"توم كروز" و"آنا دي أرماس" يُشعلان شائعات الرومانسية بتجولهما يداً بيد

من "تعاون مهني" إلى "علاقة عاطفية"؟

بدأت شائعات العلاقة العاطفية لأول مرة في فبراير، عندما شوهد كروز ودي أرماس يتناولان العشاء معًا في لندن. في ذلك الوقت، صرح مصدر لمجلة "بيبول" أن الأمر كان "عشاء عاديًا مع وكلاء" ومجرد عمل بحت. ادعى المصدر أن اللقاء كان حول "تعاونات محتملة في المستقبل"، وأنه "لا توجد علاقة رومانسية، مجرد أصدقاء".

لكن بالنظر إلى ما يحدث الآن، يبدو هذا السرد من الصعب تصديقه بشكل متزايد.

منذ ذلك العشاء، شوهد الثنائي معًا بشكل أكثر تكرارًا وبود أكبر. سواء كان ذلك حفلًا موسيقيًا عالي الطاقة في لندن أو ملاذًا خلابًا في ريف فيرمونت، من الواضح أن توم وآنا يقضيان الكثير من الوقت معًا، وهما لا يخفيان ذلك تمامًا.

تكهنات هوليوودية ومشاريع قادمة

بالطبع، في هوليوود، "المشاهدة معًا" لا تعني دائمًا "معًا تمامًا". هناك دائمًا احتمال أن تكون خطوة علاقات عامة مدروسة أو جزءًا من مشروع مشترك قادم يتم إبقاؤه سريًا. ولكن حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن فيلم أو تعاون يضم الاثنين.

شوهد توم كروز، 63 عامًا، آخر مرة في فيلمه "المهمة المستحيلة: الحساب الأخير" (Mission: Impossible – The Final Reckoning)، وهو الجزء الجديد من سلسلة أفلام الحركة الذي أخرجه شريكه القديم كريستوفر ماكواري. في غضون ذلك، ظهرت آنا دي أرماس، 37 عامًا، آخر مرة في فيلم "الراقصة" (Ballerina)، وهو فيلم مشتق من سلسلة "جون ويك".

حتى الآن، لم يؤكد كروز ولا دي أرماس شائعات المواعدة أو ينفياها. ولكن بالنظر إلى مظاهر الود العلنية بينهما، قد تشهد هوليوود ولادة ثنائي قوي جديد.