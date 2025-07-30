جينيفر لوبيز تضيء ليالي أبوظبي بأداء مبهر

أشعلت جينيفر لوبيز حماس الجمهور في أبوظبي ليلة أمس (29 يوليو) بعرضٍ أشعل مذهل، وأشعلت الكاميرات، ونشطت مواقع التواصل الاجتماعي حتى ساعات الصباح الأولى. ضمن جولتها "أب أول نايت"، صعدت النجمة العالمية على المسرح متألقةً بإطلالةٍ أنيقةٍ وجذابة (على طريقة جينيفر لوبيز)، مُقدمةً أشهر أغانيها، بما في ذلك "أون ذا فلور" و" جيت رايت" و "أول آي هاف "، مُقدمةً رقصاتٍ حماسيةً أثبتت أنها لا تزال من أكثر فناني البوب اجتهادًا.