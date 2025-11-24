جدل واسع يحيط بمسابقة ملكة جمال الكون 2025

قبل 30 دقيقة فقط من وقت الإغلاق، كانت نادين "تتقدم بفارق كبير"، وخلال دقيقتين فقط قفزت أصوات متسابقة أخرى بما يقارب 20 ألف صوت. وأشارت نادين إلى أن مثل هذه القفزة "غير واقعية ما لم يتم تنفيذها داخليًا". وأضافت أنه حتى بعد إغلاق الفئة أخيرًا، لم يتم منح أي جائزة.