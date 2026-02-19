حوار الضوء والحركة يفتتح "عام الحصان" في برج العرب

ملأت الفوانيس الحمراء وزخارف الأبراج الفلكية والعروض الاحتفالية دبي مع ترحيب المدينة بالعام الصيني الجديد في 17 فبراير. وفي برج العرب، تجلت الاحتفالات بشكل مختلف، من خلال الضوء والحركة وحرفة الورق الدقيقة.
احتفالاً بعام الحصان، دُعيت الفنانة الصينية جاكي وين لتحويل المعلم الأيقوني بعرض ضوئي واسع النطاق وسلسلة من التركيبات داخل الفندق. وخلال زيارتها، الخليج تايمز تحدثت مع الفنانة المولودة في قوانغتشو حول إدخال فن قص الورق الصيني التقليدي إلى بيئة ثقافية جديدة وعلى واحدة من أشهر خلفيات دبي.
بدأت رحلة وين مع الورق خلال سنوات دراستها الجامعية، حيث استكشفت المادة لأول مرة أثناء دراستها للفن.
“في ذلك الوقت اكتشفت مدى مرونة الورق،” قالت. “قص الورق هو شكل فني تقليدي في الصين، وشعرت بمسؤولية إدخاله إلى العالم المعاصر ومنحه حياة جديدة.”
بالنسبة للفنانة، الورق أكثر من مجرد وسيط. إنه يحمل ذاكرة ثقافية، ولكنه يحمل أيضًا إمكانية الحركة والعمق والعاطفة عند إعادة تصوره من خلال التقنيات الحديثة.
أصبح عام الحصان هو الموضوع المركزي للمشروع، وقد تم اختياره ليس فقط لمكانته في الأبراج الصينية ولكن أيضًا لمعناه المشترك عبر الثقافات.
“في كل من التقاليد الصينية والعربية، يمثل الحصان الشجاعة والولاء والقوة،” أوضحت وين.
استوحت إلهامها من المنحوتات الفروسية في جميرا القصر، والتي ترجمتها إلى أنماط ورقية متعددة الطبقات وأشكال بصرية متدفقة. يتتبع الإسقاط النهائي رحلة رمزية من الصين إلى دبي، مما يعكس الروابط التاريخية لطريق الحرير والتبادل الثقافي طويل الأمد بين المنطقتين.
بالنسبة لوين، التي لا تزال تعيش وتعمل في مسقط رأسها قوانغتشو، والتي كانت تاريخياً نقطة انطلاق طريق الحرير البحري القديم، حمل التعاون معنى شخصياً.
قالت: “أشعر وكأنني أعمل كجسر بين الثقافات، من خلال الفن والصداقة على حد سواء.”
على الرغم من النطاق الرقمي للنتيجة النهائية، تبدأ عملية وين الإبداعية بشكل تقليدي. تتشكل الأفكار أولاً في ذهنها قبل أن يتم رسمها وتطويرها إلى أنماط مقطوعة بالورق.
استغرق العمل الفني نفسه حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لإنشائه. ومع ذلك، استغرق تطوير المفهوم والبحث الثقافي مع فريق جميرا وقتاً أطول حيث عمل الجانبان على تحديد الرموز والعناصر البصرية التي تتوافق عبر الثقافات.
من بين المنشآت المعروضة داخل الفندق، يوجد أحد الزخارف المميزة لوين، وهي قنديل البحر. معلقة داخل قباب شفافة، تبدو الأشكال الورقية متعددة الطبقات وكأنها تطفو، مما يخلق إحساساً بالحركة على الرغم من المادة الهشة.
وأوضحت أن قنديل البحر يمثل المرأة العصرية، رشيقة ورقيقة في المظهر، ولكنها قوية ومرنة تحت السطح.
تعكس هذه الفكرة موضوعاً أوسع في عملها، يتحدى تصور الورق على أنه ضعيف. في سلسلتها المستمرة ما وراء الحدود، جربت وضع منحوتات ورقية تحت الماء وحتى دمج النار في قطع أدائية، مستكشفة التحول والتجديد من خلال الظروف القاسية.
قالت: “قد يبدو الورق ناعماً وهشاً،” “لكنه يستطيع التعبير عن القوة والحركة والعاطفة.”