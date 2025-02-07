جيل يطلق ألبومه الجديد"موشين سيكنيس" ويعود إلى جذوره

كان الموسيقي "جيل"، واسمه الحقيقي "جيوفاني جانو"، في دبي مؤخراً لحضور حفل "بريك ذا بلوك" الذي أقيم في مدينة إكسبو، حيث أصدر أيضاً ألبومه الجديد "موشين سيكنيس". وقال "جيل": "يعد هذا الألبوم عودة إلى جذوري - رحلة مكونة من أربعة مسارات إلى نبض موسيقى "بايس آند جراج" البريطانية. هذا الألبوم ليس مجرد موسيقى؛ إنه إعادة اتصال بالأصوات التي نشأت عليها، وإعادة تصورها من خلال عدسة جديدة".

تتميز الأغنية التي تحمل نفس اسم الألبوم بإيقاع "يو كي جي" (UKG) نابض وقوي من أداء جايل، بينما يقدِّم الرابر الغاني الأصل مايكل إيكو أداءً مشتعلًا وكلماتٍ نارية.