جزيرة خاصة في دبي مقابل 75 ألف درهم ليوم واحد من الرفاهية المطلقة

تُعد كيب موريس، أحدث وجهة فاخرة في دبي، ملاذاً فريداً يقع ضمن جزر العالم الشهيرة وتديرها مجموعة جميرا برج العرب. ورغم تنوع التجارب التي تقدمها الوجهة الجديدة، فإن الطريقة الأرقى والأكثر تميّزاً للاستمتاع بها هي حجز الجزيرة بالكامل لتصبح ملكك الخاص، بأسعار تبدأ من 75 ألف درهم.
محاطة بالمياه الكريستالية والرمال البيضاء النقية، تجمع كيب موريس بين الجمال البري للخليج العربي وفخامة الضيافة التي تشتهر بها مجموعة جميرا. ولا يمكن الوصول إلى الجزيرة إلا عبر يخت فاخر، حيث يجد الضيوف أنفسهم في عالم مُصمم بمعايير من الراحة والأناقة.
تبدأ رحلتك من مرسى مارينا، حيث تستقل يختاً بطول 64 قدماً يضم ثلاث مقصورات أنيقة، وأسطحاً مشمسة، وطاقماً مكرساً لخدمتك. تبدأ التجربة بيوم من الطعام الفاخر والاسترخاء على الشاطئ والخدمة المصممة خصيصاً لك ولرفاقك.
تمنحك تجربة الغداء استراحة منتصف النهار مع قائمة مكونة من ثلاث وجبات فاخرة من إعداد الشيف الحاصل على نجمة ميشلان سافيريو سبارالي. يمكن للضيوف الاستمتاع بنكهات راقية ومشروبات منعشة، إلى جانب أجواء الفخامة الهادئة على الرمال مع أنشطة الرياضات المائية وحمامات الشمس وإطلالات خلابة على الخليج. تبدأ الأسعار من 30 ألف درهم لشخصين (بدون مشروبات كحولية) أو 35 ألفاً لشخصين (بالمشروبات الفاخرة).
مع غروب الشمس، تبدأ تجربة الغروب، رحلة تجمع بين جولة بحرية ومأدبة مسائية تضم مأكولات بحرية طازجة، ومشاوي مباشرة، ومشروبات يدوية التحضير. تُعد هذه التجربة مثالية للمجموعات التي يصل عددها إلى 20 ضيفاً، بأسعار تبدأ من 30 ألف درهم.
للباحثين عن أقصى درجات الفخامة، يمكن حجز جزيرة كيب موريس بشكل حصري ليوم كامل — في تجربة مصممة بالكامل حول متطلباتك. من الشروق حتى الغروب، تتحول الجزيرة إلى ملاذك الشخصي، مع خيارات طعام فاخرة، ومرافق راقية، وفريق متكامل لخدمتك. يبدأ الحد الأدنى لحجز الجزيرة الخاصة من 75 ألف درهم.
ابتداءً من 10 نوفمبر 2025، ستكون كيب موريس أحدث إضافة إلى مشهد الرفاهية في دبي، ومن المقرر أن تصبح واحدة من أكثر التجارب حصرية وشهرة في المنطقة، سواء للاحتفالات الخاصة أو الاستراحات المؤسسية أو اللقاءات الحميمة.
لذا، إذا كنت قد حلمت يوماً بامتلاك جزيرة خاصة في دبي — ولو ليوم واحد فقط — فأنت الآن تعرف كم سيكلفك ذلك الحلم.