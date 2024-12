"جرينش ذا ميوزيكال" على مسرح زعبيل في دبي

في الإمارات العربية المتحدة ولأول مرة على الإطلاق، ستأتي شخصية "ذا جرينش" (The Grinch) إلى مسرح زعبيل في ديسمبر! وإذا كنت تعتقد أن عيد الميلاد لا يمكن أن يكون ساحراً أكثر، ففكر مرة أخرى! ستُعرض مسرحية (How The Grinch Stole Christmas The Musical) من تأليف دكتور سوس ، وهي تعد بتجربة عطلة عائلية مليئة بالضحك والموسيقى والمرح.