حادث مأساوي في حفل محمد رمضان: وفاة وإصابات بسبب خلل الألعاب النارية

في حادثة مأساوية وقعت يوم أمس في 31 يوليو، توفي شاب خلال حفل غنائي للفنان المصري محمد رمضان بعد وقوع خلل في الألعاب النارية.

كان النجم المصري يقيم حفلاً في جولف بورتو مارينا في مصر، عندما بدأ نظام الألعاب النارية يعاني من عطل.

هذا العطل تسبب في انطلاق شرارات مباشرة نحو الجمهور، حيث كان من الممكن رؤية الحضور وهم ينحرفون ويحتمون من الشُعَل المتطايرة في عدة فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لـ«الخليج»، توفي رجل يبلغ من العمر 23 عامًا إثر الحادثة بعد تعرضه لتوقف قلب مفاجئ. كما أصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة، منها حروق وإصابات أخرى.

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