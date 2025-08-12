جولة "جين" في الإمارات: معجبو "الكيبوب" يحولون دور السينما إلى مسرح كبير

على الرغم من أن الحفلات الموسيقية لم تصل بعد، يحيي المعجبون ثقافة الحفلات من خلال مشاهدة العروض المباشرة التي تُقام في دور السينما المحلية.
ماذا يخطر ببالك عندما تفكر في حفلة موسيقية؟ قد تكون الموسيقى الصاخبة، والأزياء الممتعة، والرقص هي الإجابة لمعظم الناس. أما بالنسبة لمعجبي الكيبوب، فهي المجتمع، والهدايا المجانية، وتكوين صداقات جديدة.
وعلى الرغم من أن الحفلات الموسيقية نفسها لم تصل بعد إلى الإمارات، فإن المعجبين يحيون ثقافة الحفلات من خلال مشاهدة العروض المباشرة التي تُقام في دور السينما المحلية. فمن مشاهدة حفل "جيهوب" من فرقة بي تي إس إلى عرض جين المباشر في نهاية الأسبوع الماضي، كان المعجبون متحمسين لبناء مجتمع هنا. وقد أمضى البعض ما يصل إلى 9 ساعات في صناعة أشياء يمكنهم توزيعها على المعجبين الآخرين.
تقول إيرين إيزابيل لوزون، الوافدة الفلبينية المقيمة في دبي: "بالنسبة لي، إنها متعة العطاء، وكوني أقدم شيئًا متعلقًا بفرقة بي تي إس فهذا يمنحني سعادة أكبر كحرفية مثلي". ظلت السيدة البالغة من العمر 32 عامًا تقدم هدايا مجانية داخل مجتمع المعجبين منذ عام 2022، عندما بدأت عملها في مجال الحرف اليدوية.
لهذا الحدث، أعدت لوزون حقائب أرجوانية صغيرة مزينة ببطاقات صور لجين، وملصقات، وحلويات، ومقابض شعر مرصعة باللؤلؤ. "عادة ما أنفق حوالي 50-70 درهمًا على المستلزمات، وفي هذه المرة استغرق مني إعداد الهدايا المجانية حوالي 2-3 ساعات".
على مر السنين، كونت إيرين العديد من "الصداقات الفورية" من خلال توزيع هذه الهدايا المجانية.
في قاعة أخرى، كانت لارا أ.، وهي محترفة في مجال الإعلام تبلغ من العمر 23 عامًا، توزع حقائب صغيرة تحتوي على علامة كتب يدوية الصنع، وسوار، وشمعة برائحة اللافندر.
وقالت: "لقد أنفقت أنا وصديقتي ما يقرب من 150 درهمًا على هذه الأشياء"، مضيفة أنهما قضتا معًا ما يقرب من تسع ساعات لجمع كل هذه الأشياء وصنع الهدايا يدويًا.
"أعتقد أن هذا هو ما يجمعنا جميعًا، متعة المجتمع ونشر السعادة. أحب رؤية وجوههم تضيء عندما أقدم لهم حقيبة صغيرة".
في أبوظبي، كان بيرسي، من معجبي بي تي إس، سعيدًا لتلقيه العديد من الهدايا المجانية. "لقد أعطوني حبال تعليق "ران سيوكجين" الخاصة بكبار الشخصيات، و"تذاكر حفلات"، و"جين رامين"، وعصابة رأس عليها شخصية سوبر تونا".
قال بيرسي، وهو مستشار مجوهرات أول سافر طوال الطريق من عجمان: "هل يمكنك أن تتخيل أن الجميع كانوا يرتدون عصابة رأس "سوبر تونا" في الداخل. إنه أمر رائع وجميل ومضحك في نفس الوقت".
شهدت العروض قاعات ممتلئة نسبيًا، حيث أحضر المعجبون "آرمي بومبس" (عصي الإضاءة الخاصة بالحفلات) وهم يغنون أغاني جين الشهيرة. كان عرض "ران سيوكجين" مستوحى من برنامج جين الترفيهي على يوتيوب المسمى "ران جين"، حيث يكمل التحديات ويلعب الألعاب مع الضيوف. وفي الحفل، ترجم ذلك من خلال التحدث ولعب الألعاب مع رواد الحفل، مثل "تخمين الأغنية" و"أدر العجلة".
قالت آني راي، وافدة نيبالية تبلغ من العمر 34 عامًا: "على الرغم من أنني لم أتمكن من حضور حفل جين شخصيًا، إلا أنني ممتنة للغاية لإتاحة الفرصة لي لمشاهدة العرض المباشر في المسرح. لا أستطيع حتى أن أعبر بالكلمات عن مدى سعادتي وحماسي لرؤيته على الشاشة الكبيرة محاطًا بزملائي من معجبي "آرمي". لقد كانت واحدة من أفضل اللحظات التي يمكنني تخيلها".
بينما كان المعجبون يغادرون المسرح، أعربوا عن أملهم في أن تقيم الفرقة حفلًا في الإمارات، وناقشوا كيف أن البلاد هي موقع مثالي لاستضافة مثل هذا الحدث.
ليست الإمارات بمنأى عن التكهنات، حيث يأمل الكثيرون هنا أن تعود فرقة بي تي إس إلى الإمارات، خاصة بالنظر إلى أن أداءهم في مهرجان "كي-كون" بأبوظبي عام 2016 كان من أوائل محطاتهم العالمية.
في يونيو، تحدثت يو ري بارك، نائبة القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي، إلى "خليج تايمز" بصفتها الشخصية. وقالت إن هناك "احتمالًا أن تقدم فرقة بي تي إس حفلاً في الإمارات في المستقبل".
وأوضحت أن "الإمارات تبرز بسرعة كمركز إقليمي للموجة الكورية (هاليو)"، وتابعت قائلة إن "الدولة في وضع جيد لاستضافة مثل هذا الحدث الشعبي والجذاب لأنها تمتلك بنية تحتية عالمية المستوى للخدمات اللوجستية والنقل".
قالت مارن، وهي وافدة كانت تغادر عرضًا خاصًا استضافه نادي المعجبين "بانجتان الإمارات"، إنها تأمل في إقامة حفل في البلاد، وأن الفرقة الكبيرة يمكن أن تُستضاف في "اتحاد أرينا"، الذي شهد العديد من المشاهير الكبار الآخرين وهم يؤدون عروضهم.
شارك مستخدم تيك توك "بيركروز" على منصة التواصل الاجتماعي كيف استخدم أعضاء فرقة "آرمي" في أبوظبي عصيّهم المضيئة للغناء في الحفل. شاهد أدناه:
المعجبون "متحمسون حقًا" و"خائفون" أيضًا مع تزايد المنافسة بين محبي "آرمي" للحصول على تذاكر جولة الحفلات الموسيقية المرتقبة في عام 2026.
من ناحية أخرى، قالت جيا، الطالبة الهندية البالغة من العمر 21 عامًا، إنها "لا تستطيع التعبير عن مشاعرها بالكلمات" وهي تغادر عرض الحفل المباشر. وتتوقع أن تذاكر حفلاتهم في عام 2026 ستُباع "في 2-3 دقائق"، لكنها تدخر المال لرؤيتهم في كوريا، بغض النظر عن ذلك.
تقول أدريانا، وهي وافدة من بيرو، إنها ستحاول الحصول على التذاكر "في أي مكان". تخطط الشابة البالغة من العمر 26 عامًا للتوفير للجولة القادمة وتأمل في مشاهدة نجوم الكيبوب إما في الإمارات أو أمريكا الجنوبية.