"جيك بول" يتفوق على"تايسون" في مواجهة بين الأجيال
تغلب "جيك بول" على أسطورة الملاكمة "مايك تايسون" بقرار إجماعي ليفوز بمعركة الوزن الثقيل بين الأجيال في تكساس يوم الجمعة، والتي فشلت في الارتقاء إلى مستوى الضجيج الهائل الذي أحاط بها.
تم بث المباراة بين المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي البالغ من العمر 27 عامًا، بول، والبطل السابق للوزن الثقيل تايسون البالغ من العمر 58 عامًا، مباشرة على Netflix وأقيمت أمام حشد كامل العدد في ملعب AT&T في أرلينجتون.
وبينما كانت المباراة تُبث عبر شبكة نتفليكس، أبلغ المستخدمون عن مشاكل في منصة البث. وبينما كان الرجلان يتواجهان قبل المباراة، ضرب تايسون بول بيده اليمنى على خده بعد الوزن الرسمي.
وتدخلت قوة أمنية بسرعة للفصل بين المقاتلين عقب الحادث، قبل أن يتم إبعاد تايسون بعيدا.
بلغ وزن تايسون 228.4 رطلاً بينما بلغ وزن بول 227.2 رطلاً.
وقال تايسون قبل أن يغادر مع أفراد حاشيته: "انتهى الحديث".
"لم أشعر بذلك حتى -- إنه غاضب. إنه قزم غاضب صغير... رفيق لطيف للصفعة"، هكذا قال بول. واختتم اليوتيوبر تصريحاته بتعهد مليء بالشتائم بضرب تايسون بالضربة القاضية، قبل أن يصرخ بشكل مسرحي في الميكروفون: "يجب أن يموت".
(مدخلات من وكالة فرانس برس ورويترز)