جيمس كاميرون في دبي.. مخرج "أفاتار" يرسم ملامح المستقبل

المخرج الحائز على جائزة الأوسكار جيمس كاميرون قادم إلى دبي. سيتصدر المخرج الأسطوري وراء أفلام تيتانيك وأفاتار وذا تيرميناتور قمة ميجاكامبوس 2026، المقرر إقامتها في 6-7 مارس في كوكا كولا أرينا.

تُعرف قمة ميجاكامبوس رسميًا من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر حدث محاضرة في العالم، وتجمع القمة قادة عالميين ومبتكرين ورواد أعمال ومبدعين لاستكشاف التقدم والتطور والأفكار التي تشكل المستقبل. من المتوقع أن تستقبل نسخة 2026 13,000 مشارك من جميع أنحاء العالم لمدة يومين من الرؤى والتواصل والتعاون في قلب دبي.

سيكون كاميرون، وهو أيضًا مستكشف والرئيس التنفيذي لشركة Lightstorm Entertainment، ضمن قائمة رائعة من المتحدثين الدوليين. ينضم إليه ماغنوس كارلسن، الذي يُعتبر على نطاق واسع أعظم لاعب شطرنج على الإطلاق؛ وروبرت غرين، المؤلف الأكثر مبيعًا لكتاب القوانين الـ 48 للقوة؛ وويم هوف، المعروف عالميًا باسم “الرجل الجليدي” ومبتكر طريقة ويم هوف؛ وديف أولريش، الذي يُعتبر أب الموارد البشرية الحديثة ومؤلف أكثر من 30 كتابًا.

صُممت القمة كمنصة للحوار المستقبلي، وتضم حائزين على جائزة نوبل، ورواد الصناعة، وقادة من قطاعات الأعمال والرياضة والعلوم والصناعات الإبداعية. أكد المنظمون أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المتحدثين المشهورين عالميًا في الأشهر القادمة.

قمة ميجاكامبوس 2026 مخصصة حصريًا للحضور الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق. تبدأ تذاكر الحجز المبكر من 220 درهمًا إماراتيًا، مع باقات مميزة تصل إلى 66,105 درهمًا إماراتيًا.