"جانز اند روزز" في أبوظبي بحفل موسيقي مايو المقبل
"يا طفلي العزيز Oh o Sweet Child O' Mine "... حان الوقت لإخراج ذلك المنديل والاستعداد للبكاء هلى أغنية "مطر نوفمبر" ، لأن أساطير الروك وفرقة "جانز اند روزز" يعودون إلى الإمارات العربية المتحدة.
ستقدم الفرقة حفلاً موسيقياً في (اتحاد ارينا) Etihad Arena على جزيرة ياس في 27 مايو من العام المقبل - أي بعد مرور ما يقرب من عامين منذ آخر حفل موسيقي لها في أبو ظبي.
تبدأ مبيعات التذاكر لحفلة عام 2025، والتي تحمل عنوان "لأن ما تريده وما تحصل عليه هما شيئان مختلفان تماماً Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things" ، في 13 ديسمبر (تبدأ المبيعات المسبقة في 12 ديسمبر).
من بين الأغاني المفضلة لدى المعجبين (والتي يمكن اعتبارها على أنها "أغانينا") هي طرق باب الجنة Knockin’ On Heaven’s Door ومرحبا بكم في الغابة Welcome To The Jungle و مطر نوفمبر November Rain.
ستبدأ عملية البيع المسبق لـ (لايف نيشن) Live Nation في الساعة 9 صباحاً يوم 12 ديسمبر، قبل أن تبدأ المبيعات العامة في الساعة 9 صباحاً يوم 13 ديسمبر.
هذه هي فرقة الروك الأصلية، والتي حققت العديد من الإنجازات. من أبرز هذه الإنجازات هو حصول ألبومها الأول على لقب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة على الإطلاق، حيث حقق ألبومها الماسي لعام 1987 (الرغبة في التدمير Appetite For Destruction) مبيعات ضخمة. وفي عام 1991، أصدرت الفرقة الألبومين ( استخدم الوهم الخاص بك1 Use Your Illusion I) و(استخدم الوهم الخاص بك 2 Use Your Illusion II) ، واللذين حصلا على سبع نسخ بلاتينية.