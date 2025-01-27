"جينيفر لوبيز" و"ديف فرانكو": نجوم يتألقون في مهرجان "صندانس" السينمائي لعام 2025

جينيفر لوبيز تحضر حفل "قبلة المرأة العنكبوتية". الصورة: وكالة فرانس برس
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سارة باريليس تحضر العرض الأول لفيلم "تعال وشاهدني في الضوء الجيد".
(من اليسار) جو جاربر وإليزا فلوغ وميجان جريفثس وميندي ليند يحضرون العرض الأول لفيلم "View From The Floor". الصورة: وكالة فرانس برس
(من اليسار) بيج برادي، تشيلسي دافنبورت، كوبر ويده، كريستينا أوه، هيميش باتيل، ديف فرانكو، سارة جولدبرج، إيفان توهي، ميلا ميلاك، براد أوبرهوفر، آنا سمورونوفا، وستيفن يون يحضرون العرض الأول لفيلم "Bubble & Squeak". الصورة: وكالة فرانس برس
(من اليسار) بيري يونج، وأوستن أميليو، وكاتارينا تشو، وراشيل سينوت، وجاك كيلمر يحضرون العرض الأول لفيلم "Bunnylovr". الصورة: وكالة فرانس برس
(من اليسار) دانييل ماكدونالد، وكونان أوبراين، وماري برونشتاين، وديلاني كوين، ودانيال زولغادري، وروز بيرن يحضرون العرض الأول لفيلم "لو كان لدي ساقان لركلتك". الصورة: وكالة فرانس برس
(من اليسار) مامودو أثي، وسامانثا ماثيس، وأماندا كرامر، وروبن توني، وجولييت لويس، وأليسا توريس يحضرون العرض الأول لفيلم "حسب التصميم".
(من اليسار) ماكس بورتر، وآدم أكلاند، وديلان سوذرن، وبينديكت كومبرباتش. الصورة: وكالة فرانس برس
جويل إدجيرتون يحضر العرض الأول لفيلم Train Dreams. الصورة: وكالة فرانس برس
(من اليسار) مولي جوردون، وصوفي بروكس، وجيرالدين فيسواناثان يحضرن العرض الأول لفيلم "أوه، مرحباً!". الصورة: وكالة فرانس برس
(من اليسار) هيلينا زنجل وفين وولفهارد يحضران العرض الأول لفيلم "أسطورة أوتشي". الصورة: وكالة فرانس برس
كريستوفر ماير يحضر العرض الأول لفيلم "هال وهاربر". الصورة: وكالة فرانس برس
(من اليسار) كاثي روز، وكالي رايس، ونانسي مورلان، وماكس ووكر سيلفرمان، وميجان فاهي، وجوش أوكونور، وليلي لاتوري، ودوايت موندراجون يحضرون العرض الأول لفيلم "إعادة البناء". الصورة: وكالة فرانس برس
(من اليسار) آنا سوزا وجالا ديل سول يحضران العرض الأول لفيلم Rains Over Babel. تصوير: AFP
جوناثان ستودارد، وبروك بتلر، وتينلي كيلوج، وإميلي هول، وهادلي دوركي، وإيثان ستودارد يحضرون العرض الأول لفيلم "Sunfish (& Other Stories On Green Lake)". الصورة: وكالة فرانس برس
مايا ليكو وكريستوفر كينج يحضران العرض الأول لفيلم "كيفية بناء مكتبة". الصورة: وكالة فرانس برس
ألين ماياجويتيا تحضر العرض الأول لفيلم "قبلة المرأة العنكبوتية". الصورة: وكالة فرانس برس
حضر توناتيو العرض الأول لفيلم "قبلة المرأة العنكبوتية". الصورة: وكالة فرانس برس
ناتالي نافارو تحضر العرض الأول لفيلم Mad Bills To Pay (أو Destiny, dile que no soy malo). الصورة: وكالة فرانس برس
كيندال مارياناتشي تحضر العرض الأول لفيلم "Selena y Los Dinos". الصورة: AFP
أليسون بري تحضر العرض الأول لفيلم "Together". الصورة: AFP
ديف فرانكو يحضر العرض الأول لفيلم "Together". الصورة: AFP
(من اليسار) جيسيكا بيتس وإليجانس براتون ونيسي ناش بيتس يحضرن العرض الأول لفيلم "Move Ya Body: The Birth Of House". الصورة: وكالة فرانس برس