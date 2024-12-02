"جرينش ذا ميوزيكال" على مسرح زعبيل في دبي
في الإمارات العربية المتحدة ولأول مرة على الإطلاق، ستأتي شخصية "ذا جرينش" (The Grinch) إلى مسرح زعبيل في ديسمبر! وإذا كنت تعتقد أن عيد الميلاد لا يمكن أن يكون ساحراً أكثر، ففكر مرة أخرى! ستُعرض مسرحية (How The Grinch Stole Christmas The Musical) من تأليف دكتور سوس ، وهي تعد بتجربة عطلة عائلية مليئة بالضحك والموسيقى والمرح.
ولِمن لا يعرفون من هو "جرينش"، فهو يمثل شخصية ساخرة متهكمة بشأن عيد الميلاد المجيد، وهو منعزل غاضب، له قلب "أصغر بمقدار مقاسين" ويشرع في سرقة عيد الميلاد من أهل مدينة "هوفيل" المبتهجين. ولكن كما هو الحال مع كل القصص الجيدة، لا تسير الأمور كما هو مخطط لها تماماً!
العقل المدبر وراء هذا العرض الأول في الإمارات العربية المتحدة هو المنتج الحائز على "جائزة أوليفييه" "بول تايلور ميلز"، الضليع بخلق سحر الاحتفال على المسرح. إذا كنت محظوظاً بحيث تمكنت من حضور (Elf The Musical) في دبي العام الماضي، فسوف تعرف بالضبط نوع الطاقة والمرح الذي يجلبه إلى أعماله الإنتاجية.
في حوار مع صحيفة خليج تايمز ، يشارك "تايلور ميلز" التحديات المتمثلة في إعادة خلق مثل هذه القصة الأيقونية لجمهور مباشر، وكيف أثر المشهد الثقافي الحيوي في دبي على هذا الإنتاج الفريد، ولماذا سيمثل هذا العرض تجربة لا تفوت للعائلات، في موسم العطلات القادم.
س. ما الذي ألهمك لإحياء قصة الدكتور سوس على المسرح في الإمارات العربية المتحدة لأول مرة؟
تعد قصة "ذا جرينش" واحدة من أكثر قصص عيد الميلاد المحبوبة والأيقونية، ولم أستطع تفويت فرصة إحضار روحها المرحة إلى جمهور دبي. بعد الاستجابة المذهلة لعرض (Elf The Musical) في عام 2022، عرفت أن هناك طلباً قوياً هنا لعروض عيد الميلاد عالية المستوى.
لقد جلب عرض (Buddy the Elf) الكثير من الفرح والضحك للعائلات، والآن أنا متحمس لرؤية كيف سيتفاعلون مع عرض "جرينش"، الذي هو عكس الأول تماماً - ساخر، غاضب، ومصمم على إفساد المرح. سيكون من الممتع مشاهدة كيف يتفاعل الجمهور معه بينما يكتشف المعنى الحقيقي لعيد الميلاد! يبدو تقديم هذه القصة مع "Art For All" في مسرح زعبيل الطريقة المثالية لبدء تقليد جديد ليرتبط بعطلة عيد الميلاد.
س: هل يمكنك مشاركة أي عناصر فريدة أو تعديلات إبداعية تجعل هذا الإنتاج المسرحي مختلفاً عن الإصدارات السابقة للقصة؟
نسختنا من "ذا جرينش" هي نسخة جديدة تماماً، صُممت خصيصاً لجمهور دبي، مع بعض المفاجآت التي تجعلها مميزة حقاً. لقد أحضرنا فنانين موهوبين من ويست إند في لندن، ومقطوعات موسيقية مليئة بالطاقة والسحر. أحد أبرز الممثلين هو بطلنا، دومينيك أندرسن، الذي أبهر الجمهور سابقاً بدور "Buddy the Elf" في عام 2022. إنه الشخص المثالي لأداء دور "جرينش" - ستجعل قدرته على تجسيد مثل هذه الشخصيات المتناقضة هذا الأداء لا يُنسى. إنها نظرة جديدة وممتعة على الكلاسيكية ومن المؤكد أنها ستخلف انطباعاً دائماً!
