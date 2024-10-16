"جيف ليثام": من بائع زهور إلى مصمم فعاليات عالمية

إلى جانب الزهور، يعتبر ليثام فنانًا في القلب، حيث يتخطى الحدود باستمرار ويستكشف وسائل جديدة.

في مقابلة حصرية مع سيتي تايمز ، يشارك ليثام رحلته غير المتوقعة في فن الزهور، ويكشف كيف أشعلت فرصة صدفة شغفه. ويتأمل في التصميم للمناسبات الكبرى، مثل حفلات زفاف أمباني، مؤكدًا على التعاون وأهمية شخصية العميل. كما يناقش ليثام مزج التقاليد بالجماليات الحديثة للمناسبات التي لا تُنسى وشراكته المثيرة مع فور سيزونز لدورة الألعاب الأولمبية في باريس. مع التركيز على خلق تجارب أيقونية، يشرح كيف يغرس في كل تصميم إحساسًا بالمكان والطبيعة المتطورة للأسلوب.