جوائز"منتل 2024": إنجازات مشرفة ودعم للصحة العقلية
كانت غنوة يحيى، الكاتبة الدائمة في صحيفة الخليج تايمز ، واحدة من خبراء الصحة العقلية الذين تم تكريمهم في حفل توزيع جوائز الصحة العقلية 2024 الذي أقيم في 22 نوفمبر في مركز مؤتمرات كونكت في إكسبو سيتي دبي.
تحتفل الجوائز بالإنجازات وتسلط الضوء على أولئك الذين أظهروا التعاطف والمرونة والتفاني في دعم الصحة العقلية.
وتضم لجنة التحكيم لهذا العام أبرز المدافعين عن الصحة العقلية، ومحترفي الصناعة، وقادة الفكر.
وقال مؤسس شركة منتل سكوت أرمسترونج في بيان: "نحن متحمسون للغاية لرؤية الجوائز تنمو في الحجم والمكانة هذا العام، مع عدد قياسي من المشاركات من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
"إن الجوائز بمثابة تذكير قوي بأن قصة كل فرد تستحق أن يتم سماعها ورؤيتها وتقديرها. كما أشعر بالتواضع إزاء عمل الحكام، الذين يضعون بصيرتهم وخبرتهم وصدقهم في مهمة اختيار الفائزين هذا العام."
كان لين ريدمان عريف الحفل في الأمسية، وكان الخطاب الافتتاحي من نصيب عادل بن هداية الفلاسي، والخطاب الرئيسي من نصيب المعالجة والمؤلفة ماريسا بير.
وفيما يلي قائمة بالفائزين الكبار في تلك الليلة:
مبادرة الصحة النفسية المتميزة في التعليم:
مدرسة أسبن هايتس البريطانية (الفائزة).
الدار للتعليم – كلية كنت دبي (موصى بها بشدة).
أفضل رعاية للصحة العقلية في الصناعات الإبداعية:
استراتيجية أكورن – غرس بذور الدعم Planting Seeds of Support (الفائز).
غنوة يحيى – خليج تايمز (إشادة كبيرة).
أفضل مبادرة للصحة النفسية في المملكة العربية السعودية:
مزامنة الصحة الرقمية Sync Digital Wellbeing (الفائز).
شركة كيو الدولية للاستشارات (موصى بها بشدة).
أحدث التقنيات المبتكرة في مجال الصحة العقلية:
سيرا وجورج Siira and Gheorg (الفائزان).
بينوكس (موصى به للغاية).
مبادرة متميزة في مجال الصحة العقلية في مجال الرياضة واللياقة البدنية و الصحية
أسكس/أطلق العنان لأفكارها ASICS/Move her Mind (الفائز)
نادي الرحالة المذهلين Amazing Trekkers Club (موصى به للغاية).
أفضل مبادرة للصحة النفسية في قطر.
شركة كيو العالمية للاستشارات KEO International Consultants.
مبادرة متميزة في التنوع والمساواة والإدماج:
الدار للتعليم – كلية كينت دبي (الفائز).
أم انكلوسيف ImInclusive (مُوصى به بشدة)
دعم متميز لقطاع الأحداث/الفعاليات في مجال الصحة العقلية.
قمة مساحة العمل @ معرض مساحة العمل/أحداث dmg
The Workspace Summit @Workspace Exhibition/dmg events
أفضل استخدام للتصميم لدعم الصحة العقلية
استوديو "رور ROAR" واستوديو "ساي Say" / شركة سيمنس إنيرجي ( الفائز)
أفضل رعاية للصحة العقلية في الخدمات المهنية:
ديلويت الشرق الأوسط Deloitte Middle East (الفائز).
استراتيجية أكورن Acorn Strategy (حظيت بإشادة كبيرة)
أفضل مبادرة للصحة النفسية في الكويت:
شركة كيو الدولية للاستشارات KEO International Consultants (الفائز).
أكثر المشاركين تحسناً عاماً بعد عام:
مستشارو الأعمال الإبداعية Creation Business Consultants.
التأثير المجتمعي المتميز لمقدمي خدمات الصحة العقلية:
سكينة Sakina (الفائزة).
منارة العرب ومجموعة الروح الحرة The Lighthouse Arabia and The Free Spirit Collective (موصى بها بشدة).
المشروع الأكثر تأثيراً في مجال الثقافة المالية:
التدريب على الإدارة المالية الواعية Conscious Finance Coaching (الفائز).
دعم متميز للصحة العقلية في صناعة الطاقة.
اينوك Enoc (الفائز).
شركة التوظيف العالمي المتقدم (AGR) (موصى بها بشدة).
أفضل دعم للصحة العقلية في العلاقات العامة والاتصالات:
تيش تاش للاتصالات و(كرانت غلوبال مينات) Current Global MENAT (الفائزون).
استراتيجية أكورن (حظيت بإشادة كبيرة).
دعم متميز للصحة العقلية في مجال البناء:
شركة كيو الدولية للاستشارات (الفائز).
دعم متميز للصحة العقلية في قطاع التجزئة:
مجموعة شلهوب.
أفضل برنامج للصحة العقلية في مجال الضيافة والسياحة:
روح جميرا – مجموعة جميرا (الفائز).
مجموعة طهاة دبي (موصى بها للغاية).
أفضل رعاية للصحة العقلية في المهنة القانونية:
شركة إيفرشيدز سوثرلاند (إنترناشونال) المحدودة (الفائزة).
بينسنت ماسونز Pinsent Masons (موصى به للغاية).
مساهمة بارزة في مجال الرعاية الصحية للصحة العقلية:
"أيه أي سي الصحية " (الفائز).
سكينة (خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين) (موصى بها بشدة).
أفضل رعاية للصحة النفسية في مجال الموارد البشرية والتوظيف:
شركة كيو الدولية للاستشارات (الفائز).
مجموعة دلسكو وغرفة التجارة البريطانية في دبي (موصى بها للغاية).
أفضل مبادرة للصحة النفسية في الإمارات:
شركة كيو الدولية للاستشارات (الفائز).
استراتيجية أكورن (حظيت بإشادة كبيرة)
أبطال الصحة العقلية: التعاطف في القيادة:
ديفيد ستوكتون David Stockton.
مجموعة دلسكو Dulsco.
أبطال الصحة العقلية: محامي العام:
مجتمع قادة الرفاهية Wellbeing Leaders Community (الفائز).
الدكتورة صالحة أفريدي وناتاشا هاثيرال (أشاد بشدة).
أبطال الصحة العقلية: التغلب على الحواجز لتحقيق النجاح:
آنا ماري لوبيز (الفائزة).
سعيد المهيري (موصى به للغاية).
أبطال الصحة العقلية 2024:
الدكتورة ناهدة نياز أحمد (الفائز).
شارون جيمس (موصى بها بشدة).