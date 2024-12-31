"جراند شيروكي 2024": تصميم كلاسيكي وقوة حديثة

تم إعادة تصميم السيارة بالكامل، لكنها لا تزال تحتفظ بتصميم تقليدي للغاية مكون من صندوقين. عند التدقيق في التفاصيل، يمكن ملاحظة تشابه واضح مع غراند وان ، خاصة في الشبك الأمامي المميز المكون من سبع فتحات ومجموعات المصابيح الأمامية رفيعة الحواف التي تستخدم تقنية أل أي دي LED والتي تحيط به. كما توجد لمسات من الكروم الساتاني، وهي سمة من سمات التصميم الأمريكي، في شكل شريط يبرز ترتيب مصابيح الشبك والستارة السفلية. على الرغم من أن الصورة الظلية بسيطة، إلا أن الطيات الدقيقة تبرز الألواح المسطحة للجسم بخلاف ذلك. التصميم الخلفي هو تطور للنسخة السابقة، مع مصابيح خلفية أكثر أناقة ومحيط نوافذ من الكروم الفريد الذي يربط بين النوافذ الخلفية والجانبية، مما يضيف لمسة من الأناقة. وبالطبع، نظراً لكونها النسخة الأكثر مواصفات في فئتها، تأتي السيارة مزودة بعجلات أنيقة متعددة الأضلاع مقاس 21 بوصة. بشكل عام، لا تقدم جراند شيروكي الجديدة بياناً بأسلوب فخم، لكنها بالتأكيد تتمتع بتصميم متوازن وأنيق يفضله العديد من العملاء.

تتميز المقصورة بأجواء منعشة مستوحاة من تصميم السيارات الكهربائية البسيط والهندسة المعمارية المألوفة التي نجدها في العديد من السيارات الأوروبية. تضيف لمسات الخشب الممتد على لوحة القيادة وتنجيد الجلد المبطن على المقاعد لمسة من الفخامة الكلاسيكية، بينما تضفي الشاشات الثلاث لمسة من الحداثة والتطور الرقمي. شاشة المعلومات والترفيه المركزية (يو كونيكت) بحجم 10.1 بوصة سهلة الاستخدام (وتتيح تخصيص الأدوات)، رغم أن حجمها يبدو صغيراً مقارنةً بالشاشات الكبيرة في السيارات الكهربائية الحديثة. كما أن شاشة الراكب الجانبية الفاخرة، التي تعرض خريطة كاملة على الشاشة، تم تصميمها بحيث تكون غير مرئية للسائق. وهناك أيضاً مجموعة أدوات رقمية ملونة. لحسن الحظ، حافظت جيب على الأزرار المادية للتحكم في مكيف الهواء.

يوفر مقعد السائق إمكانية التعديل الكهربائي في 16 اتجاهاً، مما يضمن راحة استثنائية ووضعية جلوس مريحة. ومع ذلك، قد تكون الوسادة أكثر نعومة، وهو أمر مفاجئ نظراً لأن الراحة المماثلة للأرائك مفضلة عادة في السيارات الأوروبية. أما بالنسبة للمقاعد الخلفية، فهي توفر مساحة واسعة مع حوالي بوصتين بين الركبتين والمقاعد الأمامية. كما تعزز الستائر اليدوية الخصوصية وتضيف لمسة من الفخامة. الصف الثالث من المقاعد مريح جداً وسهل الوصول إليه بفضل وظيفة الطي الكهربائي.

مجموعة نقل الحركة والأداء