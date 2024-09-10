"جيمس جونز"يرحل وصوت"دارث فيدر"يرن في عالمنا

وقال "كيفن كوستنر"، الذي مثل في "حقل الأحلام": "ذلك الصوت المدوي، وتلك القوة الهادئة، واللطف الذي كنت تشع به. يمكن قول الكثير عن عظمته، لكنني سأكتفي بالتعبيرعن امتناني بكونه كان جزءاً من "حقل الأحلام".