جوائز"منتل 2024": إنجازات مشرفة ودعم للصحة العقلية

كانت غنوة يحيى، الكاتبة الدائمة في صحيفة الخليج تايمز ، واحدة من خبراء الصحة العقلية الذين تم تكريمهم في حفل توزيع جوائز الصحة العقلية 2024 الذي أقيم في 22 نوفمبر في مركز مؤتمرات كونكت في إكسبو سيتي دبي.