توم كروز يغادر لندن نهائياً بعد سطو مسلح عند باب منزله

يبدو أن حتى أكبر نجم أكشن في العالم’ قد وجد مهمة مستحيلة حقًا وهي البقاء آمنًا في لندن الحديثة.
أفادت التقارير أن توم كروز حزم أمتعته وغادر شقته الفاخرة التي تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني في نايتسبريدج. ويقال إن أيقونة "مهمة مستحيلة" قد وصل إلى نقطة الانهيار بعد عملية سطو مسلح عنيفة وقعت على عتبة منزله تقريبًا.
كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في 20 يناير في "ون هايد بارك" (One Hyde Park)، المجمع السكني فائق الحصرية حيث كان يعيش كروز. فقد وصلت عصابة من اللصوص الملثمين على دراجات نارية واقتحموا متجر "رولكس" في وضح النهار.
وباستخدام سواطير ومطارق مخلبية وأدوات متخصصة لكسر الزجاج، حطموا واجهات العرض وفروا بنحو 20 ساعة عالية القيمة، كل ذلك في أقل من ثلاث دقائق.
أثارت السرعة والجرأة المطلقة للغارة صدمة السكان، مما شوه التصور القائم منذ فترة طويلة بأن منطقة نايتسبريدج في لندن توجد داخل فقاعة واقية من الثراء والأمن.
اشترى كروز البنتهاوس حوالي عام 2021، منجذباً إلى طاقة لندن وقدرتها على توفير حياة مستقرة نسبياً له خارج مواقع التصوير. لكن المصادر تقول إن مشاعره تجاه المنطقة بدأت تتغير بالفعل، حيث كانت عملية السطو بمثابة نقطة التحول النهائية.
وبحسب ما ورد، تحرك فريقه بسرعة لإخلاء الشقة، مما فاجأ حتى طاقم الكونسيرج في المبنى.
ومع ذلك، لم تكن سرقة "رولكس" حادثة معزولة؛ فقد جاءت بعد سلسلة من الجرائم في المنطقة المجاورة، بما في ذلك عملية اقتحام متجر قريب باستخدام سيارة وحادثة طعن مميتة العام الماضي.
وتقول المصادر إن النجم الذي كان معروفاً بممارسة رياضة الجري في "هايد بارك" وعيش حياة لندن بين فترات التصوير، قد ازداد شعوره بالقلق مع بدء تآكل الإحساس بالأمن في المنطقة.
يُعتقد الآن أن النجم البالغ من العمر 63 عاماً قد عاد إلى الولايات المتحدة في الوقت الحالي، بينما يفكر في الانتقال إلى أجزاء أكثر عزلة في الريف البريطاني.
لقد أرسل هذا الحادث موجات صدمة عبر المدينة دون قصد. فعندما يتوقف حتى المشاهير من أصحاب المليارات الذين يعيشون في أكثر مناطق لندن تحصيناً عن الشعور بالأمان، فإن ذلك يطرح تساؤلات غير مريحة حول الأمن في أكثر الرموز البريدية رواجاً في العاصمة.