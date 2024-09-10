"جلو تايم": "أديتي" و"سيدهارث" يشاركان لحظاتهما مع "تيم كوك"

وأضافت: "لقد كان اليومان الماضيان مميزين للغاية بالنسبة لنا، حيث أحاطتنا عبقرية مذهلة وإبداع ملحمي وتكنولوجيا فائقة وجماليات رائعة. ولكن الأهم من ذلك كله هو لقاء الأشخاص الذين يشكلون منظومة أبل... عائلة أبل. مبدعون لطفاء، عباقرة مبتكرون ودودون ومحبون، عقول لامعة بقلوب واسعة وشاملة. عقولنا متقدة وقلوبنا مليئة."