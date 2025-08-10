"جينيفر لوبيز" تمنع من دخول متجر "شانيل" في اسطنبول

وفقًا لمجلة بيلبورد ، أوقف حارس أمن المغنية، التي كانت في المدينة قبل حفلها في منتزه يني كابي للمهرجانات، ولم يبدُ أنه يتعرف عليها، وأوضح لها أن المتجر ممتلئ تمامًا. فكان رد لوبيز هادئًا: "حسنًا، لا مشكلة".