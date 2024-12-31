"جراند شيروكي 2024": تصميم كلاسيكي وقوة حديثة
لعقود من الزمن، كانت سيارة رانجلر الوعرة هي الوجه الأيقوني لجيب. ومع ذلك، فإن جراند شيروكي، المخصصة للعائلة، هي الأكثر مبيعاً بين السيارتين. ولكن في هذا العصر الجديد، حيث تهيمن المركبات الكهربائية والتصميم البسيط على القلوب، هل يمكن لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم الكلاسيكية أن تحافظ على مكانتها؟ أم أن مصيرها سيكون الغبار في صالات العرض والزوال؟ لمعرفة الإجابة، قررت قيادة سيارة جيب جراند شيروكي سوميت ريسيفر 2024 ، التي تتمتع بمواصفات عالية واسم يعكس مكانتها، وكنت متفاجئاً بشكل غير معقول. إليكم رأيي.
التصميم والجماليات
لقد قمنا الآن بتمرير جيل (دبليو كي 2 WK2) إلى الجيل (دبليو أل WL) ، ويعد هذا التغيير مهماً لأنه مع سيارة غراند شيروكي الجديدة تأتي زيادة في الحجم الإجمالي ودمج تصميم مفيد مكون من 3 صفوف من المقاعد.
تم إعادة تصميم السيارة بالكامل، لكنها لا تزال تحتفظ بتصميم تقليدي للغاية مكون من صندوقين. عند التدقيق في التفاصيل، يمكن ملاحظة تشابه واضح مع غراند وان ، خاصة في الشبك الأمامي المميز المكون من سبع فتحات ومجموعات المصابيح الأمامية رفيعة الحواف التي تستخدم تقنية أل أي دي LED والتي تحيط به. كما توجد لمسات من الكروم الساتاني، وهي سمة من سمات التصميم الأمريكي، في شكل شريط يبرز ترتيب مصابيح الشبك والستارة السفلية. على الرغم من أن الصورة الظلية بسيطة، إلا أن الطيات الدقيقة تبرز الألواح المسطحة للجسم بخلاف ذلك. التصميم الخلفي هو تطور للنسخة السابقة، مع مصابيح خلفية أكثر أناقة ومحيط نوافذ من الكروم الفريد الذي يربط بين النوافذ الخلفية والجانبية، مما يضيف لمسة من الأناقة. وبالطبع، نظراً لكونها النسخة الأكثر مواصفات في فئتها، تأتي السيارة مزودة بعجلات أنيقة متعددة الأضلاع مقاس 21 بوصة. بشكل عام، لا تقدم جراند شيروكي الجديدة بياناً بأسلوب فخم، لكنها بالتأكيد تتمتع بتصميم متوازن وأنيق يفضله العديد من العملاء.
تتميز المقصورة بأجواء منعشة مستوحاة من تصميم السيارات الكهربائية البسيط والهندسة المعمارية المألوفة التي نجدها في العديد من السيارات الأوروبية. تضيف لمسات الخشب الممتد على لوحة القيادة وتنجيد الجلد المبطن على المقاعد لمسة من الفخامة الكلاسيكية، بينما تضفي الشاشات الثلاث لمسة من الحداثة والتطور الرقمي. شاشة المعلومات والترفيه المركزية (يو كونيكت) بحجم 10.1 بوصة سهلة الاستخدام (وتتيح تخصيص الأدوات)، رغم أن حجمها يبدو صغيراً مقارنةً بالشاشات الكبيرة في السيارات الكهربائية الحديثة. كما أن شاشة الراكب الجانبية الفاخرة، التي تعرض خريطة كاملة على الشاشة، تم تصميمها بحيث تكون غير مرئية للسائق. وهناك أيضاً مجموعة أدوات رقمية ملونة. لحسن الحظ، حافظت جيب على الأزرار المادية للتحكم في مكيف الهواء.
يوفر مقعد السائق إمكانية التعديل الكهربائي في 16 اتجاهاً، مما يضمن راحة استثنائية ووضعية جلوس مريحة. ومع ذلك، قد تكون الوسادة أكثر نعومة، وهو أمر مفاجئ نظراً لأن الراحة المماثلة للأرائك مفضلة عادة في السيارات الأوروبية. أما بالنسبة للمقاعد الخلفية، فهي توفر مساحة واسعة مع حوالي بوصتين بين الركبتين والمقاعد الأمامية. كما تعزز الستائر اليدوية الخصوصية وتضيف لمسة من الفخامة. الصف الثالث من المقاعد مريح جداً وسهل الوصول إليه بفضل وظيفة الطي الكهربائي.
مجموعة نقل الحركة والأداء
المحرك الأساسي في السيارة هو محرك كرايسلر الشهير V6 سعة 3.6 لتر، ولكن سيارة (سوميت ريسيرفر) تأتي مع محرك هيمي في 8 Hemi V8 ذو استطاعة أكبر 5.7 لتر، والذي يولد قوة 362 حصاناً و529 نيوتن متر من عزم الدوران. يتم دمج هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. على الرغم من أن الأرقام نفسها ليست مبتكرة، إلا أنها تعكس قوة إضافية، وهو شيء نحب أن نراه. عند الضغط على دواسة الوقود، بعد تأخير طفيف (للتبديل إلى ترس أقل)، يصدر المحرك صوتاً قوياً مع زيادة ملحوظة في الطاقة. يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 6 ثوانٍ.
