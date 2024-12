"جانز اند روزز" في أبوظبي بحفل موسيقي مايو المقبل

تبدأ مبيعات التذاكر لحفلة عام 2025، والتي تحمل عنوان "لأن ما تريده وما تحصل عليه هما شيئان مختلفان تماماً Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things" ، في 13 ديسمبر (تبدأ المبيعات المسبقة في 12 ديسمبر).