حفل جوائز السينما الهندية يشهد لقاء شيراز حسن وشاه روخان

علاوة على ذلك، رأى شيراز أن هذا الحدث هو الوقت المثالي لتقديم منصتي "Hollywood.ai" و "Bollywood.ai"، اللتان من المتوقع أن تغيرا عالم الترفيه. ومن المقرر أن تغزو هذه الأدوات وتعيد تعريف تقنية تحويل النص إلى فيديو، وتولد جيل من النجوم من خلال الذكاء الاصطناعي، والعديد من الوظائف الأخرى غير التقليدية. وسوف يكشف ملك الشهرة نفسه عن المزيد من التفاصيل، ولكن هناك شيء واحد مؤكد - ستضفي هذه المنصات معنى جديداً لكلمة "ثورية".