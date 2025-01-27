"جينيفر لوبيز" و"ديف فرانكو": نجوم يتألقون في مهرجان "صندانس" السينمائي لعام 2025

(من اليسار) بيج برادي، تشيلسي دافنبورت، كوبر ويده، كريستينا أوه، هيميش باتيل، ديف فرانكو، سارة جولدبرج، إيفان توهي، ميلا ميلاك، براد أوبرهوفر، آنا سمورونوفا، وستيفن يون يحضرون العرض الأول لفيلم "Bubble & Squeak". الصورة: وكالة فرانس برس