توقيف النجم "ألو أرجون" عقب حادث تدافع مأساوي في عرض فيلم "بوشبا 2"

وجاء في البيان الذي تم نشره على منصة "اكس": "تغمرنا مشاعر الحزن والأسى إزاء الحادث الأليم الذي وقع خلال عرض الفيلم الليلة الماضية. قلوبنا ودعواتنا مع عائلة الفقيدة والطفل الصغير الذي يتلقى العلاج. نتعهد بالوقوف إلى جانبهم وتقديم كل ما يلزم من دعم في هذا الظرف العصيب، مع بالغ الحزن"