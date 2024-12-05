"جولاتي" تطلق "نيش هير" في دبي متحدية معايير الجمال
تبلغ الممثلة الهندية ورائدة الأعمال وعارضة الأزياء "بارول جولاتي" من العمر 30 عاماً فقط، وقد تولت العديد من الأدوار المختلفة. تشتهر جولاتي بأعمالها في الأفلام والبرامج التلفزيونية البنجابية، كما أن لها بصمة واضحة كمؤسسة لعلامة (نيش هير) "Nish Hair"، وهي علامة تجارية لوصلات الشعر التي مكنت النساء في جميع أنحاء الهند.
والآن وصلت نيش هير إلى دبي، وهي نقطة تحول بالنسبة للممثلة التي واجهت نصيبها من الصراعات في التوفيق بين معايير الجمال المجتمعية وضغوط العمل في صناعة الترفيه.
معركة معايير الجمال
في صناعة مهووسة بالشباب والكمال، واجهت جولاتي، الممثلة الصاعدة في بوليوود، بعض الحقائق الصعبة. بدأت حياتها المهنية في سن السابعة عشرة، ولكن عندما بلغت الثالثة والعشرين من عمرها، قيل لها إنها تبدو "كبيرة السن للغاية" وبدأت تتعرض للرفض في الأدوار. كان هذا بمثابة تذكير قاسٍ بهوس الصناعة بمعايير الجمال.
"بحلول الوقت الذي بلغت فيه الثالثة والعشرين من عمري، قيل لي إنني كبيرة في السن. لم أكن أحصل على الأدوار التي كنت أرغب فيها. في ذلك الوقت، إذا لم تنجح في أوائل العشرينيات من عمرك، كانت فرصك في تحقيق النجاح لاحقاً ضئيلة"، تتذكر جولاتي. "وفي مواجهة تراجع الفرص، اتخذت خطوات جذرية."
"قصصت شعري لأنني كنت أعتقد أن الشعر القصير سيجعلني أبدو أصغر سناً. لكن بعد ذلك قيل لي إن 'شعر البطلة' يجب أن يكون طويلاً. كان الأمر متناقضاً للغاية"، تقول جولاتي وهي تضحك الآن، لكنها تدرك الثمن الذي دفعته نتيجة لذلك.
كانت الاختبارات مصحوبة بانتقادات لاذعة. تقول: "قيل لي إن أنفي كبير جداً. بعض الأشياء خارجة عن سيطرتك، مثل شكل أنفك. شعرت بالهزيمة". ومع ذلك، كان هذا التدقيق المستمر هو الذي حفزها في النهاية على مشروعها الريادي.
ولادة نيش هير
بينما كانت جولاتي تبحث عن وصلات شعر تتوافق مع معايير الجمال في هذه الصناعة، أدركت مدى صعوبة الحصول عليها. تتذكر بارول قائلة: "قيل لي إن البطلة يجب أن يكون لديها شعر طويل. لذا، بدأت في البحث عن وصلات شعر، لكنني لم أتمكن من العثور عليها بسهولة أو بأسعار معقولة. كانت وصلات الشعر إما باهظة الثمن أو غير متوفرة في معظم البلدان، بما في ذلك الهند. فقررت أن أصنعها بنفسي، في البداية لنفسي فقط".
سرعان ما لاقى ابتكارها رواجاً كبيراً. وتوضح قائلة: "كنت أعتقد أنني سأقدم خدماتي للصناعة فقط، ولكن بعد ذلك أدركت أن السوق المخصصة للممثلات فقط كانت صغيرة. لذا، قررت تحويلها إلى علامة تجارية موجهة للسوق العام". اليوم، تلبي (نيش هير) "Nish Hair" احتياجات متنوعة، من الأناقة إلى الضرورة.
فلسفة العلامة التجارية شخصية للغاية بالنسبة لجولاتي، التي تتفاعل مع العملاء الذين يعانون من تساقط الشعر. تقول: "تأتي بعض النساء إليّ معتقدات أنهن بحاجة إلى وصلات شعر، لكنني دائماً أذكرهن بالجمال الذي يتمتعن به بالفعل. هدفي هو أن أجعل الناس يشعرون بالثقة — سواء من خلال منتجاتي أو كلماتي".
"كان الظهور في برنامج (شارك تانك) نقطة تحول"
كان ظهورها في برنامج (شارك تانك انديا) Shark Tank India نقطة تحول رئيسية في رحلة بارول جولاتي الريادية. فقد منحت المنصة علامتها التجارية (نيش هير) "Nish Hair" دفعة هائلة من حيث الرؤية والمصداقية، حيث تمكنت من الوصول إلى جمهور لم تكن تعتقد أنه ممكناً على الإطلاق.
تقول جولاتي: "لقد ساعدني برنامج (شارك تانك) Shark Tank في الوصول إلى الأسر التي لم يكن بوسعي الوصول إليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وحدها. بدأ الرجال، الذين لا يشكلون عادةً جمهوري المستهدف، في إحضار زوجاتهم وأخواتهم للاطلاع على منتجاتي. كان هذا النوع من التأثير مذهلاً - فقد جعل اسم (نيش هير) Nish Hair معروفاً على نطاق واسع".
