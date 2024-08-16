"جونغ كوك"ورحلته الفنية في فيلم وثائقي "أنا لا أزال"

من المقرر أن يصدر "جونغ كوك" من فرقة البوب الكورية "BTS" فيلماً وثائقياً جديداً بعنوان "جونغ كوك: أنا لا أزال"، حسبما ذكر موقع مجلة "فارايتي" "Variety".

ويقال إن الفيلم سيعرض مذكرات في شكل فيديو لرحلة المغني التي استمرت ثمانية أشهر قبل ظهوره الفردي الأول - والذي من المقرر أن يعرض في دور العرض حول العالم في 18 سبتمبر.

الفيلم من إخراج "جونسو بارك"، الذي أخرج غالبية الأفلام الصادرة من فرقة "BTS" وأعضائها الثمانية، بالإضافة إلى أفلام أخرى أنتجتها شركة "Big Hit Music"، شركة التسجيلات الكورية الجنوبية التابعة لفرقة "BTS".

من المقرر أن يتم عرض فيلم "جونغ كوك: أنا لا أزال" لأول مرة في 18 سبتمبر وسيكون العرض محدوداً في جميع أنحاء العالم في أكثر من 120 دولة ومنطقة.

في بيان صحفي، تحدثت شركة "Big Hit" عن الفيلم الوثائقي و عن أنه بدأ في الوقت الذي أصدر فيه جونغ كوك أغنية "Seven"، وهي أغنية يشارك بها مغني الراب الأمريكي "Latto" في الفترة التي سبقت ألبومه الفردي الأول "Golden".

ويضيف البيان: "يقدم الفيلم لقطات ومقابلات حصرية لم تُعرض من قبل، إلى جانب عروض حية مثيرة تعرض العمل الإبداعي عن قرب وأخلاقيات العمل الثابتة والتحديات الفريدة التي يواجهها النجم العالمي. ويقدم للمشاهدين نظرة حميمة على الرحلة وراء أول ألبوم منفرد له والذي أظهر ذروة براعة جونغ كوك ودفعه إلى نجم بوب عالمي."

حسبما ذكرت "فارايتي" "Variety"، سيتم توزيع الفيلم من قبل شركة "Trafalgar Releasing" كما قال الرئيس التنفيذي "مارك ألينبي": "نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا القوية مع "Hybe" في هذا المشروع الرائع. إن ما يدعونا لنقل قصة جونغ كوك إلى الشاشة الكبيرة هو أهمية مشاركة التجارب ونحن متحمسون لتجمعات المعجبين لكي يستمتعوا بهذا الفيلم ".