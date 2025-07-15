خالد العامري يعبر إلى الشاشة الكبيرة: ظهور مفاجئ في فيلم مالايالامي بنكهة إماراتية

عندما نتحدث عن الثقافة الشعبية الإماراتية، قلّة من الأسماء تبرز في الأذهان كما يفعل خالد العامري. لسنوات، قدّم هذا المبدع على وسائل التواصل الاجتماعي محتوى يعكس تفاصيل الحياة اليومية في الخليج، بأسلوب يجمع بين الطرافة والدفء والفضول الإيجابي.
لكن هذا الأسبوع، ومع انتشار خبر ظهوره السينمائي الأول – وفي فيلم أكشن كوميدي باللغة المالايالامية تحديدًا – اشتعلت مواقع التواصل. لم يكن الأمر مجرد قصة "مؤثر يتحول إلى ممثل"، بل بدا وكأنه تقاطع ثقافي لم نكن نعلم أننا بحاجة إليه.
فيلم من إنتاج دبي
الأكثر إثارة للاهتمام أن الفيلم، الذي يحمل عنوان "Chatha Pacha: The Ring of Rowdies" (شاثا باتشا: خاتم المشاغبين)، من إنتاج المخرج المقيم في دبي شيهان شوكات.
شيهان، الذي نال تقديرًا عالميًا بعد فوز فيلمه القصير الأول Deadline بجائزة "أفضل قصة أصلية" في مهرجان الأفلام العالمي، شارك لاحقًا في تأسيس شركة Reel World Entertainment، وهي شركة إنتاج تركز على سرد القصص العابرة للثقافات.
ومع Chatha Pacha، تسعى الشركة إلى تقديم فصل جديد وجريء في السينما المالايالامية، يجمع بين الحنين إلى الماضي، والجنون السينمائي، والعاطفة العميقة.
من زيارة إلى كوتشي إلى الظهور على الشاشة
يقول خالد العامري لصحيفة خليج تايمز: "كنت أتحدث مع شيهان عن فكرة فيلم مشترك، عندما اقترح أن أسافر إلى كوتشي وأقضي بضعة أيام في موقع التصوير، فقط لأتعلم عن الصناعة وكيف تسير الأمور".
ويضيف: "كان ذلك وحده مثيرًا بالنسبة لي، فأنا أحب التعلم عن هذه الصناعة. لكن المفاجأة كانت عندما عرض عليّ شيهان الظهور في مشهد ضمن الفيلم. لم أقم بشيء كهذا من قبل، لذا شعرت وكأنه ترحيب مثالي في عالم السينما".
تجربة طالما حلم بها
بالنسبة لخالد، كانت التجربة أكثر من مجرد ظهور عابر، بل كانت فرصة للاقتراب من عالم طالما أعجب به من بعيد. ويقول: "صناعة السينما في جنوب الهند عالم غني وقوي، مبني على إبداع وسرد قصصي مذهل. أشعر أنني محظوظ لأنني اختبرت ولو جزءًا صغيرًا منه".
تعاون مفاجئ أم فكرة نضجت بمرور الوقت؟
يتحدث شيهان عن التعاون قائلًا: "خالد صديق جيد، وكنا نتحدث منذ فترة عن تنفيذ مشروع مشترك، خصوصًا فيلم باللغة المالايالامية. وكلما تحدثنا أكثر، بدأ الأمر يبدو واقعيًا. وعندما بدأ العمل على Chatha Pacha، شعرت أن هناك فرصة مثالية ليشارك خالد في لحظة سينمائية لا تُنسى".
وعن طبيعة الدور، يقول شيهان: "دون أن أكشف الكثير، يمكنني القول إن الجمهور سيرى خالد الذي يحبونه، لكن بطريقة جديدة تمامًا".
جسر ثقافي بين الإمارات والهند
رغم أن ظهوره في الفيلم قصير، إلا أنه يحمل دلالة رمزية كبيرة، ويعكس تزايد الروابط الفنية والثقافية بين الإمارات والهند. ويضيف شيهان: "ظهوره ليس مجرد لقطة عابرة، بل يتماشى مع إيقاع المشهد وحالته. وبلا شك، سيكون هناك تصفيق حار في دور العرض، خاصة في الإمارات، عندما يظهر خالد على الشاشة".
عن الفيلم
Chatha Pacha: The Ring of Rowdies من بطولة:
روشان ماثيو
أرجون أشوكان
فيشاك ناير
إيشان شوكات (ممثل مقيم في دبي، ظهر مؤخرًا في فيلم Marco)
ومن المقرر طرح الفيلم في دور السينما في وقت لاحق من هذا العام.