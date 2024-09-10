"جيمس جونز"يرحل وصوت"دارث فيدر"يرن في عالمنا
توفي "جيمس إيرل جونز"، الممثل الأمريكي المعروف بصوته لشخصية "دارث فيدر" الشرير في سلسلة "حرب النجوم" (Star Wars)، يوم الاثنين عن عمر يناهز 93 عاماً.
أفاد وكيل أعماله، "باري مكفيرسون"، بأن "جونز" توفي في وقت مبكر من صباح الاثنين محاطاً بعائلته.
وتضم قائمة أعمال جونز على الشاشة أفلاماً شهيرة مثل "حقل الأحلام" (Field of Dreams) و"القدوم إلى أمريكا" (Coming To America) و"كونان البربري" (Conan the Barbarian) و"الأسد الملك" (The Lion King)، بالإضافة إلى "حرب النجوم" (Star Wars).
وكتب "مارك هاميل"، الذي لعب دور "لوك سكاي ووكر" ابن "دارث فيدر" في سلسلة "حرب النجوم"، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لترقد روحك بسلام يا أبي" مع رمز قلب مكسور.
وفي الوقت نفسه، كتب الممثل الأمريكي "كولمان دومينغو": "شكراً لك، عزيزي "جيمس إيرل جونز"، على كل شيء. كنت لنا المعلم في مسيرتنا، تسندنا. استرح الآن، فقد قدمت لنا أفضل ما لديك."
وقال "كيفن كوستنر"، الذي مثل في "حقل الأحلام": "ذلك الصوت المدوي، وتلك القوة الهادئة، واللطف الذي كنت تشع به. يمكن قول الكثير عن عظمته، لكنني سأكتفي بالتعبيرعن امتناني بكونه كان جزءاً من "حقل الأحلام".
كما كتبت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار "أوكتافيا سبنسر": "سيظل صوت وموهبة "جونز" خالدين في ذاكرتنا".
وُلِد "جونز" في يناير1931 في ولاية ميسيسيبي. ورغم شهرته بصوته العميق الأجش، إلا أنه عندما كان صغيراً كان بالكاد يستطيع التحدث دون تلعثم. وقد ساعدته محاولته لحل هذه المشكلة على اكتساب صوته الشجي.