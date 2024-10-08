"جوني تومسون":من أكسفورد إلى الفلسفة على وسائل التواصل الاجتماعي
تتواجد قصص النجاح على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هناك أيضاً قصص تمنحنا إيماناً متجدداً بالإنسانية. عند زيارة حساب جوني تومسون على إنستغرام، المعروف باسم الفلسفة المصغرة"philosophyminis"، ستكتشف ليس فقط ما يقدمه تومسون من تحليل للمفاهيم الأكاديمية لجمهور أوسع، ولكن أيضاً كيف يثير اهتماماً هائلاً بالفلسفة.
يتميز جوني تومسون بقدرته الفائقة على جعل الفلسفة في متناول الجميع، مما يساهم في تعزيز مجتمع تعليمي نشط ومزدهر على الإنترنت. من خلال تقديم محتوى جذاب ومبسط، يُشجع تومسون المتابعين على استكشاف الأفكار الفلسفية بعمق وفضول.
ومع ذلك، يُظهر أيضاً التحديات التي قد تواجهها هذه المنصة، مثل المتصيدين الذين يسعون لتعكير صفو النقاشات الجادة .
قصة جوني تومسون ملهمة حقاً. فقد عمل كمدرس في أكسفورد لمدة عشر سنوات، قبل أن يتخذ قراراً جريئاً بتقسيم ملاحظاته ومشاركتها على إنستغرام كمنشورات، وذلك قبل أن تسيطر ريلز Reels بالكامل على المنصة. لاقت مبادراته تقديراً كبيراً، ومع نمو حسابه، استغل تومسون إطلاق خاصية ريلز Reels ليزداد تفاعله مع جمهوره.
بدأ في إنتاج مقاطع فيديو قصيرة تشرح المفاهيم الفلسفية التي ترتبط بحياتنا اليومية، مما جعله قريباً من متابعيه. ومع وجود حوالي 300,000 متابع مخلص، غالباً ما يطرح تومسون أسئلة عميقة تدفع الناس للتفكير، مثل "متى شعرت بالوحدة؟"، ويعرض مفاهيم فلسفية معقدة بطريقة بسيطة ومباشرة، تستهدف شريحة واسعة من مستخدمي إنستغرام، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن محتوى سهل الفهم وجذاب.
إذن، كيف تمكن جوني تومسون من جمع عدد كبير من المتابعين من خلال الحديث عن الفلسفة على إنستغرام؟ يبتسم وهو يقول: "لطالما ركزت على الجانب الاجتماعي من وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من التركيز على الجانب الإعلامي. استخدمت هذه المنصة للتواصل مع الأصدقاء، وكنت مجهول الهوية لفترة طويلة. لكن عندما صدر كتابي، خرجت من حالة إخفاء الهوية، وهنا بدأت الأمور تتغير بالنسبة لي."
ويتابع تومسون: "خلال تجربتي على وسائل التواصل الاجتماعي، تعلمت الكثير. أعتقد أن معظم الأشخاص الذين يتفوقون في مجالاتهم عادة ما يبدأون من القاع، ويعملون بجد ليصلوا إلى القمة. فالحكمة والذكاء الحقيقيان يكمنان في معرفة ما يجب فعله وما لا يجب فعله."
هل ساعده عدم الكشف عن هويته؟ ماذا حدث عندما ظهر بوجهه؟
يقول تومسون: "99% من الناس كرماء ولطيفون. أحاول قصارى جهدي الرد على الجميع، وأجد أن المجتمع لطيف حقاً. لكن بالطبع، تحصل دائماً على 1% من المعلقين الغريبين أو العدوانيين. في الماضي، واجهت العديد من هؤلاء على مقالاتي في (بيغ ثينك) Big Think، حيث كان الناس يعبّرون عن غضبهم ويعثرون على حسابي على إنستغرام ليعلقوا سلباً."
يضيف: "لكن ما لاحظته هو أنه عندما ترد بلطف أو بأدب، يذوب معظم هؤلاء الأشخاص في غضون ثوانٍ ويقولون: 'أنا آسف حقاً.'"
ويتابع: "أنا متأكد أنك واجهت هذا أيضاً في مجال الصحافة، حيث يقرأ الكثير من الناس مقالاً ويعتقدون أنه صادر عن منظمة أو نظام بيروقراطي، ولا يرون الكاتب وراء المقال. عندما تتفاعل كفرد، يظهر القليل من الإنسانية، مما يعزز التفاهم والاحترام المتبادل."
"لكنني سعيد جداً بحظر الحسابات"، يواصل. "الحياة قصيرة جداً. في البداية تساءلت، هل أخالف مبادئي الخاصة بحرية التعبير؟ ولكن بعد ذلك قلت لنفسي، لا. لقد كسبت هذه المنصة وبنيتها هنا، وإذا كان الناس سيستخدمونها لإساءة معاملة بعضهم البعض أو إساءة معاملتي - فأنا لست هناك من أجل ذلك".
