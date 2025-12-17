تيل ليندمان يحتفل بعيد ميلاده الـ 63 بحفل غنائي في دبي

ويعد هذا الموعد في دبي جزءاً من جولة عالمية أوسع تمتد عبر أوروبا وآسيا وأستراليا، وتشمل أكثر من 40 عرضاً حتى أوائل عام 2026. ووفقاً للمنظمين، فقد تم تعديل جدول الجولة لتمكين ليندمان من الاحتفال بعيد ميلاده في دبي ضمن حفل ليلي واحد.