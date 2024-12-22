"تيكست"..رحلة موسيقية افتراضية في "دبي مول"
يحلم كل معجب بموسيقى البوب الكورية بلقاء فنانيهم المفضلين ورؤيتهم عن قرب في يوم من الأيام.
ماذا لو أخبرتك أنه يمكنك الاقتراب بما يكفي لرؤية كل رمش على حدة في عيونهم. يبدو الأمر غير واقعي، أليس كذلك؟
حسنًا، هذا ما قمت به في نهاية هذا الأسبوع. في دبي مول، ولفترة محدودة، يمكنك تجربة Tomorrow X Together (TXT) في تجربة واقع افتراضي مميزة تشبه الحفلات الموسيقية تسمى 'Hyperfocus'. تؤدي الفرقة بعضًا من أفضل أغانيها ويحصل كل مشاهد على رؤية الصف الأمامي، بغض النظر عن مكان جلوسه في المسرح.
يقدم أول حفل واقع افتراضي في دبي للمشاهدين تجربة فريدة من نوعها، حيث يسمح لهم بمشاهدة فرقة "تيكست"عن قرب أثناء أدائها لمدة 60 دقيقة تقريبًا من خلال سماعات الواقع الافتراضي التي تحتوي حتى على شعار الفرقة.
بدأت تجربة حفل الواقع الافتراضي تحت سماء مليئة بالمئات من النجوم حيث تم نقل المشاهد عبر الغابة، فقط ليرى تشوي سو بين - قائد فرقة TXT - واقفًا وينظر إليهم مباشرة. إذا لم يكن الأمر يتعلق بالصراخ الثاقب والهزات العالية التي سمعتها في المسرح، لكنت اعتقدت أننا فقط نحن الاثنان في الغابة.
ثم يقود زعيم المجموعة المشاهد إلى مكان مختلف، حيث يظهر جميع الأعضاء الآخرين أيضًا ويبدأون في الأداء.
تؤدي المجموعة خمس أغنيات مختلفة، وتتحدث المجموعة أحيانًا للمشاهد. وفي إحدى المرات يتلقى المشاهد عصا ضوئية حتى يتمكن من الاستمتاع بالتجربة، ويشبهها بحفلة موسيقية حقيقية.
تؤدي الفرقة خمس أغنيات مختلفة في أماكن مختلفة - من غابة كثيفة إلى جانب الشارع. كانت كل واحدة منها جذابة للغاية لدرجة أنني وجدت نفسي في كثير من الأحيان على حافة مقعدي (تنبيه: لم أكن أقرب إليهم).
خلال الحفل، يتم اصطحاب المشاهد في رحلة واسعة النطاق مع فرقة TXT وهم يؤدون بعضًا من أفضل أغانيهم. وتضمنت قائمة الأغاني الخاصة بهم: "Magic Island"، و"Deja Vu"، و"Tinnitus"، و"Good Boy Gone Bad"، و"Sugar Rush Ride".
أثناء أداء أغنية "الفتاة الطيبة التي تحولت إلى شريرة" - والتي تبدأ في الواقع بهبوط طائرة هليكوبتر في منتصف الشارع - ألقى بومغيو وردة مشتعلة نحو المشاهد. بدت هذه العروض المفعمة بالقوة واقعية للغاية لدرجة أنني ابتعدت جسديًا عن الوردة.
لم يكن الأمر يتعلق فقط بأدائهم، بل كان الأعضاء يتحدثون أحيانًا إلى المشاهد ويخاطبونه مباشرة، بين الأغاني. في إحدى هذه الحالات، "لمس" سوبين ذقن المشاهد برفق - مما ترك الكثير من المشاعر - حيث كان في فترة توقف عن الأنشطة. في الشهر الماضي فقط، أعلنت شركة التسجيلات BigHit Music أن سوبين سيأخذ فترة توقف بعد أن أظهر علامات على أنه غير سليم وزار المستشفى.
عندما اقتربت عروضهم من نهايتها، وقف الأعضاء أمام المشاهدين، وتحدثوا إليهم مباشرة وسألوهم عما إذا كان أداءهم يعجبهم. وعندما قالوا إن هذه ستكون آخر أغنية يؤدونها، صرخ الجميع في القاعة.
ولكن، ولحسن حظ الجميع، لم تعني الأغنية الأخيرة أن تجربة الحفل قد انتهت. ثم تم اصطحاب المشاهدين إلى موقع التصوير، حيث شهدوا بأنفسهم كيف تم إنتاج الحفل. وعلى الرغم من معرفتي بأنني لم أكن حاضرًا معهم جسديًا، فقد شعرت وكأن الجدار الرابع قد تحطم عندما شاهدتهم يتدربون ويصورون الحفل الذي شاهدته للتو أمام شاشة خضراء.
كما تحدث الأعضاء بصراحة عن تجربة تصوير حفل الواقع الافتراضي. وفي حين كانت تجربة ممتعة، فقد ذكروا أيضًا كيف كانت مختلفة تمامًا عن أي شيء صوروه من قبل، حتى أن بومغيو قال إنه كان خائفًا من أن الوردة المحترقة التي كان من المفترض أن يرميها في نفس الاتجاه ستصطدم بالكاميرا.
في نهاية عرض الواقع الافتراضي، كانت هناك مفاجأة تنتظر عشاق MOAs. ففي اللحظة التي تعتقد فيها أن الأمر قد انتهى الآن، يظهر TXT مرة أخرى ويؤدي أغنية مفاجئة. وانتهى العرض وترك المعجبين في حالة من الذهول، غير قادرين على المضي قدمًا في التجربة الأيقونية.
مع العلم أنني قد لا أتمكن أبدًا من رؤية أي عضو من أعضاء TXT عن قرب في الواقع، فإن هذا الحدث الفريد من نوعه قد أعاد تعريف ما يمكن أن يعنيه "الحفل الموسيقي" بالنسبة لي.