مع وجود مجتمع نابض بالحياة في حسابه على إنستغرام، يعبر تومسون عن امتنانه لهذا النجاح، قائلاً: "إنه وقت رائع لنكون شاكرين للمجتمع والمنصة. الشيء الأهم هو المجتمع. أقابل أشخاصاً من كل مناحي الحياة، من كل بلد تقريباً في العالم، ولديهم وجهات نظر متنوعة في الفلسفة، أحياناً تكون وجهات نظر شخصية وتروّح عن النفس للغاية."
ويضيف: "مؤخراً، شارك أحدهم قصة مؤثرة عن جدته التي أصيبت بمرض الزهايمر وتوفيت. يبدو أن الناس يشعرون أنهم يستطيعون التحدث معي، وأتساءل عن السبب. لقد شهدتُ هذه الظاهرة عندما كنت أدرس؛ فعندما تناقش المفاهيم الفكرية بطريقة ناضجة، تثير مشاعر عميقة ويشعر الناس بأنهم قادرون على تفريغ واختبار تجاربهم الشخصية. كثيراً ما يقول الناس إنهم يتمنون لو كانت هناك مساحات أكبر في حياتهم لإجراء هذه المحادثات العميقة والهادفة."
ثم يواصل حديثه، مُعبراً عن شكره لتجربته الشخصية: "الأمر الثاني الذي أشعر بالامتنان له، والذي قد يبدو أنانياً بعض الشيء، هو أنني أحب التعلم عن العديد من الأشياء من خلال هذه التفاعلات. هناك بحث يشير إلى أن التدريس يعزز من قدرتك على الاحتفاظ بالمعلومات. وعندما تتحدث عن المفاهيم الفكرية، تستخرج أيضاً قصصاً شخصية تعزز من فهمك."
عندما يُسأل تومسون عن دور وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تأثيرها على حياتنا، يوضح أن هذا الموضوع معقد ويحتاج إلى تفصيل. يقول: "وسائل التواصل الاجتماعي هي فئة كبيرة للغاية. لنفترض أن هناك رجلًا يُدعى رون فقد زوجته للتو، وهو الآن في منزله يشعر بالاكتئاب والوحشة. فيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع عائلته وأصدقائه، وينظر إلى صور أحفاده. لا أعتقد أن أي شخص سيقول أن هذا أمر سيئ."
ويتابع: "لكن دعنا ننظر إلى حالة بيكي، فتاة في الخامسة عشرة تعاني من فقدان الشهية. تتابع صوراً لأشخاص نحيفين جداً، مما يضغط عليها لتقليل طعامها. هذه بالطبع مشكلة. أعتقد أن معظم الأشخاص الذين يمتلكون وعياً كافياً يدركون متى يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سيء، مثل التصفح في الساعة الثانية صباحاً بدلاً من الحصول على قسط كافٍ من النوم."
ويختم تومسون حديثه بالقول: "بشكل عام، أرى أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون مفيدة، كما هو الحال مع معظم التقنيات الأخرى. ومع ذلك، هناك إمكانية لاستخدامها لأغراض سلبية. حالياً، نحن في فترة إعادة تقييم، حيث أصبح الآباء والمدارس أكثر وعياً بتأثيرات هذه المنصات."
عندما يتحدث تومسون عن مقارنة وسائل التواصل الاجتماعي بفترات سابقة من التاريخ، يشير إلى أن الفلاسفة القدماء مثل أفلاطون كانت لهم آراء متباينة حول وسائل التعبير. يقول: "كما تعلمون، كان أفلاطون يكره الكتب، حيث اعتبرها نهاية التعليم. كان يعتقد أن الكتب هي في الأساس شكل من أشكال المونولوج، مما يعني أنها تعيق الحوار الفلسفي الذي يعتمد على الجدلية: الكثير من الذهاب والإياب، والتحدي، والبناء، والقبول، والحوار."
ويواصل تومسون موضحاً: "لكن عند النظر إلى كيفية عمل وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، يمكننا أن نرى تشابهاً مع المراكز الثقافية القديمة مثل برسيبوليس وروما. كانت هذه الأماكن تتجمع فيها العقول لمناقشة الأفكار، وقد شهدت لحظات عظيمة من الإبداع الثقافي. هذا يتماشى مع ما تحدث عنه هيجل حول الأطروحة، ونقيض الأطروحة، والتوليف، حيث يجتمع الناس لتبادل الأفكار والنقاش حولها ثم التوصل إلى اتفاق."
ويخلص تومسون إلى أن "جوهر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل هذه الأماكن التاريخية، هو إمكانية تبادل الأفكار، مما يفتح آفاقاً جديدة للحوار والإبداع."
ما الذي يعمل عليه جوني الآن وما هي المشاريع المثيرة التي ينوي العمل عليها؟ يقول: "هناك العديد من الأفكار الناشئة. سأبحث عن بودكاست وكتاب. كما أني أتابع الدورات ومقاطع الفيديو الطويلة حيث يمكن للناس التعرف على المفاهيم بشكل أعمق".