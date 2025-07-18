حفل "كولدبلاي" يكشف علاقة سرية بين مدير شركة وموظفة

تحوّل الحفل الأخير الذي أقامته فرقة كولدبلاي البريطانية في ولاية ماساتشوستس إلى حديث الناس، ولكن بشكل غريب، ليس بسبب أداء الفرقة المميز هذه المرة.

إذا كنت من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المواظبين، فربما تكون قد شاهدت عدة مقاطع فيديو انتشرت على منصات "إكس" (تويتر سابقًا)، وتيك توك، وإنستغرام، والتي نُشرت من حفل كولدبلاي الذي أُقيم مؤخرًا في مدينة بوسطن.

أحد المقاطع التي انتشرت بسرعة من هذا الحفل أظهر قائد الفرقة، كريس مارتن، وهو يسلّط الأضواء عن غير قصد على رجل وامرأة ظهرا على الشاشة العملاقة وهما يقفان في عناق حميمي ظاهر.

وقد تم التعرف على هذين الشخصين لاحقًا بأنهما آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترونومر"، وكريستين كابوت، رئيسة الموارد البشرية في نفس الشركة.

وعندما ركزت الكاميرا عليهما خلال الحفل، سارع الاثنان بالابتعاد عن بعضهما بسرعة وحاولا إخفاء وجهيهما حين ظهرا على الشاشة الكبيرة أمام الآلاف من الحضور.

وبحسب ما ورد، علّق كريس مارتن على الموقف بقوله ممازحًا:

"أوه انظروا إلى هذين الاثنين... إما أنهما يعيشان علاقة غرامية أو أنهما خجولان للغاية."

ووفقًا للتقارير المتداولة، فإن آندي بايرون متزوج من ميغان كيريغان بايرون، ويُقيم الزوجان في نيويورك. وقد أثار ظهوره بمثل هذا الشكل الحميم مع كريستين كابوت في أحد أكبر الحفلات الموسيقية تساؤلات كثيرة على المنصات الاجتماعية حول ما إذا كان يعيش علاقة غرامية خارج نطاق الزواج.

حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من آندي بايرون أو كريستين كابوت بشأن المزاعم المتعلقة بعلاقتهما.