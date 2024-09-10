"جلو تايم": "أديتي" و"سيدهارث" يشاركان لحظاتهما مع "تيم كوك"
تم رصد الممثلان الهنديان "أديتي راو حيدري" و"سيدهارث" مؤخراً في حدث "جلو تايم" (It's Glowtime) التاريخي لشركة أبل في كوبرتينو، كاليفورنيا. وشاركت "أديني" صوراً من مكاتب أبل على قصصها على إنستغرام، تُظهر حماس الزوجين.
في يوم الإثنين، نشر الثنائي منشوراً مشتركاً على إنستغرام تضمن صوراً لهما من الحدث التاريخي. في إحدى الصور، أظهرا بطاقات دخولهما للحدث وهما يحملان حقائب صغيرة سوداء.
وبعد ساعات، نشر الزوجان لحظة لقائهما مع المدير التنفيذي لشركة أبل، "تيم كوك"، على منصات التواصل الاجتماعي، مما زاد من تفاعل المعجبين. ويظهر الزوجان و"تيم كوك" وهم يضحكون معاً في الصور.
وكتبت "أديتي" في تعليقها: "يا لها من تجربة سحرية لا تُنسى... شكراً لك يا أحلى وأطيب وأروع #تيم_كوك".
وأضافت: "لقد كان اليومان الماضيان مميزين للغاية بالنسبة لنا، حيث أحاطتنا عبقرية مذهلة وإبداع ملحمي وتكنولوجيا فائقة وجماليات رائعة. ولكن الأهم من ذلك كله هو لقاء الأشخاص الذين يشكلون منظومة أبل... عائلة أبل. مبدعون لطفاء، عباقرة مبتكرون ودودون ومحبون، عقول لامعة بقلوب واسعة وشاملة. عقولنا متقدة وقلوبنا مليئة."
شوهد الثنائي قبل ذلك وهما يستعرضان بشكل ساحر أمام الكاميرات بطاقاتيهما لفعالية "أبل".
كما شارك الثنائي قصص إنستغرام أظهرت لمحات عفوية من مغامرتهما في هذا الحدث الكبير باعتبارهما اثنان من أشد المتحمسين للتكنولوجيا.
وآخر ظهور لأديني كان في "هيراماندي" من إخراج "سانجاي ليلا بهنسالي"، وقد شاركت في عدة أفلام مثل "باجيراو ماستاني"، "دلهي 6"، و"اجيب داستانز"، بينما اشتُهر "سيدهارث" بأدواره في أفلام مثل "رانج دي باسانتي" و"نوفوستانانتي نينودانتانا".