ورغم أن العرض لم يحقق نجاحاً فورياً من حيث المبيعات، إلا أنه غرس الثقة في علامتها التجارية. توضح جولاتي قائلة: "لا تُعد وصلات الشعر عملية شراء اندفاعية؛ فالناس يريدون التفكير في الأمر والتحدث إلى شخص ما وفهم المنتج. وقد منحهم برنامج (شارك تانك) Shark Tank هذه الثقة فيما أقدمه".
كما ساعدت هذه التجربة على صقل مهاراتها التجارية، مما دفعها للتفكير بشكل أوسع والتواصل مع المستهلكين على مستوى أعمق. واليوم، تعتبر شركة (نيش هير) Nish Hair دليلاً على كيف يمكن لمزيج من الشغف والمثابرة، مع قليل من الدعم من برنامج تلفزيوني شهير، أن يحول احتياجاً شخصياً إلى عمل مزدهر.
إيجاد القبول الذاتي
منحت رحلة جولاتي الريادية أيضاً منظوراً جديداً للجمال وتقدير الذات. تقول: "بحلول سن الرابعة والعشرين، أدركت أن هذه المرحلة من محاولة تلبية معايير الجمال المستحيلة لن تنتهي أبداً. كان من الأجدر أن أتوقف وأقول، 'هذه هي الطريقة التي اخترت أن أكون بها'".
تشير جولاتي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت في تضخيم هذه الضغوط على الأجيال الأصغر سناً. تقول: "من المخيف أن نفكر في أن المراهقين في متاجر سيفورا يشترون الريتينول لأنهم يعتقدون أنه سيساعدهم على التقدم في السن بشكل أفضل. يحتاج الأطفال إلى أن يكونوا مجرد أطفال"، معبرة عن قلقها إزاء الهوس المتزايد بالجمال بين المراهقين.
ومع ذلك، تعتقد جولاتي أن منصات مثل إنستغرام يمكن أن تكون أيضاً قوة من أجل الخير. تقول: "هناك مبدعون رائعون يدافعون عن قبول الذات. لقد ألهمني رؤيتهم لقبول نفسي، وآمل أن تلهم (نيش هير) Nish Hair الآخرين للقيام بنفس الشيء".
الإطلاق في دبي
كانت دبي بمثابة الخطوة التالية الطبيعية لشركة (نيش هير) Nish Hair، نظراً لتنوع التركيبة السكانية بها. توضح جولاتي قائلة: "يتركز الجمهور الهندي والباكستاني هنا، كما تهتم النساء العربيات أيضاً بهذه المنتجات. إنه مزيج رائع. بالإضافة إلى ذلك، فإن مياه دبي تحتوي على مستويات مرتفعة من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.، مما يؤدي إلى ترقق الشعر، لذا فهناك حاجة حقيقية لمنتجي".
وقد نالت أغطية الشعر المبتكرة التي صممتها لتقليد فروة الرأس الطبيعية اهتماماً كبيراً بالفعل. وتقول بفخر: "يأتي الناس إليّ حتى قبل أن يفتح المتجر أبوابه رسمياً لرؤية هذا المنتج".
ولكن الرحلة إلى دبي لم تكن سهلة على الإطلاق. فقد اختبرت جولاتي في سوق الإمارات العربية المتحدة قدرتها على الصمود. وتعترف قائلة: "إن بدء أو توسيع نطاق عملك ليس بالأمر السهل على الإطلاق. لقد بكيت في الحمام أكثر من مرة. وكانت الأوراق الرسمية، والأذونات، مرهقة للغاية. ولكنني تعلمت أن أبقى على اتصال مباشر وأن أتكيف مع العملية، وهي تستحق ذلك بكل تأكيد".
إرث يتجاوز التوسعات
بالنسبة لجولاتي، فإن (نيش هير) Nish Hair ليست مجرد علامة تجارية، بل هي وسيلة لمساعدة النساء على الشعور بالثقة والقوة. تقول: "أنا فخورة بكوني واحدة من أوائل من تحدثوا بصراحة عن تساقط الشعر وقدموا حلولاً فعلية".
ولكن حتى مع إنجازاتها، فهي صادقة بشأن الأيام الصعبة التي مرت بها. وتعترف ضاحكة: "في الثلاثين من عمري، أصبحت أكثر ثقة بنفسي مقارنة بعمر الثالثة والعشرين، ولكنني ما زلت أعاني من لحظات أبكي فيها في زاوية ما".
ورغم أن إدارة شركة (نيش هير) Nish Hair تجعلها مشغولة، إلا أن جولاتي لم تترك عالم الترفيه. تقول: "أقوم حالياً بتصوير سلسلة على الويب، وقد تم إصدار أحد مقاطع الفيديو الموسيقية البنجابية الخاصة بي مؤخراً، إنه أمر مثير للغاية!"
من فتاة من بلدة صغيرة في ولاية هاريانا إلى رائدة أعمال ناجحة في دبي، تُظهر رحلة جولاتي مدى ما يمكن أن تأخذك إليه المرونة والثقة بالنفس. تقول جولاتي: "حب الذات أمر مهم، وهذه هي الطريقة التي اخترت أن أكون بها"، وهي تذكير بسيط ولكنه قوي لأي شخص يسعى إلى قبول نفسه كما هو.
مع تواجد (نيش هير) Nish Hair في دبي، فإنها تحمل رسالة جولاتي حول قبول الذات، وإلهام النساء لتقبل تميزهن.