحتى جدتي محشورين في غرفة معيشة واحدة، يصرخون في كل مرة يقوم فيها شخص ما بحركة تشوك سلام"، يتذكر شيهان.
كان هذا المزيج من الفوضى والأخوة والهوس بالمصارعة فريدًا من نوعه في طفولتنا. وفكرتُ، ماذا لو استحوذنا على هذه الطاقة، ولكننا غرسناها في قصة محلية مسلية للغاية؟ هكذا وُلدت تشاتا باتشا . مزيجٌ جنونيٌّ من عشاق WWE الحنين إلى الماضي ورواية القصص المالايالامية العاطفية.
مع طاقم عملٍ زاخرٍ بالنجوم، من بينهم روشان ماثيو، وأرجون أشوكان، وفيشاك ناير، وإيشان شوكاث (الممثل المقيم في دبي، والشقيق الأصغر لشيهان، والذي ظهر آخر مرة بأداءٍ رائع في فيلم ماركو)، كانت الطاقة في موقع التصوير استثنائيةً بكل معنى الكلمة. يقول شيهان: "لقد كان الجو جنونيًا. جنونًا خالصًا بكل معنى الكلمة".
كنا نصور تحت المطر، في مواقع تصوير حقيقية، مع كومبارس من عشاق المصارعة الحقيقيين، يضيف. "كانت هناك لحظات عديدة قام فيها مصورنا السينمائي الأسطوري، أنيند سي تشاندران، بتأطير ممثلينا الأطفال الصغار، فابتكروا بعفوية حوارات وحركات مصارعة وتعابير مرتجلة. تجمد الجميع في مكانهم. وأتذكر أنني قلت لمخرجنا، أدفيت: هذا التواصل لم نتوقعه حتى."
ولعشاق WWE، نعم، ستكون هناك مصارعة حقيقية. مصارعة حماسية، مصارعة تقطر عرقًا وتسحق العظام. ويضيف: "نحن لا نستخف بالمصارعة إطلاقًا". "درس مخرج المشاهد الخطرة لدينا، كالاي كينغسون، علم نفس WWE، ورغم أسلوبه المُصمم، إلا أنه مبني على اللياقة البدنية الحقيقية. حتى أننا نختار أشخاصًا مدربين تدريبًا قتاليًا حقيقيًا. عندما تصل اللكمات، ستشعر بها."
حتى قبل عرضه على الشاشة الكبيرة، حقق فيلم "تشاثا باتشا" نجاحًا باهرًا في مختلف المجالات. فقد حصلت شركة التوزيع "ذا بلوت بيكتشرز" في دبي مؤخرًا على حقوق عرض الفيلم في دول مجلس التعاون الخليجي وفي دور العرض السينمائية العالمية مقابل مبلغ قياسي، مما جعله من أهم الصفقات الخارجية في قطاع السينما المالايالامية.
أضف إلى ذلك أن حقوق الموسيقى استحوذت عليها إحدى شركات الإنتاج الهندية الكبرى، مدفوعة بالضجة التي أحاطت بألبوم شانكار-إحسان-لوي الأول.
يقول شيحان: "الموسيقى التصويرية في مستوى آخر، بصراحة. هناك مقطوعة موسيقية تُشبه نشيدًا ثوريًا، وقد رسخت في أذهان الجميع."
في هذه الأثناء، اكتسب تحدي #ChathaPachaChallenge على مواقع التواصل الاجتماعي زخمًا خاصًا. يُعيد المعجبون من جميع أنحاء الهند والخليج تمثيل حركات المصارعة الأكثر جرأةً على طريقة WWE، سعيًا للحصول على فرصة الظهور في الفيلم.
من المقرر عرض فيلم "تشاثا باتشا: حلقة المشاغبين" في دور العرض السينمائية لاحقًا هذا العام. وإذا كان هناك ما يدل على حماس الجمهور، فقد بدأ العد التنازلي بالفعل!