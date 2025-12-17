تيل ليندمان يحتفل بعيد ميلاده الـ 63 بحفل غنائي في دبي

سيؤدي تيل ليندمان، المغني الرئيسي لفرقة الميتال الألمانية "رامشتاين"، حفلاً منفرداً في كوكاكولا أرينا في دبي في الرابع من يناير، ضمن جولته Meine Welt Tour 2026. وسيصادف العرض عيد ميلاده الثالث والستين، وسيكون حفله الوحيد في المنطقة خلال هذه الجولة.
يأتي حفل دبي بعد عدة سنوات من آخر مرة قدّم فيها ليندمان عرضاً في المدينة خلال جائحة كوفيد-19، حين كانت القيود تحد من إقامة الفعاليات الحية. ويقول المنظمون إن العرض المرتقب سيقدّم إنتاجه الفردي الكامل المعروف بعناصره المسرحية والمرئية المثيرة للجدل.
ويعد هذا الموعد في دبي جزءاً من جولة عالمية أوسع تمتد عبر أوروبا وآسيا وأستراليا، وتشمل أكثر من 40 عرضاً حتى أوائل عام 2026. ووفقاً للمنظمين، فقد تم تعديل جدول الجولة لتمكين ليندمان من الاحتفال بعيد ميلاده في دبي ضمن حفل ليلي واحد.
ويُعرف ليندمان بشكل أساسي بكونه المغني الرئيسي لفرقة "رامشتاين"، لكنه أسس أيضاً مسيرة فردية ناجحة وهو شاعر منشور. وقد باعت فرقة "رامشتاين" أكثر من 25 مليون ألبوم حول العالم، بينما أصدر ليندمان عدة مجموعات شعرية منها "Messer" و"In stillen Nächten".
ويُروّج حالياً لكتابه الفوتوغرافي "Der Rhein"، كما أصدر مؤخراً نسخة معاد طرحها من ألبومه المنفرد "Zunge" (2025)، تتضمن أغنيات إضافية مثل "Meine Welt" و"Prostitution". وقد لفت الفيديو الموسيقي لأغنية "Prostitution"، المصوّر في مستشفى للأمراض النفسية في مولدوفا، الانتباه الدولي بسبب مشاهده الاستفزازية.
يُنظَّم الحفل من قبل TicketOffice، وسيكون الحضور مقتصراً على من تجاوزوا سن الثامنة عشرة.