"جيف ليثام": من بائع زهور إلى مصمم فعاليات عالمية
"جيف ليثام" هو اسم يتردد صداه بالأناقة والإبداع في عالم تصميم الأزهار. بصفته المدير الفني لفندق "فور سيزونز جورج الخامس" الشهير في باريس، أعاد تعريف فن تنسيق الأزهار، وتحويل المساحات إلى عروض مذهلة من الألوان والأشكال. بفضل موهبته الفريدة في مزج الجماليات الحديثة مع الجمال الخالد، أسرت إبداعات ليثام عملاء بارزين، من المشاهير إلى العلامات التجارية الفاخرة، مما جعله شخصية مطلوبة في الصناعة.
بدأت رحلة ليثام بشغفه بالطبيعة وازدهر التصميم. يتميز عمله بتركيبات جريئة وغير متوقعة واهتمام دقيق بالتفاصيل، مما أدى إلى تصميمات تبهج العين بقدر ما هي احتفال بلحظات الحياة العابرة.
إلى جانب الزهور، يعتبر ليثام فنانًا في القلب، حيث يتخطى الحدود باستمرار ويستكشف وسائل جديدة.
في مقابلة حصرية مع سيتي تايمز ، يشارك ليثام رحلته غير المتوقعة في فن الزهور، ويكشف كيف أشعلت فرصة صدفة شغفه. ويتأمل في التصميم للمناسبات الكبرى، مثل حفلات زفاف أمباني، مؤكدًا على التعاون وأهمية شخصية العميل. كما يناقش ليثام مزج التقاليد بالجماليات الحديثة للمناسبات التي لا تُنسى وشراكته المثيرة مع فور سيزونز لدورة الألعاب الأولمبية في باريس. مع التركيز على خلق تجارب أيقونية، يشرح كيف يغرس في كل تصميم إحساسًا بالمكان والطبيعة المتطورة للأسلوب.
دعونا نستكشف الإبداع والشغف والإلهام الذي يغذي التصاميم الزهرية المذهلة التي يقدمها ليثام ونكتشف عبقرية هذا المعلم الذي يحول اللحظات العادية إلى تجارب غير عادية، ويضفي الحياة على المساحات من خلال إبداعاته المذهلة. وفيما يلي مقتطفات محررة من المقابلة:
ما الذي جذبك أولاً إلى عالم فن الزهور، وكيف وجدت أسلوبك الفريد؟
كانت رحلتي مع الزهور مميزة حقًا لأنني لم أكن أبحث عنها بنشاط. لقد عملت في وظائف بيع بالتجزئة مختلفة من قبل واستمتعت دائمًا بالعمل. بعد عودتي من أوروبا في أحد فصول الصيف، وجدت نفسي بلا عمل. تواصلت مع صديق، كان يتمتع بعلاقات جيدة في لوس أنجلوس، وسألته عما إذا كان يعرف أي شخص يوظف. ومن المثير للاهتمام أنه كان يعرف شخصًا في فندق فور سيزونز، حيث كان لديهم متجر زهور. شعرت وكأن الزهور وجدتني وليس العكس. لم أتخيل نفسي أبدًا في تصميم الزهور، وربما هذا هو السبب في أنني أحب هذا المجال كثيرًا - فقد جاءني بشكل غير متوقع.
لقد عملت في بعض من أهم الأحداث على مستوى العالم، بما في ذلك حفلات زفاف أمباني. هل يمكنك أن تخبرنا كيف كان تصميم مثل هذه الاحتفالات الضخمة؟
أنا لست من محبي إقامة حفلات الزفاف لأنها قد تصبح شخصية للغاية. ومع ذلك، فإن أفضل جزء في مسيرتي المهنية بعد كل هذه السنوات هو أنني الآن أتمكن من اختيار من أعمل معه. عندما يتعلق الأمر بعملاء مثل هؤلاء الذين ذكرتهم، فإن الأمر يتعلق أكثر بالتعاون والصداقة. بالنسبة لي، فإن الجزء الأكثر إثارة هو إنشاء هذه الاحتفالات الكبرى مع فهم شخصية العميل حقًا وما يحبه وما يكرهه. كل حدث فريد من نوعه، ومن المهم بالنسبة لي أنه عندما يدخل الناس إلى المكان، لا يفكرون على الفور، "أوه، لقد فعل جيف هذا". أريدهم أن يتساءلوا، "من فعل هذا؟" ثم يكتشفون أنني أنا. يجب أن يكون لكل حدث أسلوبه وتميزه الخاص.
عند تصميم احتفالات ما قبل زفاف "أنانت أمباني" و"راديكا ميرشانت"، كيف قمت بالمزج بين التقاليد والجماليات الحديثة؟
كان أحد الأجزاء المفضلة لدي في هذا المشروع هو حفل ما قبل الزفاف في جامناجار. قامت الأسرة ببناء صوبة زجاجية مستوحاة من حدائق نيويورك النباتية، وكان ذلك رائعًا. عندما بدأنا، كانت المنطقة مجرد حقل ترابي، وفي غضون شهرين، حولناها إلى شيء غير عادي. ما أعجب به أكثر في عائلة أمباني هو أنهم دائمًا ما يردون الجميل للمجتمع. على سبيل المثال، تم إعادة استخدام الدفيئة التي أنشأناها الآن لتصبح حديقة عامة للمدينة. بالنسبة لي، الأمر يتعلق دائمًا بالحلم مع العميل، وخلق واحة من الجمال والخيال، ونقل الناس إلى مساحة تشبه الحلم.
