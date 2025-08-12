جولة "جين" في الإمارات: معجبو "الكيبوب" يحولون دور السينما إلى مسرح كبير

"حفلة" جين من فرقة بي تي إس في الإمارات: معجبون يقضون ساعات في صنع هدايا مجانية لرواد السينما

على الرغم من أن الحفلات الموسيقية لم تصل بعد، يحيي المعجبون ثقافة الحفلات من خلال مشاهدة العروض المباشرة التي تُقام في دور السينما المحلية.

ماذا يخطر ببالك عندما تفكر في حفلة موسيقية؟ قد تكون الموسيقى الصاخبة، والأزياء الممتعة، والرقص هي الإجابة لمعظم الناس. أما بالنسبة لمعجبي الكيبوب، فهي المجتمع، والهدايا المجانية، وتكوين صداقات جديدة.

وعلى الرغم من أن الحفلات الموسيقية نفسها لم تصل بعد إلى الإمارات، فإن المعجبين يحيون ثقافة الحفلات من خلال مشاهدة العروض المباشرة التي تُقام في دور السينما المحلية. فمن مشاهدة حفل "جيهوب" من فرقة بي تي إس إلى عرض جين المباشر في نهاية الأسبوع الماضي، كان المعجبون متحمسين لبناء مجتمع هنا. وقد أمضى البعض ما يصل إلى 9 ساعات في صناعة أشياء يمكنهم توزيعها على المعجبين الآخرين.

تقول إيرين إيزابيل لوزون، الوافدة الفلبينية المقيمة في دبي: "بالنسبة لي، إنها متعة العطاء، وكوني أقدم شيئًا متعلقًا بفرقة بي تي إس فهذا يمنحني سعادة أكبر كحرفية مثلي". ظلت السيدة البالغة من العمر 32 عامًا تقدم هدايا مجانية داخل مجتمع المعجبين منذ عام 2022، عندما بدأت عملها في مجال الحرف اليدوية.

لهذا الحدث، أعدت لوزون حقائب أرجوانية صغيرة مزينة ببطاقات صور لجين، وملصقات، وحلويات، ومقابض شعر مرصعة باللؤلؤ. "عادة ما أنفق حوالي 50-70 درهمًا على المستلزمات، وفي هذه المرة استغرق مني إعداد الهدايا المجانية حوالي 2-3 ساعات".

على مر السنين، كونت إيرين العديد من "الصداقات الفورية" من خلال توزيع هذه الهدايا المجانية.