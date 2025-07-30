جينيفر لوبيز تضيء ليالي أبوظبي بأداء مبهر

أشعلت جينيفر لوبيز حماس الجمهور في أبوظبي ليلة أمس (29 يوليو) بعرضٍ أشعل مذهل، وأشعلت الكاميرات، ونشطت مواقع التواصل الاجتماعي حتى ساعات الصباح الأولى. ضمن جولتها "أب أول نايت"، صعدت النجمة العالمية على المسرح متألقةً بإطلالةٍ أنيقةٍ وجذابة (على طريقة جينيفر لوبيز)، مُقدمةً أشهر أغانيها، بما في ذلك "أون ذا فلور" و" جيت رايت" و "أول آي هاف "، مُقدمةً رقصاتٍ حماسيةً أثبتت أنها لا تزال من أكثر فناني البوب اجتهادًا.
كان الحضور في قاعة الاتحاد أرينا مفعما بالحيوية، حيث أشاد الحضور بحضورها على المسرح وقدرتها على التحمل وتواصلها مع الجمهور.
إليكم ما يقوله مستخدمو الإنترنت، وبعض المقاطع من برنامجها الليلة الماضية:
هذه ليست المرة الأولى التي تُحيي فيها جينيفر لوبيز حفلاً في العاصمة. ففي فبراير من هذا العام، تصدّرت المغنية ليالي السعديات بعرضٍ في الهواء الطلق بأبوظبي. أما في دبي، فقد أحيت حفلين في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤.
الآن، في عام ٢٠٢٥، لا شك أن جينيفر لوبيز تجيد إبهار الجمهور. سواءً في الإضاءة أو الأزياء أو حركاتها، غادرت أبوظبي وهي تتحدث وتغرّد.