كيف تعاملتم مع شراكتكم مع فورسيزونز من أجل أولمبياد باريس 2024، وكيف مثلتم أناقة فورسيزونز والروح العالمية للألعاب الأولمبية؟
كان العمل في أولمبياد باريس مثيرًا للغاية، خاصة وأنها كانت تصادف الذكرى المئوية للألعاب. كان علينا أن نكون حذرين لأن الرعاة الرسميين للألعاب الأولمبية فقط هم من يمكنهم استخدام الحلقات الأولمبية، لذلك كان علينا أن نكون مبدعين. لقد صممنا هياكل دائرية كبيرة، والتي عند تجميعها أعطت انطباعًا بالحلقات الأولمبية. كما قمنا بدمج الألوان النابضة بالحياة والأشكال المثيرة. كان التعاون مع الأقسام المختلفة داخل الفندق من أبرز ما يميزه، مما خلق جهدًا جماعيًا حقيقيًا. عندما دخل الضيوف إلى الردهة، شعروا على الفور بروح الألعاب الأولمبية، وكانت تجربة سحرية.
كل حدث تعمل عليه له طابعه الخاص. كيف تضفي إحساساً بالمكان، مثل فخامة الهند أو رقي باريس، على تصميماتك؟
كل ذلك يعود إلى شخصية العميل والمكان نفسه. فمثل الموضة، تتطور الأنماط بمرور الوقت. فلا أحد يرتدي نفس الملابس عامًا بعد عام، ويجب أن يكون التصميم هو نفسه. على سبيل المثال، خضع فندق فور سيزونز جورج الخامس في باريس لأربع عمليات تجديد في 20 عامًا، ولا يزال رمزًا لأننا نعمل دائمًا على إعادة الابتكار. سواء كنت أعمل مع عميل رفيع المستوى أو فندق فاخر مثل فور سيزونز، فإن الأمر يتعلق بتقديم شيء جديد ومبتكر ومثير للاهتمام. عليك الاستمرار في التطور لتظل ذا صلة.
لقد أصبح فن تنسيق الزهور في فندق فور سيزونز دبي أسطورياً. ما هي رؤيتك الجديدة لهذا التعاون، وكيف تخططين لمفاجأة وإسعاد ضيوف الفندق المميزين في المرة القادمة؟
سأترك هذا الأمر لليوناردو واجتماعاته الخاصة بالميزانية. ولكن بكل جدية، إنه لشرف لي أن أعمل في دبي. أعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم يتطلعون إلى دبي من أجل مستقبل الفخامة، تمامًا كما قد يتطلع الأمريكيون إلى لاس فيجاس. دبي هي مستقبلية في نهجها للرفاهية، ومن المثير بالنسبة لي أن أكون جزءًا من ذلك. هناك دائمًا شيء جديد يحدث هنا، مثل شركة سيارات الأجرة المروحية التي رأيت إعلانًا لها مؤخرًا. إنها فرصة لا تصدق لخلق شيء مميز في مدينة تمثل مستقبل الفخامة.
الزهور لها لغتها الخاصة. ما هي المشاعر أو الرسائل التي تأملين في نقلها عند تصميم لحظات تغير الحياة مثل حفلات الزفاف أو الأحداث العالمية التاريخية؟
كل تصميم فريد من نوعه لأنه يعتمد على شخصية العميل والمكان والوقت الذي نعيش فيه. ومن الضروري أن نكون حساسين لما يحدث في العالم، وتفضيلات الناس، والبيئة التي نبدع فيها. يجب أن يكون كل شيء مقصودًا، ويجب أن يتحدث التصميم عن اللحظة.
عندما تنظر إلى رحلتك، من البدايات المتواضعة إلى التصميم للعائلة المالكة والمشاهير والمناسبات العالمية، ما هي اللحظة الأكثر سريالية؟
بالنسبة لي، فإن الصداقات التي بنيتها على مر السنين كانت السبب وراء نجاحي. بالطبع، كان حصولي على لقب فارس في فرنسا شرفًا كبيرًا، لكن الذكريات والعلاقات الجميلة هي التي جعلتني أشعر بأنني حققت نجاحًا حقيقيًا. إنني مدين بالكثير من حياتي المهنية لفندق فور سيزونز، وخاصة فندق جورج الخامس في باريس. ففي هذا البهو التقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين، من المشاهير إلى نجوم الروك، الذين أصبحوا منذ ذلك الحين أصدقاء مدى الحياة. وهذا ما يجعل الأمر يستحق كل هذا العناء.
في المواقف عالية الضغط مثل التصميم لحفل زفاف يشاهده الملايين أو حدث يبث على مستوى العالم مثل الألعاب الأولمبية، كيف تحافظ على هدوئك وتواصل تدفقك الإبداعي؟
إن الحفاظ على الهدوء في المواقف التي تتسم بضغط شديد يتلخص في الثقة بفريقي وبالعملية. وعندما تقوم بهذا الأمر لفترة طويلة مثلي، فأنت تعلم أن التحضير هو كل شيء. فنحن نخطط دائمًا لكل التفاصيل بدقة حتى نتمكن عند حلول اليوم الكبير من التركيز على تنفيذ الرؤية. وأذكر نفسي بالاستمتاع باللحظة لأن ذلك هو الوقت الذي يتدفق فيه الإبداع بأفضل صورة. كما يتعلق الأمر أيضًا بالتمسك بالتصميم وعدم السماح للمشتتات الخارجية بالتأثير على العملية. إنني وفريقي نعمل مثل آلة مدهونة جيدًا، ونعرف كيف ننجز الأمور، بغض النظر عن المخاطر.