س: كيف يمكنك الحفاظ على سحر وروح القصة الأصلية للدكتور سوس مع تعديلها لتناسب جمهور المسرح الحي؟
نحن نحافظ على جوهر الحكاية الأصلية للدكتور سوس من خلال دمج عناصر من رسومه التوضيحية المميزة في تصميم المسرح، مع الحفاظ على هذا الأسلوب الغريب والمعروف باعتباره جوهر الإنتاج. وفي الوقت نفسه، نضيف لمسة إضافية من بريق عيد الميلاد لجعله تجربة مسرحية حقيقية. والهدف هو تصوير نفس الشعور بالدهشة الموجود في الكتاب، ولكن مع إضافة سحر الأداء الحي - الأزياء النابضة بالحياة، والرقصات المرحة، وبعض المفاجآت التي لا يمكن أن تحدث إلا على المسرح.
س : ما هي التحديات التي واجهتك في جلب مثل هذه القصة المحبوبة والمبدعة إلى المسرح، وكيف تغلبت عليها؟
نظراً لأن هذا اقتباس جديد تماماً لهذه المسرحية الموسيقية التي تُعرض على برودواي، فقد كان التحدي الرئيسي هو تقديم لمسة جديدة إلى العمل الكلاسيكي مع الالتزام بالمعايير العالية. لقد ركزنا على صياغة إنتاج يبدو جديداً ومثيراً، مع ديكورات نابضة بالحياة وطاقم موهوب من ويست إند ومقطوعات موسيقية لا تُنسى. كان تحقيق التوازن بين العناصر المحبوبة في القصة ورؤيتنا الإبداعية أمراً أساسياً، ونحن سعداء للغاية بالطريقة التي انتهى بها الأمر.
س. كيف يؤثر المشهد الثقافي في دولة الإمارات على طريقة تقديم القصة، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم العرض هنا؟
بعد عرض "Elf" في الإمارات العربية المتحدة، علمنا مدى استجابة وحماس جمهور دبي تجاه المسرح الحي، هناك رغبة وطلب هائل على العروض عالية الجودة والمناسبة للأسرة هنا، ومن المثير أن نعود بشيء مختلف تماماً. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض "ذا جرينش" في دبي، وهي لاتشبه أي شيء شهدته المدينة من قبل - فهناك رغبة حقيقية لعروض جديدة وعالمية المستوى تتجاوز عروض البانتو التقليدية في العطلات. هدفنا هو تقديم عرض مألوف وجديد في نفس الوقت، يجمع بين متعة وروح الدعابة في مسرحية دكتور سوس الكلاسيكية مع أسلوب مسرحي جريء وفريد من نوعه لهذه المنطقة.
س. ما هي بعض العناصر البصرية والمسرحية الرئيسية التي يمكن أن يتطلع الجمهور إليها في هذا الإنتاج؟
يمكن للجمهور أن يتوقع تجربة نابضة بالحياة وذات طاقة عالية مع عروض غنائية وراقصة تجعل القصة حية تماماً. إن العرض مليئ بالعناصر الكبيرة والجريئة التي تتفاعل بسلاسة مع شاشة (LED) الحية، مما يخلق تجربة بصرية ديناميكية. بالطبع، سيتم أداء الأغاني الشهيرة مثل "You're A Mean One, Mr. Grinch" و"Welcome Christmas" بطريقة مذهلة من قبل فريق عملنا الموهوب في ويست إند، الذين يضفون لمسة فريدة على الإنتاج.
س. برأيك، كيف سيستفيد الجمهور، وخاصة العائلات، من هذه المسرحية الحية المقتبسة من رواية دكتور سوس الكلاسيكية؟
آمل أن يغادر الجمهور الحفل وقد استشعروا روح عيد الميلاد الحقيقية، اللطف والكرم وفرح المشاركة. إن رحلة "جرينش" تذكرنا بقوة بأن حتى أصغر بوادر اللطف يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً، ونحن نتطلع إلى أن تختبر الأسر هذه الرسالة المؤثرة معاً.
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