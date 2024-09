"جيمس جونز"يرحل وصوت"دارث فيدر"يرن في عالمنا

وتضم قائمة أعمال جونز على الشاشة أفلاماً شهيرة مثل "حقل الأحلام" (Field of Dreams) و"القدوم إلى أمريكا" (Coming To America) و"كونان البربري" (Conan the Barbarian) و"الأسد الملك" (The Lion King)، بالإضافة إلى "حرب النجوم" (Star Wars).