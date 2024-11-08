"حدث ذات مرة بدبي": مزيج من الموسيقى والحب والطموح

"يتجاوز هذا العرض الموسيقي كونه مجرد عرض، إنه احتفاء بطاقة دبي المذهلة ومكانتها العالمية. فنحن نجمع فريقاً عالمياً لنُبدع عملاً فريداً يمزج بين الموسيقى ورواية القصص، مُستلهمين روح هذه المدينة الاستثنائية. ونتطلع بشوق لمشاركة هذه التجربة مع الجمهور في دبي وحول العالم."

هكذا وصف "ستيفان بوكريس"، المنتج الموسيقي الذي يقف وراء مسرحية "روبن هود" الموسيقية، والتي حققت مبيعات تجاوزت المليون تذكرة في جميع أنحاء أوروبا، هذا العمل الفني الجديد.

وأضاف: "إنّه عمل لم يسبق له مثيل، صُنع خصيصاً في دبي، من قبل أهلها، ليُقدم للعالم. ولأول مرة، تخطط المنطقة لإنتاج مسرحية موسيقية بهذا الحجم، ونحن على ثقة بأنّ هذا العمل سيساهم في إعادة تشكيل المشهد الثقافي في دبي."