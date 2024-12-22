"تيكست"..رحلة موسيقية افتراضية في "دبي مول"

لم يكن الأمر يتعلق فقط بأدائهم، بل كان الأعضاء يتحدثون أحيانًا إلى المشاهد ويخاطبونه مباشرة، بين الأغاني. في إحدى هذه الحالات، "لمس" سوبين ذقن المشاهد برفق - مما ترك الكثير من المشاعر - حيث كان في فترة توقف عن الأنشطة. في الشهر الماضي فقط، أعلنت شركة التسجيلات BigHit Music أن سوبين سيأخذ فترة توقف بعد أن أظهر علامات على أنه غير سليم وزار المستشفى.