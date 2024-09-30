حفل جوائز السينما الهندية يشهد لقاء شيراز حسن وشاه روخان
التقى ملك الشهرة "شيراز حسن" مع "ملك بوليوود" "شاه روخان" على هامش التفاعلات الإعلامية في حفل توزيع جوائز الإنجازات السنوية لصناعة السينما الهندية.
واشتهر عملاق الإعلام العصامي "شيراز حسن" بتحويله "كيم كارداشيان" و "باريس هيلتون" و "زندايا" و "جنيفر لوبيز" و "بريانكا تشوبرا" و "جيك بول" و "لوغان بول" و "جاستن بيبر" وآخرين إلى نجوم في هوليوود وأيقونات عالمية ورجال أعمال مليارديرات، ويركز الآن على السينما الهندية لدفعها إلى دائرة الأضواء العالمية.
وقد أضاف شيراز لمسته الخاصة على الحدث من خلال الترويج له عبر مجموعة واسعة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التأثير العالمي للحدث إلى مليارات الأشخاص عبر الإنترنت.
وقد أدت قدرته على جذب انتباه نخبة الشخصيات في هوليوود وبوليوود والشرق الأوسط إلى ضمان تحول هذا الاحتفال إلى ظاهرة عالمية عظيمة.
علاوة على ذلك، رأى شيراز أن هذا الحدث هو الوقت المثالي لتقديم منصتي "Hollywood.ai" و "Bollywood.ai"، اللتان من المتوقع أن تغيرا عالم الترفيه. ومن المقرر أن تغزو هذه الأدوات وتعيد تعريف تقنية تحويل النص إلى فيديو، وتولد جيل من النجوم من خلال الذكاء الاصطناعي، والعديد من الوظائف الأخرى غير التقليدية. وسوف يكشف ملك الشهرة نفسه عن المزيد من التفاصيل، ولكن هناك شيء واحد مؤكد - ستضفي هذه المنصات معنى جديداً لكلمة "ثورية".
وبينما كرم الحفل أيقونات مثل "شاه روخان" و "شاهد كابور"، ساهم حضور شيراز في جذب السينما الهندية لمعجبين جدد من هوليوود والشرق الأوسط وكل ركن من أركان العالم.
شهد حفل توزيع جوائز الإنجازات السنوية لصناعة السينما الهندية لهذا العام - الذي أقيم في الاتحاد أرينا - مشاركة شيراز حسن بخبرته باعتباره أفضل خبير استراتيجي للشهرة حول العالم. وقد أضافت مشاركته لمسة من البهرجة والتألق إلى المناسبة، مما ضمن تركيز أنظار العالم على جزيرة ياس في شهر سبتمبر.