"جينيفر لوبيز" : انتهيت من الزواج

للمغنية والممثلة، البالغة من العمر 54 عامًا، تاريخٌ طويلٌ وحافلٌ بالأحداث. كان زواجها الأول من الممثل أوجاني نوا عام 1997، ولم يستمر سوى عام واحد. ثم تزوجت من الراقص الاحتياطي كريس جود عام 2001، وانفصلا عام 2003. أما زواجها الثالث من المغني مارك أنتوني، فقد استمر من عام 2004 إلى عام 2014، ولهما توأمان يبلغان من العمر 17 عامًا، هما إيمي وماكس.

بعد ارتباطها العلني بنجم البيسبول أليكس رودريغيز الذي انتهى عام ٢٠٢١، جددت لوبيز علاقتها العاطفية التي بدأت في أوائل الألفية الثانية بالممثل بن أفليك. تزوجا في حفل مفاجئ في لاس فيغاس عام ٢٠٢٢، أعقبه احتفال رسمي في جورجيا. إلا أن لوبيز تقدمت بطلب الطلاق بعد عامين، وانتهى في يناير ٢٠٢٥.

كان الزوجان يحاولان بيع قصرهما المشترك في بيفرلي هيلز، وفقًا لتقرير نشرته مجلة بيبول، لكنهما سحباه من السوق في وقت سابق من هذا الشهر. ونقلت المجلة عن مصدر قوله: "كان قرارًا تجاريًا اتخذاه معًا".

في الوقت الحالي، يبدو أن جينيفر لوبيز منشغلة بموسيقاها. تستمر جولتها الأوروبية حتى ١٢ أغسطس، وتختتم بعرض أخير في سردينيا، إيطاليا.