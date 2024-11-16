"جيك بول" يتفوق على"تايسون" في مواجهة بين الأجيال

تم بث المباراة بين المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي البالغ من العمر 27 عامًا، بول، والبطل السابق للوزن الثقيل تايسون البالغ من العمر 58 عامًا، مباشرة على Netflix وأقيمت أمام حشد كامل العدد في ملعب AT&T في أرلينجتون.