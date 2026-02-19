حوار الضوء والحركة يفتتح "عام الحصان" في برج العرب

ملأت الفوانيس الحمراء وزخارف الأبراج الفلكية والعروض الاحتفالية دبي مع ترحيب المدينة بالعام الصيني الجديد في 17 فبراير. وفي برج العرب، تجلت الاحتفالات بشكل مختلف، من خلال الضوء والحركة وحرفة الورق الدقيقة.

احتفالاً بعام الحصان، دُعيت الفنانة الصينية جاكي وين لتحويل المعلم الأيقوني بعرض ضوئي واسع النطاق وسلسلة من التركيبات داخل الفندق. وخلال زيارتها، الخليج تايمز تحدثت مع الفنانة المولودة في قوانغتشو حول إدخال فن قص الورق الصيني التقليدي إلى بيئة ثقافية جديدة وعلى واحدة من أشهر خلفيات دبي.