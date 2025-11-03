جزيرة خاصة في دبي مقابل 75 ألف درهم ليوم واحد من الرفاهية المطلقة

تمنحك تجربة الغداء﻿ استراحة منتصف النهار مع قائمة مكونة من ثلاث وجبات فاخرة من إعداد الشيف الحاصل على نجمة ميشلان سافيريو سبارالي﻿. يمكن للضيوف الاستمتاع بنكهات راقية ومشروبات منعشة، إلى جانب أجواء الفخامة الهادئة على الرمال مع أنشطة الرياضات المائية وحمامات الشمس وإطلالات خلابة على الخليج. تبدأ الأسعار من 30 ألف درهم لشخصين (بدون مشروبات كحولية) أو 35 ألفاً لشخصين (بالمشروبات الفاخرة).