خالد العامري يعبر إلى الشاشة الكبيرة: ظهور مفاجئ في فيلم مالايالامي بنكهة إماراتية

عندما نتحدث عن الثقافة الشعبية الإماراتية، قلّة من الأسماء تبرز في الأذهان كما يفعل خالد العامري. لسنوات، قدّم هذا المبدع على وسائل التواصل الاجتماعي محتوى يعكس تفاصيل الحياة اليومية في الخليج، بأسلوب يجمع بين الطرافة والدفء والفضول الإيجابي.

لكن هذا الأسبوع، ومع انتشار خبر ظهوره السينمائي الأول – وفي فيلم أكشن كوميدي باللغة المالايالامية تحديدًا – اشتعلت مواقع التواصل. لم يكن الأمر مجرد قصة "مؤثر يتحول إلى ممثل"، بل بدا وكأنه تقاطع ثقافي لم نكن نعلم أننا بحاجة إليه.

فيلم من إنتاج دبي

الأكثر إثارة للاهتمام أن الفيلم، الذي يحمل عنوان "Chatha Pacha: The Ring of Rowdies" (شاثا باتشا: خاتم المشاغبين)، من إنتاج المخرج المقيم في دبي شيهان شوكات.

شيهان، الذي نال تقديرًا عالميًا بعد فوز فيلمه القصير الأول Deadline بجائزة "أفضل قصة أصلية" في مهرجان الأفلام العالمي، شارك لاحقًا في تأسيس شركة Reel World Entertainment، وهي شركة إنتاج تركز على سرد القصص العابرة للثقافات.

ومع Chatha Pacha، تسعى الشركة إلى تقديم فصل جديد وجريء في السينما المالايالامية، يجمع بين الحنين إلى الماضي، والجنون السينمائي، والعاطفة العميقة.