"جينيفر لوبيز" تمنع من دخول متجر "شانيل" في اسطنبول

شهدت زيارة جينيفر لوبيز الأخيرة إلى إسطنبول تحولاً غير متوقع عندما تم رفض دخول نجمة البوب إلى متجر شانيل في مركز التسوق الراقي إستينيا بارك.
وفقًا لمجلة بيلبورد ، أوقف حارس أمن المغنية، التي كانت في المدينة قبل حفلها في منتزه يني كابي للمهرجانات، ولم يبدُ أنه يتعرف عليها، وأوضح لها أن المتجر ممتلئ تمامًا. فكان رد لوبيز هادئًا: "حسنًا، لا مشكلة".
لاحقًا، دعاها المتجر للعودة، لكنها رفضت بأدب. رد فعلها الهادئ يُذكرنا بلحظة أخرى مؤخرًا عندما تعاملت مع خلل في ملابسها على المسرح خلال عرض "على الأرض " بثباتها المعهود.
تُختتم لوبيز حاليًا جولتها العالمية "أبطال الليل: مباشر في عام ٢٠٢٥" ، التي انطلقت في يوليو، وجابت بها أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. قبل أيام قليلة، أشعلت قاعة الاتحاد أرينا في أبوظبي في ٢٩ يوليو بأداءٍ متألقٍ لأشهر أغانيها، مصحوبةً برقصات حماسية أبهرت الجمهور.
وبعيدًا عن الموسيقى، من المقرر أن تشارك لوبيز في بطولة فيلم المخرج بيل كوندون القادم Kiss of the Spider Woman ، والذي يشاركها البطولة دييغو لونا وتوناتيو إليزاراراز، ومن المقرر عرضه في 10 أكتوبر/تشرين الأول.