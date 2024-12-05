"جولاتي" تطلق "نيش هير" في دبي متحدية معايير الجمال

"قصصت شعري لأنني كنت أعتقد أن الشعر القصير سيجعلني أبدو أصغر سناً. لكن بعد ذلك قيل لي إن 'شعر البطلة' يجب أن يكون طويلاً. كان الأمر متناقضاً للغاية"، تقول جولاتي وهي تضحك الآن، لكنها تدرك الثمن الذي دفعته نتيجة لذلك.

كانت الاختبارات مصحوبة بانتقادات لاذعة. تقول: "قيل لي إن أنفي كبير جداً. بعض الأشياء خارجة عن سيطرتك، مثل شكل أنفك. شعرت بالهزيمة". ومع ذلك، كان هذا التدقيق المستمر هو الذي حفزها في النهاية على مشروعها الريادي.