توقعات بتخفيض أسعار "آيفون 15" في الإمارات
لم يتبق سوى أسبوع واحد على الحدث الرسمي لشركة آبل، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف آيفون 16. ومن المقرر أن يتم بث الحدث المطلق عليه "جلوتايم" "Glowtime" في التاسع من سبتمبر مباشرة من مسرح "ستيف جوبز" في "آبل بارك" في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإن وقت المشاهدة هو الساعة التاسعة مساءً على موقع آبل الإلكتروني أو يوتيوب أو عبر آبل تي في.
مع اقتراب موعد إطلاق آيفون 16، هل سينخفض سعر آيفون 15؟ لنلقي نظرة على أسعار آيفون 15 وآيفون 15 برو لدى تجار التجزئة مثل أمازون وشرف دي جي في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لشركة آبل.
يبلغ سعر هاتف آيفون 15 برو بسعة 128 جيجابايت بلون التيتانيوم العادي 3699 درهماً إماراتياً على موقع أمازون. وفي الوقت نفسه، يدرج موقع شرف دي جي الهاتف نفسه بسعر 3649 درهماً إماراتياً. وعلى موقع أبل، يبلغ سعره 4299 درهماً إماراتياً.
و يبدأ سعر الطراز الأساسي من تشكيلة آيفون 15 من 2679 درهماً إماراتياً على أمازون، و 2899 درهماً إماراتياً على شرف دي جي، و 3399 درهماً إماراتياً على الموقع الرسمي لشركة أبل.
إن أسعار الهاتف على موقع آبل الرسمي هي نفس أسعار يوم الإطلاق، لكن تجار التجزئة يعرضون تشكيلة آيفون 15 بسعر مخفض. قد يعني ذلك أن هناك عمليات بيع جارية، وإذا أراد المستخدمون الحصول على آيفون 15، فالآن هو أفضل وقت.
تشكيلة هواتف آبل آيفون 16 والمزيد
من المقرر أن يسلط حدث آبل القادم الضوء على سلسلة آيفون 16 المرتقبة، والتي من المتوقع أن تقدم أربعة طرازات جديدة: "آيفون 16" و "آيفون 16 بلس" و "آيفون 16 برو" و "آيفون 16 برو ماكس". من المرجح أن يتميز آيفون 16 ونسخة بلس بشاشات مقاس 6.1 بوصة و 6.7 بوصة، وقد يرث شريحة A17 برو من آيفون 15 برو، على الرغم من أن بعض الشائعات تلمح إلى تقديم شريحة A18 جديدة.
يُشاع أن طرازات آيفون 16 برو ستتميز بشاشات أكبر، مما يجعلها أكبر هواتف آيفون على الإطلاق، وقد تعمل بشريحة A18 Pro الأكثر تقدماً. ومن المتوقع أن تكون جميع الطرازات بنظام التشغيل iOS 18، وكتلة كاميرا مُعاد تصميمها، وما يصل إلى سبعة خيارات ألوان، بما في ذلك لمسة نهائية برونزية جديدة محتملة قد تحل محل الخيار الأزرق الحالي. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح تقديم زر التقاط جديد لالتقاط الصور والفيديو بشكل أسهل، إلى جانب عدسات مقربة مُحسّنة وقدرات بطارية مُحسّنة.
من أبرز ما يميز هذا الحدث هو تركيز شركة آبل على معالجة الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز، مما يجعله متميزاً من خلال تجنب الاعتماد على الحوسبة السحابية. وهذا يضمن عمله بشكل أسرع وأكثر أماناً. يُقال إن الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة آبل، والمعروف باسم "ذكاء آبل" "Apple Intelligence"، مدمج في كل الجوانب تقريباً من نظام التشغيل iOS 18 وسلسلة آيفون 16. يعزز هذا الدمج ميزات مختلفة، بما في ذلك المساعد "Siri" وتطبيقات آبل مثل "سفاري" "Safari" و "البريد الإلكتروني" "Mail" وتحسين الصور والنصوص والصور التوليدية والمراجعة أيضاً.
بالنسبة للسعر، فتشير الشائعات والتقارير إلى أن سعر آيفون 16 برو قد يرتفع بمقدار 100 دولار (367.29 درهماً إماراتياً تقريباً)، حيث من المتوقع أن تتوقف آبل عن إنتاج إصدار 128 جيجابايت، والذي يبدأ عادةً من 999 دولاراً (3669.22 درهماً إماراتياً تقريباً). ومن المتوقع أن تحتفظ بقية المجموعة بنفس أسعار مجموعة آيفون 15 في عام 2023.