جيل يطلق ألبومه الجديد"موشين سيكنيس" ويعود إلى جذوره
كان الموسيقي "جيل"، واسمه الحقيقي "جيوفاني جانو"، في دبي مؤخراً لحضور حفل "بريك ذا بلوك" الذي أقيم في مدينة إكسبو، حيث أصدر أيضاً ألبومه الجديد "موشين سيكنيس". وقال "جيل": "يعد هذا الألبوم عودة إلى جذوري - رحلة مكونة من أربعة مسارات إلى نبض موسيقى "بايس آند جراج" البريطانية. هذا الألبوم ليس مجرد موسيقى؛ إنه إعادة اتصال بالأصوات التي نشأت عليها، وإعادة تصورها من خلال عدسة جديدة".
تتميز الأغنية التي تحمل نفس اسم الألبوم بإيقاع "يو كي جي" (UKG) نابض وقوي من أداء جايل، بينما يقدِّم الرابر الغاني الأصل مايكل إيكو أداءً مشتعلًا وكلماتٍ نارية.
"جيل"، وهو فنان من جزر الملوك، يضم أيضاً في ألبومه أغنية "دي33بي" (D33P) ذات الطابع الدوبستيبي، وأغنية "رود بوي" المليئة بـ"بايس لاين"، وأغنية "يو بي ذير" ذات طابع "جراج" البريطانية.
وقال: "منذ أن كنت طفلاً كنت أستمع دائماً إلى موسيقى الجراج البريطانية و"2 ستيب" التي نشأت في المملكة المتحدة. كان أبناء عمومتي وأعمامي يعطونني شرائط مختلطة لأمثال "دي جي فان بيلين"، و"إم جاي كول"، و"جروف جرونيكولز"، و"دي جي إي زي"، وغيرهم الكثير. نشأت وأنا أستمع إلى هذه الموسيقى التي بالتأكيد شكلت ذوقي الموسيقي وحتى أنني بدأت العمل كدي جي عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري".
ونشأ فنان الموسيقى الإلكترونية في منزله مع تأثيرات موسيقى الملوك الشعبية، والإنجيل، والسول، والفانك، والفانك الياباني.
وظهر لأول مرة في عام 2021 بأغنية "هالف آز ماتش"؛ وتعاونه مع "جولز" في أغنية "كلوس تو مي"، أكسبه المزيد من المعجبين.
لقد تطوّر صوته على مرّ السنين، وبعد فترة من العمل في مجال موسيقى الـ"ريذم أند بلوز"، تحوّل إلى الموسيقى الإلكترونية. وصرّح: "كان ذوقي الموسيقي دائماً واسعاً، لذا لا أرى هذا كتغيير بل اندماجاً بين جذوري الروحية والأصوات الإلكترونية والإيقاعات القوية. لقد قمت بدمج هذا المزيج في مجموعاتي الموسيقية، وأنا متحمس لتأليف المزيد من الموسيقى التي تجمع بين هذين العالمين".
قال "جيل"، الذي بدأ منذ ذلك الحين جولة لألبومه الجديد، عن الإمارات العربية المتحدة: "لا أستطيع الانتظار حتى أعود! الجانب المحزن الوحيد في هذا العرض هو أنني أضطر حرفياً إلى الدخول والخروج من البلاد لأن جدول أعمالي مزدحم للغاية. ما أريد حقاً تجربته هو طاقة الجمهور خلال هذا العرض المذهل".
أصبح ألبوم "موشين سيكنيس" متاحاً الآن للبث على "سبوتيفاي".