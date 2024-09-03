توقعات بتخفيض أسعار "آيفون 15" في الإمارات

لم يتبق سوى أسبوع واحد على الحدث الرسمي لشركة آبل، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف آيفون 16. ومن المقرر أن يتم بث الحدث المطلق عليه "جلوتايم" "Glowtime" في التاسع من سبتمبر مباشرة من مسرح "ستيف جوبز" في "آبل بارك" في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإن وقت المشاهدة هو الساعة التاسعة مساءً على موقع آبل الإلكتروني أو يوتيوب أو عبر آبل تي في.