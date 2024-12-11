"جانز اند روزز" في أبوظبي بحفل موسيقي مايو المقبل

هذه هي فرقة الروك الأصلية، والتي حققت العديد من الإنجازات. من أبرز هذه الإنجازات هو حصول ألبومها الأول على لقب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة على الإطلاق، حيث حقق ألبومها الماسي لعام 1987 (الرغبة في التدمير Appetite For Destruction) مبيعات ضخمة. وفي عام 1991، أصدرت الفرقة الألبومين ( استخدم الوهم الخاص بك1 Use Your Illusion I) و(استخدم الوهم الخاص بك 2 Use Your Illusion II) ، واللذين حصلا على سبع نسخ بلاتينية.