تعتبر (سوميت ريسيرفر) بشكل أساسي سيارة رياضية على هيكل شاحنة، لكنها توفر راحة كبيرة عند القيادة بسرعات منخفضة، سواء كان هناك راكبان أو سبعة ركاب في السيارة. على الرغم من حجمها الكبير، فإن التوجيه الخفيف والرؤية الجيدة يجعل من السهل التحكم فيها داخل المدينة. كما تساعد كاميرا الرؤية بزاوية 360 درجة وكاميرا الرؤية الخلفية الخاصة في تسهيل المناورات أثناء القيادة. ومع ذلك، يبدو أن المحرك يحتاج إلى بعض التحسينات، ويعتبر قرص ناقل الحركة الدوار جهازاً حساساً للغاية.
عند القيادة في المنعطفات، ستشعر سوميت ريسيرفر بأنها تتأرجح من جانب إلى آخر بسبب نظام التعليق الهوائي القابل للتعديل في الوزن والارتفاع. من ناحية أخرى، فإن راحة القيادة فاخرة بالتأكيد، وتقترب من راحة القيادة في سيارات مثل (اودي كيو 7) . أما بالنسبة لاستهلاك الوقود، فهو منخفض كما هو متوقع، حيث يبلغ حوالي 5.2 كم لكل لتر، حتى مع تقنية تعطيل الأسطوانات. لحسن الحظ، مع سعة خزان الوقود التي تبلغ 87 لتراً، يوفر الطراز مدى يصل إلى حوالي 450 كم، مما يقلل من تأثير هذا العيب إلى حد ما. هذا الطراز من شيروكي يعتبر أكثر ملاءمة للقيادة في المناطق الحضارية بدلاً من المغامرات الوعرة، خاصة مع عجلاته الكبيرة مقاس 21 بوصة. على الرغم من توفر خمسة أوضاع قيادة، التي تجعلها متعددة الاستخدامات بما يكفي للطرقات الخفيفة، إلا أنني لن أخاطر بأخذها في التضاريس الوعرة بشكل كبير.
الميزات والوظائف
عندما يتعلق الأمر بالراحة والتكنولوجيا، تعد سوميت ريسيرفر كنزاً من الميزات، فهي ليست مجرد سيارة فاخرة بل تجربة فاخرة بحد ذاتها. تحتوي مقاعد السيارة على ميزة التدليك مع أوضاع مختلفة ، مما يعزز الراحة بشكل كبير. كما أنها مزودة بنظام صوتي قوي من (ماكنتوش) بقوة 950 وات و19 مكبر صوت، مما يوفر تجربة صوتية مدهشة. يحتوي الجزء الأمامي أيضاً على منفذ (أتش دي أم أيه) لتمكين مشاهدة الفيديو أو لعب الألعاب عبر شاشة الراكب الأمامي. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة بمنفذي (يو أس بي تايب سي) USB-C و منفذ (يو أس بي تايب أيه) USB-A في كل من المقصورة الأمامية والخلفية، وتدعم أيضاً (آبل كار بلي) اللاسلكي وآندرويد أوتو. ومع ذلك، يوجد عيب بسيط وهو أن لوحة الشحن اللاسلكية تميل بشكل قد يعيق عملية الشحن بشكل كامل.
بالنسبة لسلامة الأسرة، توفر (سوميت ريسيرفر) العديد من الميزات المريحة والمهمة. بالإضافة إلى نقاط تثبيت لمقاعد الأطفال، تحتوي السيارة على ميزة "Fam Cam" التي تتيح لك مراقبة الركاب في المقعد الخلفي عبر شاشة المعلومات والترفيه، مما يعزز الراحة والأمان أثناء القيادة. كما تأتي مع أنظمة مساعدة السائق مثل مراقبة النقاط العمياء و مساعدة تخفيف الاصطدام، وغيرها من المزايا. ومع ذلك، يمكن أن تتدخل مساعدات القيادة شبه المستقلة أكثر من المتوقع في بعض الحالات. بالنسبة للصندوق الخلفي، يوفر مساحة 500 لتر كحجم مبدئي، لكن يمكن توسيعه إلى 1330 لتراً عند طي الصف الثالث من المقاعد، ويمكن زيادته إلى 2400 لتر مع طي كلا الصفين، مما يوفر مساحة واسعة لأمتعتك.
الرأي النهائي
كبيرة، ولكنها ليست جريئة بشكل مفرط. مريحة، قوية، ومزودة بتقنيات حديثة. هذه بعض الصفات التي خطرت في ذهني بعد قيادتي لسيارة جيب جراند شيروكي سوميت ريسيرف 2024 إنها السيارة المثالية للعائلات التي تعيش في الضواحي وتبحث عن لمسة من المرح. لكن، على الرغم من هذه الميزات، فإن جودة البناء المتوسطة، إلى جانب مسألة الموثوقية وإعادة البيع - وهي أمور طالما كانت تحديات للسيارات الأمريكية على مدار عقود - تؤثر على الجاذبية الكاملة لهذه السيارة.
جيد: سحر الطراز القديم؛ مساحة مع صف ثالث من المقاعد؛ مليئة بالتقنيات؛ قوة؛ صوت عادم عميق.
سيء : جودة بناء متوسطة؛ استهلاك الوقود؛ الموثوقية والقيمة المتبقية.
تقييم المحرر - 7.5/10 نجوم.
المواصفات
نوع الهيكل: سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم فاخرة ذات 7 مقاعد و5 أبواب.
المحرك: محرك أمامي؛ 5.7 لتر V8؛ دفع رباعي.
ناقل الحركة: أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.
أقصى قوة: 362 حصان عند 5150 دورة في الدقيقة.
- 529 نيوتن متر عند 4250 دورة في الدقيقة.
من 0 إلى 100 كم/ساعة - 6 ثوانٍ (تقديرية).
السرعة القصوى: أكثر من 200 كم/ساعة (محدودية السحب؛ تقديرية).
السعر: يبدأ من 219,999 درهماً إماراتياً؛ 334,999 درهماً إماراتياً، خصم فوري بقيمة 35,000 درهم إماراتي.