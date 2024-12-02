"جرينش ذا ميوزيكال" على مسرح زعبيل في دبي

بعد عرض "Elf" في الإمارات العربية المتحدة، علمنا مدى استجابة وحماس جمهور دبي تجاه المسرح الحي، هناك رغبة وطلب هائل على العروض عالية الجودة والمناسبة للأسرة هنا، ومن المثير أن نعود بشيء مختلف تماماً. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض "ذا جرينش" في دبي، وهي لاتشبه أي شيء شهدته المدينة من قبل - فهناك رغبة حقيقية لعروض جديدة وعالمية المستوى تتجاوز عروض البانتو التقليدية في العطلات. هدفنا هو تقديم عرض مألوف وجديد في نفس الوقت، يجمع بين متعة وروح الدعابة في مسرحية دكتور سوس الكلاسيكية مع أسلوب مسرحي جريء وفريد من نوعه لهذه المنطقة.